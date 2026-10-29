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Elszabadult a verseny az utolsó Otthon Start-hitelfelvevőkért: 2,5 százalékos kamattal állt elő az egyik bank
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Elszabadult a verseny az utolsó Otthon Start-hitelfelvevőkért: 2,5 százalékos kamattal állt elő az egyik bank

Portfolio
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Csütörtöktől 2,5 százalékra csökkentette az MBH Bank az Otthon Start lakáshitel kamatát. Ezzel a lépéssel a hitelintézet a piac legkedvezőbb ajánlatát nyújtja az államilag támogatott konstrukció kivezetése előtti utolsó hetekben elindult banki versenyben - számolt be a Bankmonitor.

A bank friss hirdetménye alapján a teljes hiteldíjmutató (THM) a korábbi 3,13–3,15 százalékról 2,61–2,62 százalékra mérséklődött. A 2,5 százalékos kamat ráadásul nem csupán a kiemelt vagy privátbanki ügyfelek kiváltsága, hanem

kivétel nélkül mindenki számára elérhető, aki a mai nap és november 15. között nyújtja be hitelkérelmét.

A maximum 50 millió forintos 25 éves hitelnél a kamatcsökkenés havi mintegy 12 800 forinttal alacsonyabb törlesztőt jelenthet, 237 ezer forint helyett 224 ezer forint, a teljes futamidő alatt pedig körülbelül 3,8 millió forinttal 67,3 millióra csökkenhet a visszafizetés.

Az Otthon Start küszöbönálló kivezetése miatt a hitelfelvevőknek két kulcsfontosságú határidőre kell figyelniük: az adásvételi szerződést legkésőbb október 31-ig kell megkötni, a hiteligénylést pedig november 15-ig lehet benyújtani a bankhoz. Építkezés esetén szintén október végéig kell lezárulnia az engedélyezési eljárásnak vagy az egyszerű bejelentésnek.

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Az Otthon Start és a Wekerle Plusz fő különbségei
Szempont Otthon Start Wekerle Plusz
Ügyfél által fizetendő kamat Egységesen legfeljebb 3% (új és használt otthonra is). Új lakásra legfeljebb 3%, használt lakásra legfeljebb 5%.
Életkori korlát 18. életévét betöltött személy, felső korhatár nélkül. 18. életévét betöltött, „fiatal” személy a 45. életév betöltésének napjáig.
TB-jogviszony igazolása Kötelező legalább 2 éves folyamatos TB-jogviszony (vagy nappali tanulmányok, egyszerűsített foglalkoztatás stb.) igazolása. Nincs TB-jogviszonyra vonatkozó előírás.
KHR (korábbi BAR-lista) szabály Csak lekérdezési hozzájárulást ír elő, a rendelet szövege nem tartalmaz tételes kizáró szabályt. Kizáró ok a nyilvántartott KHR-tartozás, kivéve, ha azt már legalább 1 éve teljesítette.
Kombinálhatóság (pl. CSOK Plusz) Kombinálható egyidejűleg CSOK Plusszal és falusi CSOK-kal. Nem kombinálható: kizáró ok a meglévő vagy egyidejűleg igényelt más állami kamattámogatott lakáshitel.
Bentlakási és lakcímkötelezettség Nincs előírva a rendeletben sem beköltözési, sem 5 éves életvitelszerű bentlakási kötelezettség. Szoros kötelezettség: 180 napon belül lakóhelyet kell létesíteni, és 5 évig életvitelszerűen bent kell lakni (bérbe sem adható).
Párok (házastársak, élettársak) igénylése Házastársaknak nem kötelező együtt igényelni; közös igénylésnél elég, ha az egyik házastárs teljesíti a lakástulajdonra és TB-re vonatkozó feltételeket. Házastársak és élettársak kizárólag közösen igényelhetik, mindkettőjüknek meg kell felelniük a feltételeknek, és mindkettőjüknek tulajdont kell szerezniük.
Meglévő / korábbi lakástulajdon Csak a megelőző 10 évet vizsgálja, csak belterületi ingatlanra; értékhatár-kivétel: 15 millió Ft. Időkorlát nélkül (teljes múltat) és kül-/belterületi lakást egyaránt vizsgál; értékhatár-kivétel: 30 millió Ft.
Max. négyzetméterár (bruttó 1,5 M Ft) Fix összeg, nincs automatikus emelkedés. 2028. január 1-jétől évente indexálják a KSH új lakásokra vonatkozó lakáspiaci árindexével.
Forrás: Portfolio-összevetés    

A kifutó konstrukció helyét a Wekerle Plusz veszi át, amelynek feltételrendszere több ponton is szigorúbb. Használt lakás vásárlása esetén a kamat a korábbiakhoz képest magasabb, 5 százalékos lesz, az igénylők életkorát 18 és 45 év közé korlátozzák, emellett öt évig kötelező lesz az ingatlanban életvitelszerűen lakni, és a bérbeadás is tilos.

Címlapkép forrása: Portfolio

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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