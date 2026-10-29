Mégis mi történik az MBH Banknál a választások óta? - Az új vezérigazgató-helyettes elmondja

Portfolio: Tavaly év végén nagyot ment az MBH Bank a 68 milliárd forintos részvényeladással. Akkor a lakosság 2970, az intézményi befektetők 3300 forintért szállhattak be a sztoriba. Milyen érzés most ránézni a 2400 forint körüli tőzsdei árfolyamra, és hogyan értékeli ennek az egésznek az utóéletét?

Gózon Gergely: A tavalyi tranzakció kiemelkedő siker volt: a Budapesti Értéktőzsde elmúlt két évtizedének legnagyobb tranzakcióját valósítottuk meg, több mint 12 ezer kisbefektetőt elérve. Ezt már akkor is egy hosszabb építkezés első lépéseként kommunikáltuk. A cél az volt, hogy hazai magánbefektetők számára megnyissuk a beszállási lehetőséget, és elinduljon az érdemi kereskedés a papírral. A likviditás jelentős erősítése és a nemzetközi intézményi befektetők nagyobb súlyú megjelenése további lépéseket igényel, ezen dolgozik a menedzsment. A keresletet továbbra is erősnek látjuk, különösen a nemzetközi befektetők körében. Azt tapasztaljuk, hogy

van igény egy, a magyar piac kockázatait leképező, aktívan kereskedhető papírra, a választások óta pedig ez az érdeklődés még intenzívebb.

Nem lett alapjaiban más a sztori a kormányváltás óta? Korábban egy kormányközeli tulajdonosi kör sikeréhez csatlakozhattak a kisbefektetők, ma viszont a tulajdonosi szerkezet átalakulásáról, akár egy külföldi szakmai befektető érkezéséről szólnak a találgatások.

A befektetési sztori alapja nem változott: az MBH Bank története szorosan összekapcsolódik a magyar gazdaság növekedési kilátásaival, az eurókonvergenciával és a gazdaság beindulásával. A tulajdonosi szerkezettel kapcsolatos piaci találgatásokat nem kommentáljuk.

Útjára indította a Tisza-kormány a Wekerle Plusz hitelprogramot, amely felváltja az Otthon Startot. Eközben az extraprofitadó – úgy tűnik – fennmarad. Hogy fognak hatni a változások a bankszektorra?

A gazdaságpolitika és a bankszektor teljesítménye szorosan összefügg: számít, milyen elvonásokat tart fenn vagy alakít át a kormányzat, és milyen hitelezési ösztönző programokat indít, szűkít vagy szüntet meg. A támogatott hitelprogramoknál már látszik az átstrukturálás: az Otthon Start megszüntetése és a Wekerle Program bevezetése várhatóan szűkíti a lakossági programok hatását, és piacorientáltabb működés felé mozdíthatja a rendszert.

A szektort terhelő elvonásoknál viszont egyelőre nem látunk enyhülést, a bejelentések inkább további terheket jeleznek – nemcsak a bankszektornak, hanem más ágazatoknak is.

Értjük a költségvetés jelenlegi helyzetéből adódó kihívásokat, de már középtávon is fontos lenne a mérséklődés és a kiszámítható pálya, mert ezek az elvonások korlátozzák a hitelezési képességet, amelyre az uniós források felhasználásához is szükség lesz. Végkövetkeztetést még nem vonnék le: a hiteloldalon látszik a piacorientáltabb irány, a szektorterheknél viszont egyelőre változatlan vagy enyhén emelkedő szintet tapasztalunk. A feltételek még nem teljesen ismertek, ezért előbb ezeket kell részletesen megismernünk.

Mostanában a profitabilitás körül gyülekeztek a felhők az MBH-nál: az első negyedévet a megemelt extraprofitadó, a másodikat pedig a kamatstop határidejének eltörlése vitte mínuszba. Mit gondol, az első féléves 22,5 milliárdos számviteli veszteség után összehozható még egy pluszos év vége?

Az első féléves eredményünket – tranzakciós illetéken felül – százmilliárd forintot meghaladó állami teher érintette: az extraprofitadó, a kamatstop és a bankadó. Utóbbit sokszor már adottságként kezeljük, pedig éves szinten önmagában is több mint 20 milliárd forintos terhet jelent az MBH Banknak. 2025 és 2026 között nagyjából 50–60 milliárd forinttal nőttek ezek a terhek nálunk, ami jelentős összeg: néhány éve ekkora éves nyereség már jó banki teljesítménynek számított volna. A versenytársaknál is látszik a hatás, éves alapon szinte a teljes szektorban csökken a számviteli eredmény. A második félévben ugyanakkor nem várunk hasonló mértékű újabb nyomást, ezért

a pluszos év vége számunkra nagyon szerény ambíció lenne. Ennél érdemben erősebb teljesítményt várunk.

Ha kivesszük a képletből az egyszeri tételeket, akkor is az látszik, hogy a bank tőkearányos megtérülése a tavalyi 17,3%-ról 12,2%-ra esett vissza az első félévben. Ha szigorúan csak a banki alaptevékenységet nézzük, mi okozza most a legnagyobb fejfájást a jövedelmezőségben?

A legnagyobb nyomást a marzsok szűkülése jelenti, részben MBH-specifikus okokból.

Tavaly futott ki a Covid-időszakban felvett olcsó jegybanki refinanszírozási állomány. Mivel erre a bankok egyenként voltak jogosultak, és nekünk négy jogosult bankunk is volt, ez jelentős állományt képviselt a forrásstruktúránkban, a kifutása pedig nyomást helyezett a forrásoldalra. A másik tényező az MREL-kötvényállomány felépítése: 2026 januárjára kellett elérnünk az uniós szanálhatósági szabályok által meghatározott célszintet. Ekkora volument a hazai piacon nem lehetett bevonni, ezért indítottuk el a nemzetközi kötvényprogramunkat. A tranzakciók sikeresek voltak, tovább erősítve a Bank forrásszerkezetét, ugyanakkor ezek drágább forráselemeket is jelentenek. Így az olcsó jegybanki refinanszírozás kifutása és a drágább MREL-források felfutása egyszerre növelte a forrásköltséget. Emellett szektorszinten is további marzsszűkülésre számítunk, legfőképpen a kamatmarzsokban. Az MBH Banknak jelentős konverziós bevétele is van, ebben a szektor egyik vezető szereplője vagyunk, az euróbevezetés később a bankszektor díjbevételeire is nyomást helyezhet, amire készülni kell. A kockázati költség szintén fontos tényező: több versenytársunk az elmúlt években jelentős céltartalék-felszabadítást hajtott végre, mi viszont a fúzió miatt konzervatívabb megközelítést alkalmaztunk. Egységesítettük a kockázatkezelési módszertanokat, és a felügyelettel egyeztetve figyeltük a portfólióminőséget, melynek eredményeként tavaly tér nyílt egy nagyobb kockázatiköltség-felszabadításra. Idén már eredményt terhelő céltartalékképzéssel számolunk, de ennek mértéke kezelhető.

A hitelportfólióra még visszatérünk. Hogyan pörgetik fel újra a profitot? Inkább meghúzzák a nadrágszíjat és jön egy komolyabb költségcsökkentés, vagy a bevételnövelésre fókuszálnak, és megpróbálnak „előre menekülni”?

Mindkét oldal fontos. Rövid távon a meglévő, több mint 2 milliós ügyfélállomány mélyebb kiaknázása áll a fókuszban: új ügyfelek bevonása nélkül is van növekedési lehetőség az állományi és jutalékoldalon, például a befektetési szolgáltatásokban, illetve a kisvállalati ügyfélkörben az elsődleges bankkapcsolat és a számlaforgalom erősítésében. A költségoldalon is jelentős tartalékok vannak. A fiókszámot az évek alatt az elődbankoktól örökölt 1100-ról nagyjából 400-ra csökkentettük, a létszám pedig a fúzió indulásakor 11–12 ezer fő volt, most – az újonnan csatlakozott vállalatokat nem számítva – 8 ezer alatt jár.

A három bank (MKB Bank, Budapest Bank, Takarékbank) integrációjából eredő szinergiák egy részét már kiaknáztuk, de nem vagyunk az út végén.

További lehetőséget látunk az IT-struktúra konszolidálásában, a folyamatok egyszerűsítésében és a szervezet hatékonyabbá tételében. A fizikai hálózatnál tudatos döntés, hogy Magyarország legnagyobb fiókhálózatával rendelkezünk: a neobankokkal szemben a személyes tanácsadás lehetősége komoly versenyelőny, amelyet a Fundamenta és az Otthon Centrum ügynökhálózata is erősít. Ezt az értéket meg akarjuk őrizni, miközben folyamatosan dolgozunk hálózatunk hatékonyságának javításán. Meggyőződésünk, hogy piacvezető pozíciónk a fizikai ügyfélkiszolgálás területén a hálózat további optimalizálása mellett is megőrizhető. A Fundamenta és az Otthon Centrum esetében is vannak üzleti és költségszinergiák, miközben meg akarjuk őrizni önálló értékteremtő képességüket. Már látszanak eredmények: a Fundamenta ügynökein keresztül értékesített banki termékek aránya jelentősen nőtt, és új termékek kerültek be a palettába. A digitális fejlesztések is kulcsszerepet kapnak, ilyen mérföldkő volt az év elején bevezetett digitális személyi kölcsönünk.

A második negyedévben a betéteknél is láttunk érdekes mozgásokat az MBH esetében: alig három hónap alatt a lakossági betétállomány 5,3%-kal, a vállalati pedig 8,3%-kal csökkent. Mi állt ennek a masszív pénzkiáramlásnak a hátterében, csak nem a választások eredményére adott ügyfélreakciók?

Több tényező egyszerre hatott. Az első és a második negyedév között a forint átlagosan 8–9 százalékkal erősödött a főbb devizákkal szemben, forintban lefelé értékelve át a devizabetéteket és -hiteleket. Ez technikai tételként a változás nagyjából egynegyedét magyarázta, elsősorban a vállalati oldalon, és a hitelállományokra is lefelé hatott. A lakossági betéteknél más okok domináltak: a választások előtt több egyszeri fiskális juttatás jelent meg – a 13. havi nyugdíj, a 14. havi nyugdíj első heti összege és a fegyverpénz –, amelyek főleg az alacsonyabb jövedelmű ügyfeleknél növelték a számlaállományt, majd részben elköltésre kerültek, részben más megtakarítási formákba mentek át. Emellett a lakossági megtakarításokban éven belüli szezonalitás is tetten érhető: tavasszal jellemzően csökkenés indul, amely őszig tart, majd év végére emelkedik magasabb szintre. A vállalati oldalon az is számított, hogy év végén és az első negyedévben betéti akciókat futtattunk mérlegszerkezeti megfontolásból, amit a második negyedévtől már nem folytattunk ugyanabban a formában. Politikai szempontot nem érzékelünk: piaci alapon versenyzünk állami és magánszereplők esetében is, és

nem látjuk úgy, hogy korábban preferált, most pedig diszpreferált szereplők lennénk. Az sem igaz, hogy az állami vállalatok betétei húzták volna le érdemben az állományt.

A KEKVA-pénzek centralizálása például inkább a harmadik negyedévben érintett minket, nem a másodikban.

Amikor a betétek apadnak, a hitel/betét arány viszont nő, az likviditási szempontból eléggé kényes szituáció tud lenni minden banknál. Milyen lépésekkel reagált az MBH, hogy a likviditása rendben maradjon? Adtak el például hosszú lejáratú állampapírokat?

Bár volt betétkiáramlás, a likviditási pozíciónk rendkívül stabil. Attól függően, hogy bruttó vagy nettó hitelállományt nézünk, nagyjából 1300 milliárd forintnyi többletünk van az ügyfélforrásokból: ennyivel több betétet tartanak nálunk az ügyfelek, mint amennyi hitelt kihelyeztünk. Ez jelentős operatív likviditási puffer. Az állampapír-állományunk nem csökkent, inkább nőtt; egy 4700–4800 milliárd forintot meghaladó, likvid értékpapírkönyvről beszélünk – az egyik legnagyobb állampapír portfólióval rendelkezünk a kereskedelmi bankok között –, ami nagy mozgásteret ad. Banki partnereinkkel repófacilitásokon keresztül a likviditási igényeknek megfelelően tudunk forrást bevonni. A likviditási pozíciókat folyamatosan, prudens módon monitorozzuk, és a normál ügymenet részeként megtesszük a szükséges lépéseket. Stabil bázisról dolgozunk, amit a partnereink is visszaigazolnak. A forrásoldal diverzifikálásában továbbra is fontos a nemzetközi befektetői kereslet, mind az MREL-kötvényeknél, mind a jelzáloglevél-kibocsátásoknál. Több mint 1600 milliárd forintnyi lakáshitel-állományunk erős alapot ad ehhez a „covered bond” aktivitáshoz. A csoporton belül tavaly novemberben 100 millió eurós, idén júniusban 500 millió eurós jelzáloglevél-kibocsátást valósítottunk meg, és jelentős fedezeti tartalékaink mellett tovább vizsgáljuk a forrásbevonási lehetőségeket.

A betétek mellett a hitelek növekedése is alulmúlta a szektorátlagot, és több fronton is piacot vesztettek. Kevésbé népszerű dolog ma az MBH Banktól hitelt felvenni, mint a választások előtt?

Nem gondolom, hogy ez lenne a magyarázat. Piaci alapon működünk, és az ügyfélkapcsolatokban piaci szempontok szerint versenyzünk; nem érzékelünk olyan politikai tényezőt, amely érdemben meghatározná az ügyfelek banki döntéseit velünk kapcsolatban. A vállalati hitelezésben továbbra is kivárást látunk: a cégek felélik a megtakarításaikat, és figyelik, milyen állami programok, intézkedéscsomagok következnek, ehhez igazítva beruházásaikat és üzleti aktivitásukat. Ez a mi hitelállományunkban is megjelenik. A kkv-szegmensben stratégiai fókuszunk van, ezért ott érzékelhető ez a kivárás, a nagyvállalatoknál pedig tudatosan szelektívebb megközelítést alkalmaztunk, ami szintén hatott az állományra. A lakossági oldalon viszont erős a piac: az év során folyamatosan növekvő arányt tudtunk elhozni, felpörgött az új üzleti aktivitás, a volumenekben növekedést, a piaci részesedésben pedig újbóli erősödést látunk az év elejéhez képest. Év végére szegmensenként eltérő folyamatokat várunk: van, ahol fejlődésre számítunk, máshol tudatos üzletpolitikai döntések miatt visszafogottabbak vagyunk, és bizonyos piacrészvesztést is elfogadunk.

Az első félévben 8,8 milliárd forintnyi kockázati költséget számoltak el, ami még nem jelenti azt, hogy durván romlott volna a hitelportfólió minősége: a nemteljesítő hitelek aránya egy év alatt mindössze 3,5%-ról 3,6%-ra kúszott fel. Mennyire tart attól, hogy a következő negyedévekben ezen a fronton megnő a nyomás?

A kockázati költségeket mindig hosszabb távon, a gazdasági ciklusok figyelembevételével érdemes értékelni. A szektorban az elmúlt években 50 bázispont körül alakult az átlagos kockázatiköltség-ráta, de kedvezőtlenebb gazdasági időszakokban ennél lényegesen magasabb szintek is előfordulhatnak.

Mi jelenleg ehhez képest is alacsonyabb kockázati költséggel működünk, és idén sem várunk érdemi változást.

Az NPL-mutatónk stabil, az elmúlt időszakban 3,5 százalék körül mozgott. Vannak tételek, amelyek bekerülhetnek az NPL-körbe, és vannak, amelyek kikerülhetnek, tehát aktív mozgás van a portfólióban. A kitettségeket szigorú szabályrendszer szerint monitorozzuk, és már az underwriting is körültekintő feltételek mellett történt. A gazdaságipolitikai környezet változása egyes vállalatokat negatívan érinthet, emiatt előfordulhat átmeneti portfólióminőség-romlás, de ez szektorszintű jelenség, nem MBH-specifikus. Ilyen példa egy nagy építőipari cég nemrég publikussá vált csődeljárása, amely több bankot is érintett. Összességében nem látunk széles körű portfólióromlást, vagy szektorális válságjelenséget, a bank mérete és diverzifikált portfóliója stabil alapot jelent ezen folyamatok kezeléséhez.

A jelzáloglevél-kibocsátások mellett júliusban piacra dobtak félmilliárd eurónyi kötvényt is. Várhatók még hasonló nagy kibocsátások a közeljövőben, vagy a bankot övező óvatosabb hitelminősítői és befektetői hangulat miatt ez most inkább lekerült a napirendről?

Nem látunk olyan hitelminősítői vagy befektetői percepcióromlást, amely eltántorítana minket az aktív nemzetközi kibocsátói jelenléttől.

Az elmúlt három évben sokat dolgoztunk a befektetői kapcsolatok építésén, és ez a párbeszéd folyamatos. A befektetők természetesen kérdeznek a bankról, az országról és a gazdaságról, mi pedig aktívan tájékoztatjuk őket a fejleményekről és a várakozásainkról. A Moody’s a fő hitelminősítő szolgáltatónk, velük a napokban volt az éves felülvizsgálatunk, ahol minden fontos kérdést átbeszéltünk. A forrásbevonási lehetőségeket továbbra is vizsgáljuk. Az MREL-kötvényeknél az MREL-megfelelés a fő szempont, de a jelzáloglevél-kibocsátásokban is jelentős potenciált látunk. A régiós covered bond piac 10–20 évnyi inaktivitás után felpörgött, és ebben az MBH Banknak is van mozgástere.

Mi a helyzet a külföldi terjeszkedési tervekkel, mennyire van még terítéken ez a téma a banknál?

Az MBH Bank az elmúlt években aktív szereplője volt a hazai bankszektor konszolidációjának, ennek eredményeként létrejött Magyarország második legnagyobb pénzügyi csoportja. Ennek már most erős a mérethatékonysága, és külső növekedés nélkül is sok olyan érték van benne, amely még realizálható; jelenleg ez az elsődleges fókusz. Ugyanakkor a szűkülő marzs mellett a növekedés fontos eszköz lehet: segíthet ellensúlyozni a jövedelmezőségi nyomást, és biztosíthatja a forrásokat a jobb ügyfélélményt és kiszolgálási színvonalat szolgáló beruházásokhoz.

Középtávon tehát továbbra is nyitott szemmel járunk, de a meglévő platform stabil, fenntartható fejlesztése az elsődleges.

Ez nem jelent irányváltást: korábban is azt mondtuk, hogy külső növekedés csak szelektíven, megfelelő lehetőség esetén jöhet szóba. A régióban, ahol értéket tudnánk teremteni, a banki eszközök jelenleg drágák. Akkor lépnénk, ha megfelelő áron, valódi értékteremtési lehetőség mellett tudnánk belépni valamelyik piacra.

Fotók: Kaiser Ákos / Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.