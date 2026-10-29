Döbbenetes, hogy mit szenvedhetett végig Seszták Miklós azért, hogy otthon rejtegesse a 9 milliárd forint készpénzt

Kilencmilliárd forint felhalmozásához pontosan 450 ezer darab húszezres bankjegyre van szükség. Bár a papírpénzek elméleti, tökéletesen összetömörített térfogata is meghaladja az 530 litert, a valóságban a kötegelés és a kezelhetőség miatt egy legalább 650–700 literes belső űrtartalmú páncélszekrény kell a tárolásukhoz.
Ez nagyjából egy hatalmas, kétajtós amerikai hűtőszekrény méretének felel meg.
A helyigény mellett a tömeg is komoly problémát okoz, mivel a 450 ezer bankjegy több mint 460 kilogrammot nyom. Ez a súly egy masszív acél páncélszekrénnyel együtt már egy átlagos lakóház födémjét is veszélyesen megterhelheti.
A bírósági közlemény alapján azonban kifejezetten forintban tárolták a pénzt, vállalva ezt a rendkívül nehézkes megoldást.
Sokkal egyszerűbb lett volna a helyzet, ha a vagyont meghatározó nyugati valutákra váltják. Az elmúlt évek átlagos árfolyamaival – nagyjából 400 forintos euróval és 370 forintos dollárral – számolva a kilencmilliárd forint mintegy 24,3 millió dollárnak vagy 22,5 millió eurónak felelt meg.
- Amerikai dollár esetében a legnagyobb forgalomban lévő százas címletből körülbelül 243 ezer darabra lett volna szükség. Ennek súlya 243 kilogramm, ami egy 320–350 literes, vagyis egy hagyományos konyhai hűtő méretű széfben is kényelmesen elfért volna.
- Euróban a térfogatcsökkenés még látványosabb. A jelenleg kibocsátott legnagyobb, kétszáz eurós címletből mindössze 112 500 darab is elegendő lenne az említett összeghez. Ennek súlya 120 kilogramm, és egy kompakt, derékmagasságú, 190–210 literes irodai páncélszekrényben is elrejthető. Ha pedig valaki a feketepiacon és a magánszéfek világában még mindig forgó – bár a jegybankok által már nem kibocsátott, de a forgalomból ki nem vont – ötszáz eurósokban halmozná fel a vagyont, a szükséges 45 ezer bankjegy mindössze 50 kilogrammot nyomna. Egy ilyen csomag térfogata alig 71 liter, így a teljes összeg akár egy íróasztal alá tolt kis bútorszéfben vagy két vastagabb diplomatatáskában is gond nélkül elfért volna.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Tamás
Megszünteti a kormány a közszolgálati dolgozók Otthontámogatását - erősítette meg a belügyminiszter
9 ezer rendőr hiányzik, új rendészeti csomag jön.
Azonnali roham indult az Otthon Start-hitelekért
A Duna House becslései szerint ezen a héten akár ezer-kétezerrel is nőhet a tranzakciók száma.
A Wekerle Plusz segíthet a Masterplastnak a gyenge negyedév után
Jövő évtől lehet hatása a hazai hőszigetelési piacra.
Totális patthelyzet béníthatja meg a forrongó térség atomhatalmát: nem várt helyről jöhetnek a királycsinálók
Heteken át maradhat a kényes helyzet.
Bármikor lekapcsolhatják Európát az Egyesült Államok gigacégei: nagy lépést akarnak Brüsszelben
Pedig minden adott lenne az EU sikeréhez.
A kormány nyilvánosságra hozta: 1408 milliárd forint tao-támogatás ment sportra 11 év alatt Magyarországon, mutatjuk, ki kapta!
A rendszer teljes átláthatósága a cél.
Sztrájkolnak a nyugat-európai ország mozdonyvezetői, holtponton a tárgyalások
Szeretnék, ha bővülne az állomány és műszakilag megbízhatóbbak lennének a vonatok.
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Lépett az Erste: már lehet regisztrálni a Wekerle Plusz lakáshitelre
Az Ersténél már elindult a Wekerle Plusz lakáshitel előregisztrációja, a hitelkérelmek befogadása pedig a tervek szerint a jövő héten kezdődhet. Közben az Otthon Start utolsó igényléseire
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.