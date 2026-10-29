Megszünteti a kormány a közszolgálati dolgozók Otthontámogatását - erősítette meg a belügyminiszter

Az év végén kivezetik az eddigi otthontámogatási formát, mivel a kormány szerint másfajta segítségre van szükség.
Helyette egy új, az országon belüli mobilitást ösztönző rendszert dolgoznak ki, a havi lakhatási támogatást pedig kiterjesztik,
így az már a próbaidő alatt is jár majd az állománynak. A rendvédelmi dolgozók bérrendezése kapcsán Pósfai hangsúlyozta, hogy a közelmúltban végrehajtott 15 százalékos emelés csupán az első lépés volt az évek óta elmaradt bérfejlesztés pótlására. Egy esetleges 2028-as újabb emelésről még korainak tartott beszélni, mert előbb a mostani béremelés hatásait kell értékelni. Hozzátette, hogy a fizetések mellett az elöregedett gépjárműpark és a leromlott állapotú kapitányságok felújítására is sürgősen forrásokat kell találni - foglalta össze az interjúban elhangzottakat a Telex.
Az ágazatot súlyos, országosan mintegy kilencezer – ebből csak Budapesten kétezer – fős létszámhiány sújtja.
A miniszter elmondta, hogy a leszerelt rendőrök visszavételének engedélyezése óta 1200-an jelezték visszatérési szándékukat, és több mint 400-an már újra állományba is kerültek. Pósfai egy év múlva 1500-2000 fős létszámbővüléssel már elégedett lenne, de a pálya vonzerejének visszaállítása hosszú távú feladat. A meglévő állomány tehermentesítése érdekében drasztikusan mérsékelnék az adminisztrációt, a közvetlen veszéllyel nem járó feladatokat – mint a csendháborítás kezelése vagy a forgalomterelés – pedig a jövőben polgárőrök is elláthatnák.
A romló budapesti közbiztonságra reagálva a tárcavezető kiemelte, hogy a helyzet nem új keletű, és nem pusztán rendészeti, hanem szociális és egészségügyi probléma is. A minisztérium három kritikus területen tervez beavatkozást. Rendezik a palackvisszaváltás folyamatát, valamint a trafikok környéki csoportosulások felszámolása érdekében újragondolják a koncessziós szabályokat, így az önkormányzatok jogot kaphatnak a nyitvatartás és az alkoholárusítás korlátozására. A harmadik fókuszpont a kábítószer-használat visszaszorítása, amelyhez a rendőri munka mellett elengedhetetlen a szociális ellátórendszer aktív bevonása is. Ennek elősegítésére a főváros utcáin már megerősítették a rendőri jelenlétet.
A minisztérium és háttérintézményeinek átvilágítása jelenleg is zajlik. Ennek nyomán eddig nyolc feljelentést tettek
– többségében a tárcához tartozó sportterületet érintően –, és a következő hetekben újabb ügyek is nyilvánosságra kerülhetnek. A Pegasus-kémprogram ügyének vizsgálata is folyamatban van, ám annak érzékenysége miatt a miniszter egyelőre nem árult el részleteket.
A következő hetekben az Országgyűlés elé kerül egy átfogó rendészeti csomag,
amely a rendőrséget, a büntetés-végrehajtást és a katasztrófavédelmet is érinti. Utóbbit a jövő év elejétől, január elsejétől hivatalosan is ismét tűzoltóságnak fogják nevezni. Kitért arra is, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) az e havi, október elsejei hatállyal megszűnt önálló szervként létezni, és beolvadt az Országos Rendőr-főkapitányságba. Bár az átalakítás több mint hatezer dolgozót érintett, mindössze tizenkilencen döntöttek a leszerelés mellett. A TEK továbbra is ellátja a személyvédelmi feladatokat, és semmilyen speciális képességet nem veszített el az integrációval.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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