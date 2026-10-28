Üzleti hangulatjelentés: így látják most a helyzetüket a hazai vállalatok

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

Intro – (00:00)

Mit kezdjünk 2,5 millió korszerűsítendő lakóingatlannal? – (02:23)

K&H Bank: üzleti hangulat Magyarországon – (13:03)

Címlapkép forrása: Shutterstock

A podcast és a cikk megjelenését a K&H Bank támogatta.