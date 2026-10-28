Megduplázza Nagy-Britannia a bankok különadóját, mégis örülnek a piacok

A döntés értelmében a meghatározott küszöbérték feletti banki nyereséget terhelő különadó
háromról hat százalékra nő.
Ezzel részben visszavonják a három évvel ezelőtti, Rishi Sunak akkori miniszterelnök idején végrehajtott adócsökkentést, amikor a kulcsot nyolc százalékról mérsékelték. Az új teher hatására a banki profitot sújtó összesített adókulcs – a társasági adóval együtt – átmenetileg 31 százalékra emelkedik. A pénzügyminisztérium számításai szerint az ideiglenes, 15 hónapig tartó intézkedés összesen
másfél milliárd font bevételt hoz majd az államkasszának.
A bejelentést követően a nagybankok – köztük a HSBC, a Barclays, a Lloyds Banking Group és a NatWest – részvényei egyaránt drágulni kezdtek, a Barclays, a NatWest és a Lloyds papírjai pedig több mint két százalékot erősödtek. Angeline Ong, az IG befektetési platform elemzője szerint az adóemelés mértéke mellett legalább olyan fontos az intézkedés előre rögzített lejárata is. Ez ugyanis egyszeri tétellé teszi a terhet, így a befektetők nem tartanak a jövedelmezőség tartós romlásától, csupán átmeneti döccenőként értékelik a lépést.
A pénzügyi szektor korábban határozottan lobbizott bármiféle adóemelés ellen, azzal érvelve, hogy a többletteher visszafoghatja a hitelezést. A szektor érdekképviseleti szerve, a UK Finance októberben közzétett jelentésében arra is felhívta a figyelmet, hogy Nagy-Britanniában már így is magasabbak a bankadók, mint más vezető pénzügyi központokban, a hazai pénzintézetek pedig a márciussal zárult pénzügyi évben 25,7 milliárd font közvetlen adót fizettek be.
John Healey ugyanakkor a parlamentben úgy érvelt, hogy a globális gazdasági viharok közepette a pénzintézeteknek is hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a brit családok fellélegezhessenek. A vezető brit nagybankok az elmúlt években kiemelkedő nyereséget értek el, amit a magas kamatkörnyezet és a bővülő kamatbevételek fűtöttek. Ezt a rekordprofitot és a társadalmi igazságosságot szem előtt tartva a brit szakszervezetek a most bejelentettnél is nagyobb adóemelést szerettek volna elérni.
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