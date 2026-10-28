Kellemes meglepetéssel állt elő a Deutsche Bank, szárnyal az árfolyam

Németország legnagyobb hitelintézete 1,59 milliárd eurós részvényesekre jutó nettó nyereségről számolt be az egy évvel korábbi 1,56 milliárd eurót követően. Az eredmény felülmúlta az elemzők által várt 1,44 milliárd eurót is a Reuters szerint, aminek hatására a bank részvényei 3,5 százalékos emelkedést mutatnak jelenleg.
A befektetési banki divízió bevétele 2 százalékkal csökkent, ami megfelelt a piaci várakozásoknak. A pénzintézet egyik legnagyobb üzletágának számító kötvény- és devizakereskedelemből származó bevétel 3 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbi rekordteljesítményhez képest, de ez a csökkenés még így is mérsékeltebb volt az amerikai versenytársaknál tapasztalt 5 százalékos visszaesésnél. Az emelkedő kötvényhozamok, a mesterséges intelligencia körüli bizonytalanság, valamint a geopolitikai konfliktusok egyaránt visszavetették a befektetői aktivitást és a fúziós, valamint vállalatfelvásárlási (M&A) piacot.
A bank másik két fő üzletága ugyanakkor felülteljesített.
A lakossági banki divízió bevétele 8 százalékkal nőtt a várt 7 százalékkal szemben, míg a vállalati banki terület 9 százalékos bevételnövekedést ért el, jelentősen meghaladva a 6 százalékos elemzői várakozást.
A Deutsche Bank az egész éves kilátásait is megemelte, így a csoportszintű árbevételt immár 33 milliárd euró fölé várja a korábbi, 33 milliárd euró körüli előrejelzéssel szemben. Christian Sewing vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a bank teljesíti vállalásait, és stabilan halad a 2026-os célkitűzések elérése felé. Az alábbi ábrán az látható, hogy ehhez a költségek szigorú kontrollja is hozzájárul.
A gyorsjelentés abban az időszakban érkezett, amikor több európai nagybank – köztük a UBS és a BNP Paribas – is közzéteszi negyedéves számait. Az ágazatban vegyes a kép, a HSBC például kedden a vártnál gyengébb bevételi adatokkal lepte meg a piacot, ami után a társaság részvényei 5 százalékot estek. A Deutsche Bank részvényei viszont ma már
3,5%-ot emelkedtek.
Forrás: Reuters
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