Hidegzuhany a Wekerle Pluszban és a különadókban: öt célcsoport, amely nem örülhet felhőtlenül a kormány bejelentéseinek

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1. Akik az utolsó pillanatban lecsúsznak az Otthon Startról

„Megtörtént az elképzelhetetlen: kevesebb, mint 24 óra alatt lezárul egy támogatott lakáshitelprogram” – írta ki közösségi oldalára a magyar hitelközvetítői szektor egyik vezető szereplője. Szerinte az átmenet ezen formája szokatlanul gyors, nehéz a folyamatban lévő lakásvásárlások finanszírozásának megoldása.

Sokan kalkuláltak úgy, hogy év végén még kényelmesen igénybe tudják venni az Otthon Startot, amely számukra kedvezőbb a Wekerle Plusznál vagy azért, mert például 45 év felettiek, és kiesnének a kamattámogatott programból, vagy például azért, mert fiatal elsőlakás-vásárlóként használt lakást vesznek, és 3% helyett 5%-kal tudnak csak hitelhez jutni a programban, ezért közel ötödével magasabb törlesztőrészlet vár rájuk. Kedden este kiderült:

Az Otthon Start igénybevételéhez október 31-éig kell lakás-adásvételi szerződést kötni, és november 15-éig a banknál hitelkérelmet beadni.

Nem kell ecsetelni, mekkora nyomást helyez ez éppen az őszi szünet napjaiban a vevők részéről az eladókra, az energiatanúsítványok készítőire, az ügyvédekre vagy éppen a hitelközvetítőkre, banki ügyintézőkre, akik előtt most rendkívül intenzív napok, hetek állnak. Az igazi vesztesek azonban nem ők, hanem azok, akik most a Wekerle Plusz kapkodásszerű bevezetése miatt végleg lecsúsznak a kedvezőbb hitellehetőségről. Egy biztos: a korábban várt év végi lakáspiaci és hitelfelvételi roham elmarad,

AZ OTTHON START KIVEZETÉSE MIATT ELŐREHOZOTT KERESLET SOK TÍZMILLIÁRD FORINT HELYETT LEGFELJEBB NÉHÁNY MILLIÁRD FORINTRA KORLÁTOZÓDHAT.

Az Otthon Start és a Wekerle Plusz különbségei Szempont Otthon Start Wekerle Plusz Ügyfél által fizetendő kamat Egységesen legfeljebb 3% (új és használt otthonra is). Új lakásra legfeljebb 3%, használt lakásra legfeljebb 5%. Életkori korlát 18. életévét betöltött személy, felső korhatár nélkül. 18. életévét betöltött, „fiatal” személy a 45. életév betöltésének napjáig. TB-jogviszony igazolása Kötelező legalább 2 éves folyamatos TB-jogviszony (vagy nappali tanulmányok, egyszerűsített foglalkoztatás stb.) igazolása. Nincs TB-jogviszonyra vonatkozó előírás a rendeletben. KHR (korábbi BAR-lista) szabály Csak lekérdezési hozzájárulást ír elő, a rendelet szövege nem tartalmaz tételes kizáró szabályt. Kizáró ok a nyilvántartott KHR-tartozás, kivéve, ha azt már legalább 1 éve teljesítette. Kombinálhatóság (pl. CSOK Plusz) Kombinálható egyidejűleg CSOK Plusszal és falusi CSOK-kal. Nem kombinálható: kizáró ok a meglévő vagy egyidejűleg igényelt más állami kamattámogatott lakáshitel. Bentlakási és lakcímkötelezettség Nincs előírva a rendeletben sem beköltözési, sem 5 éves életvitelszerű bentlakási kötelezettség. Szoros kötelezettség: 180 napon belül lakóhelyet kell létesíteni, és 5 évig életvitelszerűen bent kell lakni (bérbe sem adható). Párok (házastársak, élettársak) igénylése Házastársaknak nem kötelező együtt igényelni; közös igénylésnél elég, ha az egyik házastárs teljesíti a lakástulajdonra és TB-re vonatkozó feltételeket. Házastársak és élettársak kizárólag közösen igényelhetik, mindkettőjüknek meg kell felelniük a feltételeknek, és mindkettőjüknek tulajdont kell szerezniük. Meglévő / korábbi lakástulajdon Csak a megelőző 10 évet vizsgálja, csak belterületi ingatlanra; értékhatár-kivétel: 15 millió Ft. Időkorlát nélkül (teljes múltat) és kül-/belterületi lakást egyaránt vizsgál; értékhatár-kivétel: 30 millió Ft. Max. négyzetméterár (bruttó 1,5 M Ft) Fix összeg, nincs automatikus emelkedés a szövegben. 2028. január 1-jétől évente indexálják a KSH új lakásokra vonatkozó lakáspiaci árindexével. Forrás: Portfolio-összevetés

2. Akik egyénileg újították volna fel a társasházi lakásukat

2027 februárjában és márciusában, két lépésben indítja el a Tisza-kormány az új Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel programot. A több mint 600 milliárd forint uniós forrásból megvalósuló program keretében 2030-ig több mint 120 ezer lakás korszerűsítését tervezik.

Csalódás lehet, hogy a társasházi lakásuk egyéni felújításában gondolkozók döntő többsége azonban kimaradhat a programból.

A társasházakat mind a téglaépítésű házak, mind a panelépületek esetében egyetlen egységnek tekinti ugyanis a program, társasházak esetében a teljes társasházak pályázathatnak (Magyar Péter és Kapitány István szerint ehhez szükség lehet a társasházi törvény módosítására). A keddi információk alapján csak egyetlen kivétel lesz: a kis lakásszámú társasházban lévő, egyedi fűtésű lakások köre. Az még nem egyértelmű, mit jelent a kis lakásszám (a társasházi törvény alkalmazása 6 lakás felett kötelező, alatta a Ptk. szerint lehet működni), és az sem, hogy ezekre a családi házakra vagy a teljes társasházakra vonatkozó szabályok vonatkoznak-e, lesz ugyanis különbség a kezelésükben: 1. míg családi házakra 15 millió forint, a társasházi téglalakásokra lakásonként 5 millió, a panellakásokra 4 millió forint lesz igénybe vehető lakásonként 2. a családi házakra 3%-os, a társasházi lakásokra 0%-os hitel vonatkozik majd.

Az egyedi társasházi lakások kimaradása azt vetíti előre, hogy a legutóbbi otthonfelújítási programokhoz hasonlóan inkább a családi házak lesznek a program kedvezményezettjei.

A Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel feltételei Családi ház Tégla társasház Panel társasház Maximális hitelösszeg lakásonként 15 millió Ft 5 millió Ft 4 millió Ft Maximális önerő lakásonként 5%, max 500e Ft 200e Ft 200e Ft Futamidő 15 év 15-20 év 15-20 év Fix kamat 3% 0% 0% Elengedhető hitel aránya 0%, 30% vagy 50% 0%, 30% vagy 50% 0%, 30% vagy 50% Maximális hitelelengedés összege lakásonként 7,5 millió Ft 2,5 millió Ft 2 millió Ft Forrás: Portfolio-összefoglaló

3. A minél magasabb kamattámogatásban érdekelt bankok

A kedd este megjelent rendeletek alapján valóra váltotta a kormány azt a korábbi ígéretét, hogy csökkenti a bankok „fizetségét” a kamattámogatott programokban való részvételért: míg az Otthon Start esetében átlagos 5 éves állampapírhozam x 1,1 + 1 százalékpont volt a képlet, a Wekerle Plusz esetében átlagos 5 éves állampapírhozam + 0,5 százalékpont lesz ez, tehát

5,5% hozam mellett 7,05%-ról 6,0%-ra csökken az ügyleti kamat,

amelyből új építésű lakások esetében 3%-ot, használt lakások esetében 5%-ot fizetnek az ügyfelek (ebből a bankok kedvezményt adhatnak, de a kamattámogatás nem lesz több ettől), a többit az állam. Ugyanilyen számítási változtatással csökkenti a kormány a gyermekvállalással felvehető CSOK Plusz és a babaváró hitel ügyleti kamatát is, míg a falusi CSOK mellé felvehető kamattámogatott hitel esetében kissé más a számítás, ennél a bankok eddig magasabb ügyleti kamatot számolhattak el: az átlaghozam 115%-át + 1 százalékpontot. Ezt most úgy alakítják át, hogy a 115%-os szorzót eltörlik, cserébe a fix felárat 1-ről 1,5 százalékpontra emelik, 5,5%-os hozam mellett tehát 7,33%-ról 7,00%-ra csökkenhet az ügyleti kamat.

A már kihelyezett hitelekre ezek a változások nem vonatkoznak, az új hiteleknél viszont csökkenhetik a bankok motivációját a programokban való részvételre.

Az intézkedés arra ösztönözheti a bankokat, hogy kamattámogatott hitel helyett piaci hitelt kínáljanak, ez utóbbiakat ugyanis adott esetben magasabb marzsal tudják majd adni. Az állam szempontjából viszont két fontos szempont indokolhatta a változtatást:

a bankok kamatjövedelmének már több mint fele az államtól jött az utóbbi időben: 2025-ben a bankok teljes kamatjövedelme 2137 milliárd forint volt, amelyből 682 milliárd forint nettó kamatbevétel a kormányzattal szemben keletkezett (elsősorban a jegybanki állományon és állampapírokon). Emellett a jegybank becslése szerint a háztartási és vállalati hitelek kamattámogatásához kapcsolódóan további mintegy 440 milliárd forint kamatbevétel keletkezett, így összességében a kamatbevételek több mint fele az állami szektorból eredt ,

, 2023 óta érdemben nőtt a valós értéken értékelt hitel- és értékpapírkitettségek aránya a banki mérlegek eszközoldalán, jelentős részben a támogatott lakossági hitelek speciális számviteli kezelése miatt. A támogatott lakossági hitelek jelentette kamatkockázati kitettséget a bankok 50-60 százalékban fedezik kamatswapok révén. Ez addicionális keresletet generál az IRS piacon, melynek kielégítése feszült piaci helyzetben kihívást jelenthet. A banki eredményre gyakorolt kiszámíthatatlansága miatt is javasolta az MNB, hogy a támogatott lakossági hitelek árazási képletéből vegyék ki az ÁKK-szorzót.

További részletek erről:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 02. Állami kamatokon híznak a magyar bankok, új javaslattal állt elő az MNB

4. A sávos biztosításiadó-kedvezményt elvesztő kis biztosítók és ügyfeleik

A pénzügyminiszter a múlt héten jelezte a kormány szándékát a biztosítók közötti adóterhelés átrendezésére, hogy az eddig előnybe hozott biztosítók ne élvezhessék tovább ezt az előnyt. Mint kedd este kiderült, ez a kisebb, 20 milliárd forintnál kisebb adóalappal rendelkező biztosítók számára jelent negatív fordulatot.

A hagyományos biztosítási adó kulcsai változatlanok maradnak, így a casco után 15, a vagyon- és balesetbiztosítások után 10 százalékos adót kell fizetni. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kulcsa továbbra is 23 százalék napi maximummal, és a kisebb biztosítókra vonatkozó sávos kedvezmények szerkezete sem módosul.

A 20 milliárd forintos összesített adóalap alatti kisebb biztosítók a normál kulcsoknak (pl. casco 15%, vagyon 10%) eddig csak egy törtrészét (25%-át vagy 50%-át) fizették.

Eddig ugyanis a kisebbek sávos kedvezményt kaptak:

a 250 millió forintot meg nem haladó része után az adómérték 25 százalékát,

250 millió forintot meghaladó, de 1 milliárd 750 millió forintot meg nem haladó része után az adómérték 50 százalékát kellett csak megfizetniük.

A „sávozás” megszűnésével a kisebb biztosítók is ugyanakkora százalékos kulccsal adóznak majd, mint a legnagyobb szereplők.

A kis biztosítók adókedvezményének eltörlése szembenni látszik az EU törekvéseivel, amelyek a koncentráció csökkentése, a verseny fokozása és az ügyfélérdekek szem előtt tartása érdekében éppen a kisebb biztosítók terhének a csökkentése irányába mutatnak, tekintettel az iparág magas fix költségeire, amelyek a kis biztosítókat fajlagosan erőteljesebben sújtják.

Úgy tudjuk, elsősorban a CIG Általános Biztosító, a Gránit Biztosító, az utóbbi érdekeltségében álló Posta Biztosító, a német érdekeltségű Signal Iduna Biztosító és a KÖBE lehet a frissadóváltoztatás vesztese. Illetve ügyfeleik, akik biztosítójuk fokozott adóterhelése miatt sok esetben magasabb díjakkal találkozhatnak (leginkább a rövidebb, határozott időtartamra kötött szerződéseknél lehetséges ez).

5. A megemelt tranzakciós illetékkel szembesülő cégek

A pénzügyi tranzakciós illeték esetében két nagy változás jön:

a lakossági és postai illetékmentes ügyletek értékhatára 50 ezer forintról 150 000 forintra emelkedik (erről Magyar Péter is posztolt szerdán),

az illeték tételes felső korlátja pedig 20 ezer forintról 30 ezer forintra emelkedik.

Az előző enyhítést jelent a lakosságnak, utóbbi viszont egy általános szigorítást, ami főleg a cégeknek fájhat majd.

A vállalatoknál ugyanis nincs illetékmentes utalási határ, ugyanakkor az illeték maximumának megemelése érvényes a cégek átutalásaira is.

Sőt, jó eséllyel a cégeknél gyakoribb lehet a nagyobb összegű átutalás, így náluk ez a hatás nagyobb lehet. Ráadásul a korábbi tapasztalatok alapján a cégek tényleges számlaköltségeiben már jóval hamarabb megjelentek az ilyen adóváltozások. A 2024-es illetékmódosítás már abban az évben beépült a banki díjszabásba. A cégek számára a fizetési kérelem sem ingyenes, így ez a megoldás nem jelent számukra feltétlenül költségcsökkenést.

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