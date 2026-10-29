A Wekerle Plusz helyett sokan a piaci lakáshiteleket választhatják

Az OTP Bank is megkezdte a leadgyűjtést a Wekerle Plusz Programban - tudta meg a Portfolio. A piaci kamatozású hitelek egyszerűsége, kisebb adminisztrációja és szélesebb ügyfélkörben való elérhetősége miatt a bank szerint az ügyfelek egy része várhatóan inkább a piaci kamatzoású kölcsönt fogja igényelni használt lakás vásárlása esetén.

A legnagyobb hazai hitelintézet tájékoztatása szerint OTP Bank a jogszabályi kereteket figyelembe véve Otthon Start Lakáshitel kérelmet 2026. november 15-ig fogad be. A kérelmek benyújthatók bankfiókokban a nyitvatartási időben, online kényelmesen otthonról online személyi bankárainknál a banki nyitvatartási időn túl is vagy együttműködő pénzügyi partnereiken keresztül. A hatályos rendelet szerint csak azok a lakáshitel kérelmek vehetők át, amelyeknél

a végleges adásvételi szerződés aláírásának dátuma legkésőbb 2026. október 31-én kelt vagy az építési engedélyezési (egyszerű bejelentési kötelezettség) kezdete legkésőbb 2026. október 31-i.

A használt lakás vásárlások esetén a Wekerle Plusz Programban bejelentett 5%-os kamatozású támogatott lakáshitelek és az MNB által augusztus hónapra közzétett 6,16%-os piaci lakáshitel átlag kamatok között nincs nagy különbség. A kb. 1%-os kamatkülönbség ellenére a piaci kamatozású hitelek egyszerűsége, kisebb adminisztrációja és szélesebb ügyfélkörben való elérhetősége miatt

ügyfeleink egy része várhatóan inkább a piaci kamatozású kölcsönt fogja igényelni.

- fogalmazott a bank. Itt írtunk arról, mit ajánlanak most a bankok a piaci lakáshitelek frontján:

A hitelintézet szerint jogszabályváltozások lekövetésére és a jogértelmezésre mindenképp szükség van felkészülési időre, hiszen kiemelten fontos, hogy az ügyfelek számára pontos információkat adjanak az értékesítő kollégáik.

A jogszabály alapján az értékesítésben résztvevő kollégáink felkészítését és az ügyfeleink számára is elérhető ügyféltájékoztatók elkészítését megkezdték, kollégáik az OTP Banknál a Wekerle Plusz Program iránt érdeklődő ügyfelet a folyamatosan frissített, rendelkezésre álló információk alapján fogják tájékoztatni, de arra számítanak, hogy

A KÖVETKEZŐ NAPOKBAN ELSŐSORBAN AZ OTTHON START PROGRAM MEGSZŰNÉSE MIATT LESZ NAGYOBB AZ ÜGYFÉLÉRDEKLŐDÉS.

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