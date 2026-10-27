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Itt a törvényjavaslat a pénzügyi szektor adóiról: megugrik a kisebb biztosítók különadója, változik a tranzakciós illeték
Bank

Itt a törvényjavaslat a pénzügyi szektor adóiról: megugrik a kisebb biztosítók különadója, változik a tranzakciós illeték

Gyors összefoglaló
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Megjelent az Országgyűlés honlapján több kormányzati adójavaslat is, köztük a bankok és biztosítók különadóiról és a tranzakciós illeték változásairól szóló törvényjavaslatok. A banki extraprofitadó az idei év logikáját fogja követni, a biztosítóknál megszűnnek a hagyományos biztosítási adónak a kisebb szereplőket helyzetbe hozó sávjai, a tranzakciós illetéken pedig részben enyhít, részben szigorít a kormány.

Banki extraprofitadó: copy-paste az idei évről

A "hagyományos bankadó", vagyis a pénzügyi szervezetek különadója nem változik. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások extraprofitadójának a szabályozása pedig lényegében mechanikusan követi a 2026. évit, így az adókulcsok és a fizetési ütemezés változatlanok maradtak, az adóalap és a számítás alapjául szolgáló egyéb adatok ugyanakkor egy évvel előregördültek.

Az adóalapot már a 2025. adóévi éves beszámoló szerinti adózás előtti eredményből kell levezetni, a törvényben meghatározott, már eddig is ismert csökkentő és növelő tételek figyelembevételével.

A 20 milliárd forintot meg nem haladó adóalap-részre 10 százalékos, az e feletti részre 30 százalékos kulcs vonatkozik továbbra is.

A különadót külön nyomtatványon kell megállapítani, és két egyenlő részletben, 2027. június 10-ig, illetve december 10-ig kell megfizetni. A bankok extrapofitadója tehát lényegében változatlan marad, pedig a Magyar Bankszövetség pontos menetrendet szeretett volna látni az adóterhek csökkentésére:

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A 2027-es extraprofitadó-szabályozás egyik legfontosabb eleme továbbra is az állampapír-vásárláshoz kötött adókedvezmény. Azok a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások, amelyek növelik hosszú lejáratú magyar állampapír-állományukat, mérsékelhetik a 2027. december 10-ig fizetendő különadójukat. A kedvezmény alapjául kizárólag a 2031. január 1-jét követően lejáró, forintban denominált Magyar Államkötvények szolgálhatnak, amelyeket aukció keretében hoztak forgalomba

A növekmény számításához két bázisidőszakot vesznek figyelembe. Az egyik a 2025. szeptember 1. és november 30. közötti napi átlagos állomány, a másik a 2026. azonos időszakára számított érték, és a kettő közül a magasabb lesz a bázis. Ezt kell meghaladnia a 2027. január 1. és november 30. közötti napi átlagos állománynak, amelyet az állampapírok névértékén kell számítani.

Az adókedvezmény a névérték-növekmény 10 százaléka, felső határa pedig a 2027-es adóévre kedvezmény nélkül kiszámított különadó 30 százaléka.

Biztosítási adó: megszűnik a kisebb biztosítók sávos kedvezménye

A pénzügyminiszter a múlt héten jelezte a kormány szándékát  a biztosítók közötti adóterhelés átrendezésére, hogy az eddig előnybe hozott biztosítók ne élvezhessék tovább ezt az előnyt.

A hagyományos biztosítási adó kulcsai változatlanok maradnak, így a casco után 15, a vagyon- és balesetbiztosítások után 10 százalékos adót kell fizetni. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kulcsa továbbra is 23 százalék napi maximummal, és a kisebb biztosítókra vonatkozó sávos kedvezmények szerkezete sem módosul.

A 20 milliárd forintos összesített adóalap alatti kisebb biztosítók a normál kulcsoknak (pl. casco 15%, vagyon 10%) eddig csak egy törtrészét (25%-át vagy 50%-át) fizették.

A „sávozás” megszűnésével a kisebb biztosítók is ugyanakkora százalékos kulccsal adóznak majd, mint a legnagyobb szereplők.

Eddig ugyanis a kisebbek sávos kedvezményt kaptak:

  • a 250 millió forintot meg nem haladó része után az adómérték 25 százalékát,
  • 250 millió forintot meghaladó, de 1 milliárd 750 millió forintot meg nem haladó része után az adómérték 50 százalékát kellett csak megfizetniük.

A pótadóra 2027-ben is a korábbi sávos kulcsok vonatkoznak az adóévi díjbevétel mint adóalap alapján. A neméletági biztosítási szolgáltatások után 48 milliárd forintig 3, e felett 14 százalékos pótadót kell fizetni, az életági biztosítások után pedig 48 milliárd forintig 2, e felett 6 százalékosat.

A biztosítók is a hosszú lejáratú magyar állampapír-állományuk növelésével mérsékelhetik pótadó-kötelezettségüket, és a 2027-es szabályozás ennél a kedvezménynél is egy évvel kitolja az időhorizontot. 2027-ben a 2032. január 1-jét követően lejáró, forintban denominált, aukción forgalomba hozott Magyar Államkötvények számíthatók be. Az állomány növelésének bázisát a 2026. szeptember 1. és november 30. közötti napi átlagos állomány adja, amelyet a 2027. január 1. és november 30. közötti, névértéken számított napi átlagos állománynak kell meghaladnia. (A 2026-os kedvezménynél a viszonyítási alap még a 2025. őszi állomány volt.)

A pótadó csökkentése a névérték-növekmény 60 százaléka. Felső határa a nem életági részen számított adó 40 százaléka, az életági részen pedig az adó teljes összege.

A javalat 2027-ben is változatlan szerkezetben tartja fenn a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó összevonási és megosztási szabályokat, amelyek azt rendezik, hogyan vehetik figyelembe a csoporttagok egymás között a növekményt. A kedvezményt továbbra is a december 10-ig benyújtandó bevallásban lehet érvényesíteni.

Pénzügyi tranzakciós illeték: szigorítás és könnyítés jön egyszerre

Két nagy változás jön:

  • a lakossági és postai illetékmentes ügyletek értékhatára 50 ezer forintról 150 000 forintra emelkedik,
  • az illeték tételes felső korlátja pedig 20 ezer forintról 30 ezer forintra emelkedik.

Az előző enyhítést jelent a lakosságnak, utóbbi viszont egy általános szigorítást, ami főleg a cégeknek fájhat majd. Részletesen itt írtunk erről:

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