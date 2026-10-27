Puskás András válthatja Nagy Gyulát az MBH Jelzálogbank élén

A közgyűlés napirendi pontjai között szerepel Nagy Gyula vezérigazgató munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése. A széleskörű tapasztalattal bíró banki szakember 2007-ben csatlakozott az MBH Jelzálogbank jogelődjéhez, az FHB Jelzálogbankhoz, és 2017 óta tölti be a vezérigazgatói tisztséget, most nyugdíjba vonulása miatt kezdeményezte vezérigazgatói munkaviszonyának megszüntetését. Az MBH Csoport ugyanakkor továbbra is számít Nagy Gyula kimagasló tudására és több évtizedes hazai, valamint nemzetközi szakmai tapasztalatára az MBH Jelzálogbank igazgatóságában. A szakember emellett továbbra is részt vesz a Magyar Bankszövetség Jelzálogbanki Munkabizottságának munkájában, valamint elnökként segíti az Európai Jelzálogszövetség adat- és kutatási munkabizottságának tevékenységét – közölték.
Nagy Gyula vezetése alatt alakította ki az MBH Jelzálogbank a jelenlegi működési modelljét, és jelentős eredményeket ért el többek között a jelzálog alapú refinanszírozás megújítása, a jelzáloglevél- és kötvénykibocsátások, valamint az ESG-fenntarthatóság terén.
A jelölő bizottság a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közgyűlési előterjesztések értelmében Puskás Andrást javasolja megválasztani az MBH Jelzálogbank Nyrt. új vezérigazgatójának, valamint az Igazgatóság tagjának. A vezérigazgatói megbízatás a
2026. december 1-jei hatályba lépéstől határozatlan időre szól.
Puskás András az MBH Bank államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese, közgazdász, aki pályafutása elején a Pénzügyminisztériumban miniszteri kabinetfőnöki pozícióban a kormányzat munkáját segítette, majd Budapest Belváros alpolgármestereként városfejlesztési feladatokat látott el. 2014-től a Magyar Export-Import Bank Zrt.-nél és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-nél dolgozott üzleti vezérigazgató-helyettesként, valamint a bank és biztosító Igazgatóságának tagjaként. Ezt követően az MBH Bank egyik jogelődje, a Budapest Bank vezérigazgató-helyettesként 2018 és 2022 között tagja volt a bank felső vezetésének és Igazgatóságának mint a kockázatkezelés, az operáció, az IT és a PMO szervezetek irányításáért felelős vezető. 2021. július 1-től a Magyar Bankholding elnöki főtanácsadója volt, 2023 júniusától az MBH Bank vezérigazgató-helyettese. 2026-ban megválasztották a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Igazgatósága tagjának.
Az MBH Jelzálogbank rendkívüli közgyűlésének előterjesztései szerint megújulhat a bank igazgatóságágának, felügyelőbizottságának és auditbizottságának összetétele is. A megbízatások
- az igazgatóság esetében 2026. december 1-jétől,
- a felügyelőbizottság és az auditbizottság számára 2027. január 2-től 2028. április 30-ig
szólnak a tagok megválasztása esetén.
A társaság jelölő bizottsága javaslatot tett a Közgyűlésnek, hogy ismételten válassza a hitelintézet Igazgatósága tagjává Vida Józsefet elnökként, a leköszönő vezérigazgatót, Nagy Gyulát külső tagként, valamint Brezina Szabolcsot, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatóját, Ginzer Ildikót, az MBH Bank vezérigazgató-helyettesét, Török Ilonát, az MBH Bank elnök-vezérigazgatói kabinetjének vezetőjét, és Tóth Illést, az MBH Jelzálogbank vezérigazgató-helyettesét, új tagként pedig Puskás Andrást és Bakonyi Andrást, az MBH Bank kockázatkezelési vezérigazgató-helyettesét.
A jelölő bizottság javasolta megújítani Gödör Éva ügyvéd, Lélfai Koppány, az Opus Global vezérigazgatója és Tisza-Papp Ákos, az MBH Bank jog és governance ügyvezető igazgatója mandátumát az MBH Jelzálogbank felügyelőbizottságában, új tagként pedig Gózon Gergely, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, valamint Kállay Gergely, az MBH Bank számviteli és pénzügyi beszámolókészítésért és szabályozásért felelős vezetője megválasztását. Az auditbizottságot Gödör Éva, Gózon Gergely és Kállay Gergely alkothatja az előterjesztés szerint.
A tisztségviselők megválasztásáról az MBH Jelzálogbank Nyrt. 2026. november 17-i rendkívüli közgyűlése dönt.
A most közzétett előterjesztésekben szereplő jelöltek megválasztásuk esetén, a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában, elfogadó nyilatkozatuk aláírását követően tölthetik be tisztségüket.
Címlapkép forrása: Portfolio
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