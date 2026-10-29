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Döbbenetes, hogy mit szenvedhetett végig Seszták Miklós azért, hogy otthon rejtegesse a 9 milliárd forint készpénzt
Bank

Döbbenetes, hogy mit szenvedhetett végig Seszták Miklós azért, hogy otthon rejtegesse a 9 milliárd forint készpénzt

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A nyomozati iratok szerint Seszták Miklós 9 milliárd forintot tartott otthoni széfjében, amelyet a hatóságok végül üresen találtak. Ekkora vagyon húszezresekben történő tárolása extrém fizikai és logisztikai kihívást jelent a bankjegyek irdatlan térfogata és majdnem féltonnás súlya miatt - számolt be a Telex.

Kilencmilliárd forint felhalmozásához pontosan 450 ezer darab húszezres bankjegyre van szükség. Bár a papírpénzek elméleti, tökéletesen összetömörített térfogata is meghaladja az 530 litert, a valóságban a kötegelés és a kezelhetőség miatt egy legalább 650–700 literes belső űrtartalmú páncélszekrény kell a tárolásukhoz.

Ez nagyjából egy hatalmas, kétajtós amerikai hűtőszekrény méretének felel meg.

A helyigény mellett a tömeg is komoly problémát okoz, mivel a 450 ezer bankjegy több mint 460 kilogrammot nyom. Ez a súly egy masszív acél páncélszekrénnyel együtt már egy átlagos lakóház födémjét is veszélyesen megterhelheti.

A bírósági közlemény alapján azonban kifejezetten forintban tárolták a pénzt, vállalva ezt a rendkívül nehézkes megoldást.

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Sokkal egyszerűbb lett volna a helyzet, ha a vagyont meghatározó nyugati valutákra váltják. Az elmúlt évek átlagos árfolyamaival – nagyjából 400 forintos euróval és 370 forintos dollárral – számolva a kilencmilliárd forint mintegy 24,3 millió dollárnak vagy 22,5 millió eurónak felelt meg.

  • Amerikai dollár esetében a legnagyobb forgalomban lévő százas címletből körülbelül 243 ezer darabra lett volna szükség. Ennek súlya 243 kilogramm, ami egy 320–350 literes, vagyis egy hagyományos konyhai hűtő méretű széfben is kényelmesen elfért volna.
  • Euróban a térfogatcsökkenés még látványosabb. A jelenleg kibocsátott legnagyobb, kétszáz eurós címletből mindössze 112 500 darab is elegendő lenne az említett összeghez. Ennek súlya 120 kilogramm, és egy kompakt, derékmagasságú, 190–210 literes irodai páncélszekrényben is elrejthető. Ha pedig valaki a feketepiacon és a magánszéfek világában még mindig forgó – bár a jegybankok által már nem kibocsátott, de a forgalomból ki nem vont – ötszáz eurósokban halmozná fel a vagyont, a szükséges 45 ezer bankjegy mindössze 50 kilogrammot nyomna. Egy ilyen csomag térfogata alig 71 liter, így a teljes összeg akár egy íróasztal alá tolt kis bútorszéfben vagy két vastagabb diplomatatáskában is gond nélkül elfért volna.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Tamás

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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