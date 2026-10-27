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Pontosított Magyar Péter: még négy napig lehet Otthon Startra lakást vásárolni
Bank

Pontosított Magyar Péter: még négy napig lehet Otthon Startra lakást vásárolni

Portfolio
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Október 31-éig tudnak adásvételi szerződést kötni, és november 15-éig tudják a hitelkérelmüket a bankhoz benyújtani azok, akik még az utolsó pillanatban igénybe vennék az Otthon Start Programot - derült ki a miniszterelnök legfrissebb Facebook-bejegyzéséből, amelyet az Otthon Start és a Wekerle+ Hitelprogram időbeni váltásáról tett keddi bejelentések után tett közzé.

A kormány döntése alapján az október 31-ig megkötött ingatlan adásvételi szerződéseknél és a bankokhoz november 15-ig benyújtott hitelkérelmeknél lehet igényelni az Otthon Start hitelt. Ezzel a folyamatban lévő ingatlan vásárlások rendben lezárhatóak

- írta ki Magyar Péter miniszterelnök a Facebookra, majd kommentben azt is hozzátette, hogy

Ettől függetlenül a Wekerle+ hitelprogram a holnapi naptól hatályba lép.

A miniszterelnök bejelentése a lakásvásárlók és -eladók számára is döntő információ. Bár szűk időkeretet tartalmaz, azok számára nagy jelentősége van, akik az Otthon Startra még jogosultak, a Wekerle+ Hitelre viszont már nem (a 45 év felettiek és azok is, akik már rendelkeznek 50%-ot elérő lakástulajdonnal) vagy rosszabb feltétellel (például használt lakás vásárlójaként 3% helyett 5% kamattal). A mai bejelentések előtt még arra lehetett számítani, hogy az Otthon Start kivezetése év végén közel 100 milliárd forintnyi előrehozott keresletet és év végi rohamot is generálhat, a szűk határidők miatt azonban ez jóval kisebb és mérsékeltebb keresletfelfutás lehet. A következő négy nap az ingatlanközvetítőknél és a következő három hét a hitelközvetítőknél és a banki hitelügyintézőknél viszont mindenképpen rendkívül intenzívnek ígérkezik.

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