Megérkezett a mentőöv a babaváró hiteleseknek: kijött a rendelet, így úszható meg a horrorisztikus büntetés

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1. Alanyi jogon járó kamatmentes részletfizetés

Eddig, ha a kamattámogatás megszűnt — például azért, mert öt éven belül nem született gyermek, a házaspár elvált, vagy külföldre költözött —, az addig igénybe vett kamattámogatást egy összegben, 120 napon belül vissza kellett fizetni. Részletfizetést legfeljebb 24 hónapra lehetett kérni, de csak méltányossági alapon. Ehhez meg kellett várni a visszafizetésre kötelező határozatot, majd igazolni kellett, hogy az egyösszegű fizetés aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Az új rendelet megszünteti a szigorú méltányossági vizsgálatot. Az érintettek a kamattámogatás megszűnését követő 120 napon belül, a banknál tett

egyszerű bejelentéssel kérhetik, hogy a visszafizetendő összeget 24 havi kamatmentes részletben fizethessék meg.

A részleteket a bankon keresztül kell teljesíteni a Magyar Államkincstár felé. A tartozás ugyanakkor bármikor egy összegben is előtörleszthető. Ha az adós jogosult az új, 1 millió forintos tartozáselengedésre is (lásd alább), akkor a fennmaradó összeget 48 havi kamatmentes részletben fizetheti meg. Ha az adós két hónapon belül nem kezdi meg a részletek fizetését, vagy két havi részlettel elmarad, a bank átadja az ügyet a kormányhivatalnak, amely hivatalból megindítja a behajtási eljárást.

A könnyítés az új és a már megkötött szerződésekre is kiterjed. Azok is élhetnek vele, akiknek a kamattámogatása már megszűnt, de a tartozást még nem fizették vissza, és a 120 napos fizetési határidejük még nem járt le.

2. Egymillió forintos tartozáselengedés alacsonyabb jövedelműeknek

Korábban nem létezett jövedelmi alapon járó részleges tartozáselengedés. Felmentést csak meghatározott esetekben — például egészségügyi okból, megváltozott munkaképesség miatt vagy legalább négy sikertelen lombikprogram után — lehetett kérni.

Az új szabályozás alapján a kormányhivatal 1 millió forintot elenged a visszafizetendő kamattámogatásból.

Ha a tartozás ennél alacsonyabb, akkor a teljes összeget elengedik. A kedvezmény akkor jár, ha a háztartásban az egy főre jutó igazolt bruttó havi jövedelem nem haladja meg az aktuális bruttó minimálbér összegét.

Ez az elengedés nem minden esetben vehető igénybe. A kedvezmény akkor jár, ha a kamattámogatás azért szűnik meg, mert a gyermekvállalási határidő eredménytelenül telt el, vagy a házaspár elvált. Nem jár viszont például akkor, ha a kamattámogatás a magyarországi lakcím megszűnése, a gyermek saját háztartáson kívüli nevelése vagy a hitel jelentős mértékű előtörlesztése miatt szűnik meg. A tartozáselengedés kizárólag a 2026. október 31-ig megkötött szerződések esetében kérhető. Az 1 millió forintos elengedés csak a részletfizetéssel együtt igényelhető. Ilyenkor a fennmaradó tartozásra a már említett 48 havi kamatmentes részletfizetés jár.

A kérelmet a kamattámogatás megszűnésétől számított 120 napon belül kell benyújtani a banknál. A bank 10 napon belül ellenőrzi és továbbítja az iratokat a kormányhivatalnak. A kormányhivatal 15 napon belül dönt, ezt követően pedig a bank további 10 napon belül értesíti az ügyfelet a pontos fizetendő részletekről.

3. Alacsonyabb kamat és törlesztőrészlet a kamattámogatás elvesztése után

Amikor a hitel piaci kamatozásúvá vált — például azért, mert nem született gyermek, vagy a házaspár elvált —, a korábbinál jóval magasabb ügyleti kamat lépett életbe, ami lényegében büntető jellegű kamatszintet jelentett. A kamattámogatott időszakban alkalmazható ügyleti kamat felső határa is magasabb volt a most bevezetettnél. Részletesen itt írtunk erről:

A 2026. november 1-jétől megkötött új szerződéseknél megszűnik a magasabb, büntető jellegű kamatszámítás. Emellett az alap ügyleti kamatplafon is csökken: az államkötvény-átlaghozam 100 százaléka plusz 0,5 százalékpont lesz. Ez azt jelenti, hogy

ha megszűnik a kamattámogatás, az adósok már a jóval mérsékeltebb, kamattámogatás nélküli ügyleti kamat mellett fizetik tovább a hitelt.

A 2026. október 31-ig megkötött, meglévő szerződések esetében az adósok a kamattámogatás megszűnése után kérhetik a banktól a kamat módosítását, hogy alacsonyabb törlesztőrészletet fizethessenek. Ezt javasolja számukra a rendelet:

A kamattámogatásra való jogosultság megszűnését követően teljesítendő törlesztőrészletnél a kiemelkedően magas kamatmérték fenntartása nem indokolt az új szerződéseknél. A már megkötött szerződések vonatkozásában célszerű lehetőséget biztosítani az adósok részére, hogy kezdeményezzék a hitelintézetnél a kölcsön említettek szerinti módosítását.

Ugyanakkor ezt nem írja elő közvetlenül a bankoknak a rendelet, a kormányzati elvárás inkább informálisnak tekinthető, más helyen ugyanis így szól a rendeletmódosítás:

A 2026. október 31-éig megkötött kölcsönszerződések esetén a kamattámogatás megszűnését követően a támogatott személy kezdeményezheti a hitelintézetnél a kölcsön kamatmértékének módosítását az alacsonyabb törlesztőrészlet elérése érdekében. A hitelintézet a kérelmek egységes és megkülönböztetésmentes kezelését belső szabályzatában rögzíti.

Az állami kezességvállalás egyébként ebben az esetben is megmarad. A bankoknak a rendelet hatálybalépésétől számított 20 napon belül külön értesíteniük kell azokat az ügyfeleket, akiknek a törlesztőrészlete a kamattámogatás elvesztése miatt már megemelkedett.

4. Egy év haladék lombikprogram vagy örökbefogadás esetén

A gyermekvállalás teljesítésére alapvetően öt év állt rendelkezésre. Egyes, korábban meghosszabbított szerződéseknél ezt a határidőt egységesen 2026. november 1-jéig kitolták. Lombikprogram esetén korábban csak négy sikertelen beavatkozás után lehetett végleges méltányossági felmentést kérni.

Az új rendelet egy évvel meghosszabbítja a gyermekvállalási határidőt, ha

a házaspár a határidő lejártakor igazolni tudja, hogy:

legalább három alkalommal részt vett emberi reprodukciós, vagyis lombik eljárásban — akár állami, akár magánellátásban —, vagy

folyamatban van az örökbefogadási eljárásuk.

Az igazolásokat főszabály szerint a gyermekvállalási határidő lejártát megelőző napig kell benyújtani a bankhoz. Kivételt jelentenek azok a meglévő szerződések, amelyeknél a határidő éppen 2026. október 31-én jár le. Ezekben az esetekben az igazolásokat 2026. december 31-ig lehet beadni, lásd alább. A bank 20 napon belül bírálja el a kérelmet.

5. Plusz haladék a 2026. október 31-én lejáró határidejű szerződéseknek

A korábban meghosszabbított, moratóriummal érintett szerződéseknél a gyermekvállalási határidő 2026. október 31-én járt volna le. Ezután azonnal elindulhatott volna a kamattámogatás visszafizetésével kapcsolatos folyamat. Most azoknál a szerződéseknél, amelyeknél az eredeti vagy meghosszabbított gyermekvállalási határidő 2026. október 31-én jár le,

a kamattámogatás csak 2026. december 31-ével szűnik meg.

A banknak 2026. december 1-jéig kell megküldenie a tájékoztatást a visszafizetésről és az igénybe vehető kedvezményekről. A visszafizetésre, valamint a részletfizetés és az 1 millió forintos tartozáselengedés igénylésére nyitva álló 120 napos határidő csak 2026. december 1-jén kezdődik.

6. Egyéb eljárási változások és könnyítések

Amikor a bank értesíti az ügyfelet a kamattámogatás megszűnéséről, köteles külön felhívni a figyelmét az igénybe vehető lehetőségekre. Ezek közé tartozik a részletfizetés, az 1 millió forintos tartozáselengedés, a kamatcsökkentés kezdeményezése, valamint a lombikprogram vagy örökbefogadás miatti egyéves hosszabbítás.

Ha valaki jogosulatlanul vette igénybe a törlesztés szüneteltetését, korábban az elmaradt törlesztőrészleteket késedelmi kamattal növelten kellett megfizetnie 120 napon belül. Az új szabályok szerint a kamatfizetési kötelezettség megszűnik, vagyis csak magukat az elmaradt törlesztőrészleteket kell befizetni.

Ha az adós nem fizeti vissza önként a tartozást, a bank a jövőben nem a Magyar Államkincstárnak, hanem közvetlenül a kormányhivatalnak küldi meg az iratokat. A kormányhivatal ez alapján hivatalból megindítja a behajtási eljárást.

A méltányossági eljárások ügyintézési határideje a korábbi 15 napról az általános, 30 napos határidőre változik.

Ez az ügyfelek számára hosszabb várakozási időt jelenthet.

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