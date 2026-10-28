Nem tud örülni a piac a legnagyobb svájci bank gyorsjelentésének

Svájc legnagyobb bankjának nettó eredménye éves összevetésben 8 százalékkal nőtt, és alig maradt el a vállalat által közzétett, 2,71 milliárd dolláros elemzői konszenzustól. A Bank Vontobel elemzői szerint ugyanakkor több mint két év óta ez volt az első alkalom, hogy a UBS a korrigált adózás előtti eredmény szintjén nem múlta felül a piaci várakozásokat.
A bank a negyedév során 1,8 milliárd dollár értékben vásárolt vissza saját részvényeket, és a 3 milliárd dolláros keretösszegű programot a korábban jelzett 2027 közepe helyett már februárban tervezi befejezni. A
részvényvisszavásárlások ütemezését és mértékét a UBS továbbra is a svájci bankszabályozás reformjának kimenetelétől teszi függővé,
amelyet a Credit Suisse 2023-as összeomlása és az államilag támogatott felvásárlás után indítottak el.
A globális vagyonkezelési üzletágba 55 milliárd dollárnyi nettó új tőke áramlott be, amiből 18 milliárd Ázsiából, 17 milliárd dollár pedig az amerikai régióból érkezett. Az amerikai üzletág jövedelmezősége is javult, az adózás előtti profitmarzs ugyanis több mint 2 százalékponttal emelkedett. A bank költség/bevétel aránya a harmadik negyedév végére 72,3 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 77 százalékról.
A Credit Suisse integrációja a tervek szerint az év végére lezárul, a kumulált költségmegtakarítás pedig 2026 végéig várhatóan eléri a 13,7 milliárd dollárt, ami meghaladja a korábbi 13,5 milliárdos becslést. A negyedév során mintegy 1500 teljes munkaidős állás szűnt meg a folyamat előrehaladtával. A bank emellett az AI-technológiába is erőteljesen fektet,
a munkatársak már több mint 12 700 személyes AI-ügynök munkáját veszik igénybe.
A UBS jövőjét leginkább meghatározó kérdés a svájci tőkeszabályozás alakulása. Az új előírásokat jelenleg a parlament illetékes bizottsága tárgyalja, és azok várhatóan decemberben kerülnek a Nemzeti Tanács elé. A Ständerat, vagyis a felsőház a múlt hónapban olyan szabálytervezetet fogadott el, amelyet a UBS vezetése elfogadhatatlannak minősített. A bank elnöke korábban figyelmeztetett, hogy a túl szigorú tőkekövetelmények miatt a banknak komolyan mérlegelnie kellene svájci jelenlétének jövőjét, egyes részvényesek pedig egyenesen a székhely áthelyezését szorgalmazzák.
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