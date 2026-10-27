Kapitány István bejelentette: marad a Széchenyi Kártya Program, 250 milliárdot költenek rá jövőre

A Széchenyi Kártya Program állami kamattámogatással nyújt hitelt a kis- és középvállalkozások likviditási, forgóeszköz- és beruházási igényeire, különösen azoknak, amelyek piaci feltételek mellett nehezebben jutnának banki forráshoz. Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukciók pedig a mezőgazdasági vállalkozásoknak nyújtanak célzott finanszírozást.

Kapitány István szerint

ez az egész magyar gazdaság számára kulcskérdés.

Mint írja, a mikro-, kis- és középvállalkozások adnak munkát a vállalati szektorban dolgozók kétharmadának vidéken is. Ráadásul többségük magyar tulajdonú, így a megtermelt jövedelem itthon marad. A kiszámítható finanszírozás több beruházásra és fejlesztésre ad lehetőséget, ami a hosszú távú növekedést is erősíti.

Ezt a munkát folytatjuk. A két programra együttesen közel 250 milliárd forintot fordítunk

- jelentette be közösségi oldalán Kapitány. Szabados Richárd korábbi államtitkár a Portfolio-nak februárban azt mondta, a költségvetési tervezés 2025-re 267 milliárd forinttal kalkulált, 2026-ra pedig 321 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre a programok fenntartására. A módosított költségvetésben a Széchenyi Kártya Programok és az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók soron összesen

344,6 milliárd forint szerepel idén, ez csökkenhet jövőre 250 milliárd forintra,

amit a kamatkörnyezet csökkenése és a program idén év közben történt szigorítása magyarázhat. Kapitány István hangsúlyozta friss posztjában is: a kkv-k támogatását célzottan és fenntarthatóan képzelik el, hogy "az adófizetők pénze valóban oda jusson, ahol a legnagyobb szükség van rá: a fejlődni akaró magyar vállalkozásokhoz."

Emlékezetes, hogy a program célzottabbá és fenntarthatóbbá tétele érdekében júniusban a Gazdasági és Energetikai Minisztérium módosította a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit, amelyeket még tavaly október elején egységesített fix 3%-on az Orbán-kormány. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy kormányszóvivői sajtótájékoztatón a Portfolio kérdésére azt mondta, a lépés 70 milliárd forint megtakarítást jelenthet jövőre a költségvetésnek, az uniós forrásokból pedig új program várható az MFB részéről. Ez utóbbiakról Gerendás János, az MFB vezérigazgatója nemrég nyilatkozott a Portfolio-nak:

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