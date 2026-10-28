11°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Üzleti hangulatjelentés: így látják most a helyzetüket a hazai vállalatok
Bank

Üzleti hangulatjelentés: így látják most a helyzetüket a hazai vállalatok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A keddi Checklistben (13.03-tól) Bodor Tibort, a K&H Bank vállalati divíziójának vezetőjét kérdezzük a hazai vállalati szektor aktuális állapotáról.  Megvizsgáljuk a hazai nagyvállalatok és kkv-k üzleti hangulatát, valamint az alacsony beruházási aktivitás hatását a hitelkeresletre és a vállalati hitelezésre. De szó lesz arról is, milyen szerepet kaphat a bankszektor az uniós források közvetítésében, és milyen hatással lehetne a bankokra egy mielőbbi euróbevezetés.

Adásunk első felében egyébként arról beszélgettünk Kabát Krisztiánnal, a Portfolio energetikai elemzőjével, hogy jelentős, a következő évek lakáspiacát, lakossági energetikai fejlesztéseit is meghatározó bejelentéseket tett ma a kormány a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Mit kezdjünk 2,5 millió korszerűsítendő lakóingatlannal? – (02:23)
  • K&H Bank: üzleti hangulat Magyarországon – (13:03)

Címlapkép forrása: Shutterstock

A podcast és a cikk megjelenését a K&H Bank támogatta.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Itt az exit tax - Új adót vezet be Magyarországon a Tisza-kormány
Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány
Viszlát, Otthon Start: megjelent a rendelet a Wekerle Plusz hitelprogramról, mutatjuk a részleteket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility