Hidegzuhany a Wekerle Pluszban és a különadókban: öt célcsoport, amely nem örülhet felhőtlenül a kormány bejelentéseinek

1. Akik az utolsó pillanatban lecsúsznak az Otthon Startról
„Megtörtént az elképzelhetetlen: kevesebb, mint 24 óra alatt lezárul egy támogatott lakáshitelprogram” – írta ki közösségi oldalára a magyar hitelközvetítői szektor egyik vezető szereplője. Szerinte az átmenet ezen formája szokatlanul gyors, nehéz a folyamatban lévő lakásvásárlások finanszírozásának megoldása.
Sokan kalkuláltak úgy, hogy év végén még kényelmesen igénybe tudják venni az Otthon Startot, amely számukra kedvezőbb a Wekerle Plusznál vagy azért, mert például 45 év felettiek, és kiesnének a kamattámogatott programból, vagy például azért, mert fiatal elsőlakás-vásárlóként használt lakást vesznek, és 3% helyett 5%-kal tudnak csak hitelhez jutni a programban, ezért közel ötödével magasabb törlesztőrészlet vár rájuk. Kedden este kiderült:
Az Otthon Start igénybevételéhez október 31-éig kell lakás-adásvételi szerződést kötni, és november 15-éig a banknál hitelkérelmet beadni.
Nem kell ecsetelni, mekkora nyomást helyez ez éppen az őszi szünet napjaiban a vevők részéről az eladókra, az energiatanúsítványok készítőire, az ügyvédekre vagy éppen a hitelközvetítőkre, banki ügyintézőkre, akik előtt most rendkívül intenzív napok, hetek állnak. Az igazi vesztesek azonban nem ők, hanem azok, akik most a Wekerle Plusz kapkodásszerű bevezetése miatt végleg lecsúsznak a kedvezőbb hitellehetőségről. Egy biztos: a korábban várt év végi lakáspiaci és hitelfelvételi roham elmarad,
AZ OTTHON START KIVEZETÉSE MIATT ELŐREHOZOTT KERESLET SOK TÍZMILLIÁRD FORINT HELYETT LEGFELJEBB NÉHÁNY MILLIÁRD FORINTRA KORLÁTOZÓDHAT.
|Az Otthon Start és a Wekerle Plusz különbségei
|Szempont
|Otthon Start
|Wekerle Plusz
|Ügyfél által fizetendő kamat
|Egységesen legfeljebb 3% (új és használt otthonra is).
|Új lakásra legfeljebb 3%, használt lakásra legfeljebb 5%.
|Életkori korlát
|18. életévét betöltött személy, felső korhatár nélkül.
|18. életévét betöltött, „fiatal” személy a 45. életév betöltésének napjáig.
|TB-jogviszony igazolása
|Kötelező legalább 2 éves folyamatos TB-jogviszony (vagy nappali tanulmányok, egyszerűsített foglalkoztatás stb.) igazolása.
|Nincs TB-jogviszonyra vonatkozó előírás a rendeletben.
|KHR (korábbi BAR-lista) szabály
|Csak lekérdezési hozzájárulást ír elő, a rendelet szövege nem tartalmaz tételes kizáró szabályt.
|Kizáró ok a nyilvántartott KHR-tartozás, kivéve, ha azt már legalább 1 éve teljesítette.
|Kombinálhatóság (pl. CSOK Plusz)
|Kombinálható egyidejűleg CSOK Plusszal és falusi CSOK-kal.
|Nem kombinálható: kizáró ok a meglévő vagy egyidejűleg igényelt más állami kamattámogatott lakáshitel.
|Bentlakási és lakcímkötelezettség
|Nincs előírva a rendeletben sem beköltözési, sem 5 éves életvitelszerű bentlakási kötelezettség.
|Szoros kötelezettség: 180 napon belül lakóhelyet kell létesíteni, és 5 évig életvitelszerűen bent kell lakni (bérbe sem adható).
|Párok (házastársak, élettársak) igénylése
|Házastársaknak nem kötelező együtt igényelni; közös igénylésnél elég, ha az egyik házastárs teljesíti a lakástulajdonra és TB-re vonatkozó feltételeket.
|Házastársak és élettársak kizárólag közösen igényelhetik, mindkettőjüknek meg kell felelniük a feltételeknek, és mindkettőjüknek tulajdont kell szerezniük.
|Meglévő / korábbi lakástulajdon
|Csak a megelőző 10 évet vizsgálja, csak belterületi ingatlanra; értékhatár-kivétel: 15 millió Ft.
|Időkorlát nélkül (teljes múltat) és kül-/belterületi lakást egyaránt vizsgál; értékhatár-kivétel: 30 millió Ft.
|Max. négyzetméterár (bruttó 1,5 M Ft)
|Fix összeg, nincs automatikus emelkedés a szövegben.
|2028. január 1-jétől évente indexálják a KSH új lakásokra vonatkozó lakáspiaci árindexével.
|Forrás: Portfolio-összevetés
2. Akik egyénileg újították volna fel a társasházi lakásukat
2027 februárjában és márciusában, két lépésben indítja el a Tisza-kormány az új Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel programot. A több mint 600 milliárd forint uniós forrásból megvalósuló program keretében 2030-ig több mint 120 ezer lakás korszerűsítését tervezik.
Csalódás lehet, hogy a társasházi lakásuk egyéni felújításában gondolkozók döntő többsége azonban kimaradhat a programból.
A társasházakat mind a téglaépítésű házak, mind a panelépületek esetében egyetlen egységnek tekinti ugyanis a program, társasházak esetében a teljes társasházak pályázathatnak (Magyar Péter és Kapitány István szerint ehhez szükség lehet a társasházi törvény módosítására). A keddi információk alapján csak egyetlen kivétel lesz: a kis lakásszámú társasházban lévő, egyedi fűtésű lakások köre. Az még nem egyértelmű, mit jelent a kis lakásszám (a társasházi törvény alkalmazása 6 lakás felett kötelező, alatta a Ptk. szerint lehet működni), és az sem, hogy ezekre a családi házakra vagy a teljes társasházakra vonatkozó szabályok vonatkoznak-e, lesz ugyanis különbség a kezelésükben: 1. míg családi házakra 15 millió forint, a társasházi téglalakásokra lakásonként 5 millió, a panellakásokra 4 millió forint lesz igénybe vehető lakásonként 2. a családi házakra 3%-os, a társasházi lakásokra 0%-os hitel vonatkozik majd.
Az egyedi társasházi lakások kimaradása azt vetíti előre, hogy a legutóbbi otthonfelújítási programokhoz hasonlóan inkább a családi házak lesznek a program kedvezményezettjei.
|A Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel feltételei
|Családi ház
|Tégla társasház
|Panel társasház
|Maximális hitelösszeg lakásonként
|15 millió Ft
|5 millió Ft
|4 millió Ft
|Maximális önerő lakásonként
|5%, max 500e Ft
|200e Ft
|200e Ft
|Futamidő
|15 év
|15-20 év
|15-20 év
|Fix kamat
|3%
|0%
|0%
|Elengedhető hitel aránya
|0%, 30% vagy 50%
|0%, 30% vagy 50%
|0%, 30% vagy 50%
|Maximális hitelelengedés összege lakásonként
|7,5 millió Ft
|2,5 millió Ft
|2 millió Ft
|Forrás: Portfolio-összefoglaló
3. A minél magasabb kamattámogatásban érdekelt bankok
A kedd este megjelent rendeletek alapján valóra váltotta a kormány azt a korábbi ígéretét, hogy csökkenti a bankok „fizetségét” a kamattámogatott programokban való részvételért: míg az Otthon Start esetében átlagos 5 éves állampapírhozam x 1,1 + 1 százalékpont volt a képlet, a Wekerle Plusz esetében átlagos 5 éves állampapírhozam + 0,5 százalékpont lesz ez, tehát
5,5% hozam mellett 7,05%-ról 6,0%-ra csökken az ügyleti kamat,
amelyből új építésű lakások esetében 3%-ot, használt lakások esetében 5%-ot fizetnek az ügyfelek (ebből a bankok kedvezményt adhatnak, de a kamattámogatás nem lesz több ettől), a többit az állam. Ugyanilyen számítási változtatással csökkenti a kormány a gyermekvállalással felvehető CSOK Plusz és a babaváró hitel ügyleti kamatát is, míg a falusi CSOK mellé felvehető kamattámogatott hitel esetében kissé más a számítás, ennél a bankok eddig magasabb ügyleti kamatot számolhattak el: az átlaghozam 115%-át + 1 százalékpontot. Ezt most úgy alakítják át, hogy a 115%-os szorzót eltörlik, cserébe a fix felárat 1-ről 1,5 százalékpontra emelik, 5,5%-os hozam mellett tehát 7,33%-ról 7,00%-ra csökkenhet az ügyleti kamat.
A már kihelyezett hitelekre ezek a változások nem vonatkoznak, az új hiteleknél viszont csökkenhetik a bankok motivációját a programokban való részvételre.
Az intézkedés arra ösztönözheti a bankokat, hogy kamattámogatott hitel helyett piaci hitelt kínáljanak, ez utóbbiakat ugyanis adott esetben magasabb marzsal tudják majd adni. Az állam szempontjából viszont két fontos szempont indokolhatta a változtatást:
- a bankok kamatjövedelmének már több mint fele az államtól jött az utóbbi időben: 2025-ben a bankok teljes kamatjövedelme 2137 milliárd forint volt, amelyből 682 milliárd forint nettó kamatbevétel a kormányzattal szemben keletkezett (elsősorban a jegybanki állományon és állampapírokon). Emellett a jegybank becslése szerint a háztartási és vállalati hitelek kamattámogatásához kapcsolódóan további mintegy 440 milliárd forint kamatbevétel keletkezett, így összességében a kamatbevételek több mint fele az állami szektorból eredt,
- 2023 óta érdemben nőtt a valós értéken értékelt hitel- és értékpapírkitettségek aránya a banki mérlegek eszközoldalán, jelentős részben a támogatott lakossági hitelek speciális számviteli kezelése miatt. A támogatott lakossági hitelek jelentette kamatkockázati kitettséget a bankok 50-60 százalékban fedezik kamatswapok révén. Ez addicionális keresletet generál az IRS piacon, melynek kielégítése feszült piaci helyzetben kihívást jelenthet. A banki eredményre gyakorolt kiszámíthatatlansága miatt is javasolta az MNB, hogy a támogatott lakossági hitelek árazási képletéből vegyék ki az ÁKK-szorzót.
További részletek erről:
4. A sávos biztosításiadó-kedvezményt elvesztő kis biztosítók és ügyfeleik
A pénzügyminiszter a múlt héten jelezte a kormány szándékát a biztosítók közötti adóterhelés átrendezésére, hogy az eddig előnybe hozott biztosítók ne élvezhessék tovább ezt az előnyt. Mint kedd este kiderült, ez a kisebb, 20 milliárd forintnál kisebb adóalappal rendelkező biztosítók számára jelent negatív fordulatot.
A hagyományos biztosítási adó kulcsai változatlanok maradnak, így a casco után 15, a vagyon- és balesetbiztosítások után 10 százalékos adót kell fizetni. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kulcsa továbbra is 23 százalék napi maximummal, és a kisebb biztosítókra vonatkozó sávos kedvezmények szerkezete sem módosul.
A 20 milliárd forintos összesített adóalap alatti kisebb biztosítók a normál kulcsoknak (pl. casco 15%, vagyon 10%) eddig csak egy törtrészét (25%-át vagy 50%-át) fizették.
Eddig ugyanis a kisebbek sávos kedvezményt kaptak:
- a 250 millió forintot meg nem haladó része után az adómérték 25 százalékát,
- 250 millió forintot meghaladó, de 1 milliárd 750 millió forintot meg nem haladó része után az adómérték 50 százalékát kellett csak megfizetniük.
A „sávozás” megszűnésével a kisebb biztosítók is ugyanakkora százalékos kulccsal adóznak majd, mint a legnagyobb szereplők.
A kis biztosítók adókedvezményének eltörlése szembenni látszik az EU törekvéseivel, amelyek a koncentráció csökkentése, a verseny fokozása és az ügyfélérdekek szem előtt tartása érdekében éppen a kisebb biztosítók terhének a csökkentése irányába mutatnak, tekintettel az iparág magas fix költségeire, amelyek a kis biztosítókat fajlagosan erőteljesebben sújtják.
Úgy tudjuk, elsősorban a CIG Általános Biztosító, a Gránit Biztosító, az utóbbi érdekeltségében álló Posta Biztosító, a német érdekeltségű Signal Iduna Biztosító és a KÖBE lehet a frissadóváltoztatás vesztese. Illetve ügyfeleik, akik biztosítójuk fokozott adóterhelése miatt sok esetben magasabb díjakkal találkozhatnak (leginkább a rövidebb, határozott időtartamra kötött szerződéseknél lehetséges ez).
5. A megemelt tranzakciós illetékkel szembesülő cégek
A pénzügyi tranzakciós illeték esetében két nagy változás jön:
- a lakossági és postai illetékmentes ügyletek értékhatára 50 ezer forintról 150 000 forintra emelkedik (erről Magyar Péter is posztolt szerdán),
- az illeték tételes felső korlátja pedig 20 ezer forintról 30 ezer forintra emelkedik.
Az előző enyhítést jelent a lakosságnak, utóbbi viszont egy általános szigorítást, ami főleg a cégeknek fájhat majd.
A vállalatoknál ugyanis nincs illetékmentes utalási határ, ugyanakkor az illeték maximumának megemelése érvényes a cégek átutalásaira is.
Sőt, jó eséllyel a cégeknél gyakoribb lehet a nagyobb összegű átutalás, így náluk ez a hatás nagyobb lehet. Ráadásul a korábbi tapasztalatok alapján a cégek tényleges számlaköltségeiben már jóval hamarabb megjelentek az ilyen adóváltozások. A 2024-es illetékmódosítás már abban az évben beépült a banki díjszabásba. A cégek számára a fizetési kérelem sem ingyenes, így ez a megoldás nem jelent számukra feltétlenül költségcsökkenést.
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