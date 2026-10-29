12°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Felháborodtak a közszolgák az egymilliós lakhatási támogatás megszüntetésén
Bank

Felháborodtak a közszolgák az egymilliós lakhatási támogatás megszüntetésén

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Felháborította a közszolgálati dolgozók egy részét, hogy a kormány jövőre kivezeti az évi egymillió forintos lakhatási támogatást a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete szerint. "Jelzik, hogy mekkora nagy segítség volt az, hogy ezt az egymillió forintot megkaphatták és hogy ez mekkora gondot fog jelenteni" – nyilatkozta Boros Ilona, az érdekképviselet vezetője az RTL-nek.

"Mi a belügyi ágazaton belül szeretnénk támogatni a mobilitást. Szeretnénk azt, hogy akár országon belül is nagyobb lehessen a mozgás, több lehetősége legyen a belügyi ágazat dolgozóinak akár egyik állomáshelyről a másikra költözni" – mondta a kedvezmény eltörlésének hátteréről Pósfai Gábor belügyminiszter.

Amit mindenképpen meg fogunk változtatni, hogy például a lakhatási támogatás, az korábban próbaidő után járt csak a belügyi ágazat dolgozóinak, ezt most már az első naptól kezdve biztosítani szeretnénk majd

- tette hozzá.

Azt, hogy a Tisza-kormány jövőre kivezeti az 1 milliós, lakáshitel-törlesztésre, valamint lakás vásárlásakor önrész finanszírozására fordítható támogatást, a Portfolio vette először észre.

Még több Bank

A Wekerle Plusz helyett sokan a piaci lakáshiteleket választhatják

Bekövetkezett, amitól a vezér tartott a milliárdos bankháborúban: feldarabolhatják a világ legrégebbi bankját

Mégis mi történik az MBH Banknál a választások óta? - Az új vezérigazgató-helyettes elmondja

Kapcsolódó cikkünk

Szép csendben családok tízezreitől vesz el egymilliót a Tisza-kormány, nem lesznek boldogok a lakáshitelesek

Megszünteti a kormány a közszolgálati dolgozók Otthontámogatását - erősítette meg a belügyminiszter

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Cseh miniszterelnök Magyar Péter mellett állva: abszurdnak tartom, hogy Magyarországnak napi egy milliós bírságot kell fizetnie
Tisza-kormány: sorjáznak a bejelentések a cseh-magyar kormányülés után, letartóztatás történt lélegeztetőgép-ügyben
Döbbenetes, hogy mit szenvedhetett végig Seszták Miklós azért, hogy otthon rejtegesse a 9 milliárd forint készpénzt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility