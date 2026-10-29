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Bekövetkezett, amitól a vezér tartott a milliárdos bankháborúban: feldarabolhatják a világ legrégebbi bankját
Bank

Bekövetkezett, amitól a vezér tartott a milliárdos bankháborúban: feldarabolhatják a világ legrégebbi bankját

Portfolio
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Elutasították a Monte dei Paschi di Siena (MPS) részvényesei a csütörtöki közgyűlésen azt a védekezési tervet, amellyel Luigi Lovaglio vezérigazgató Olaszország legnagyobb bankja, az Intesa Sanpaolo 33 milliárd eurós felvásárlási ajánlatát próbálta kivédeni. A döntéssel szabad utat kap a világ legrégebbi pénzintézetének bekebelezése, a részvényesek pedig további 800 millió euró készpénzhez jutnak, miközben végleg meghiúsul Lovaglio azon törekvése, hogy akvizíciók révén építsen fel egy önálló, rivális bankcsoportot.

A vezérigazgató stratégiájának bukása előre borítékolható volt, mivel az Intesa megszerezte az MPS főrészvényeseinek – a Del Vecchio és a Caltagirone családoknak – a támogatását, így

esély sem maradt a terv elfogadásához szükséges kétharmados többség elérésére.

Az olasz felvásárlási szabályok értelmében ugyanis a menedzsment minden olyan lépéséhez előzetes közgyűlési jóváhagyás kell, amely meghiúsíthat egy vételi ajánlatot. Az Intesa a hónap elején ajánlotta fel a plusz 800 millió eurós készpénzes kifizetést arra az esetre, ha a befektetők elutasítják a vezérigazgató védekezési stratégiáját.

Lovaglio az Intesa ajánlatának megtorpedózására egy összesen 34 milliárd euró értékű, tisztán részvénycserés felvásárlási tervet dolgozott ki, amelynek keretében az MPS bekebelezte volna a közepes méretű Banco BPM-et, valamint a Banca Generali vagyonkezelőt. A vezérigazgató már a kulcsfontosságú szavazás előtt komoly vereséget szenvedett, a részvényesek ugyanis leszavazták a tavaly felvásárolt Mediobanca teljes beolvasztását is. Bár a vezető részvényesi tanácsadók támogatták az integrációt, a tulajdonosoknak végül csupán egyharmada voksolt mellette.

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A Mediobanca korábbi megszerzése volt az olasz bankpiaci konszolidáció eddigi legnagyobb ügylete, amelyen keresztül a toszkán bank vált Olaszország legnagyobb biztosítója, a Generali főrészvényesévé is. A milánói befektetési bank teljes beolvasztásának erőltetése azonban szembeállította a vezérigazgatót Francesco Gaetano Caltagirone nagybefektetővel, ami korábban az állásába is került. Bár áprilisban a Del Vecchio család befektetési társasága, a Delfin segítségével visszatérhetett a bank élére, a holding időközben tulajdonosi vitába keveredett, és végül átállt az Intesa oldalára.

A közgyűlésen a kisrészvényesek és az érdekképviseletek hevesen védték a bank önállóságát, és élesen bírálták az ügyletet. A versenyjogi aggályok eloszlatása érdekében az Intesa ugyanis azt tervezi, hogy az MPS nagyjából 1200 fiókjának felét eladja az Unipol biztosítónak, amely a BPER bank hálózatába olvasztaná be azokat. Egy részvényesként felszólaló korábbi alkalmazott szerint ez a lépés a világ legrégebbi bankjának "feldarabolását" jelenti, ahol az Intesa viszi a legértékesebb részeket – a Mediobancát és a Generali-részesedést –, míg a gyengébb egységek az Unipolhoz kerülnek.

A CGIL szakszervezet vezetője ragadozó lépésnek nevezte a felvásárlást, és bírálta a kormányt, amiért az a semlegesség mögé bújik. Az olasz állam 2017-ben mentette ki az MPS-t, majd 2023–2024-ben reprivatizálta, és éveken át sikertelenül próbált meg a bank köré egy harmadik nagy piaci szereplőt felépíteni az Intesa és az UniCredit ellensúlyozására. A jövő évi választások közeledtével azonban Róma közölte, hogy már nem kíván beavatkozni az országon végigsöprő bankpiaci konszolidációba.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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