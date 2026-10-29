Felháborodtak a közszolgák az egymilliós lakhatási támogatás megszüntetésén

"Mi a belügyi ágazaton belül szeretnénk támogatni a mobilitást. Szeretnénk azt, hogy akár országon belül is nagyobb lehessen a mozgás, több lehetősége legyen a belügyi ágazat dolgozóinak akár egyik állomáshelyről a másikra költözni" – mondta a kedvezmény eltörlésének hátteréről Pósfai Gábor belügyminiszter.

Amit mindenképpen meg fogunk változtatni, hogy például a lakhatási támogatás, az korábban próbaidő után járt csak a belügyi ágazat dolgozóinak, ezt most már az első naptól kezdve biztosítani szeretnénk majd

- tette hozzá.

Azt, hogy a Tisza-kormány jövőre kivezeti az 1 milliós, lakáshitel-törlesztésre, valamint lakás vásárlásakor önrész finanszírozására fordítható támogatást, a Portfolio vette először észre.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka