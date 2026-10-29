Van olyan bank, ahol már befogadják a Wekerle Plusz-hitelkérelmeket

A Raiffeisen Bank megkezdte az új, államilag támogatott Wekerle Plusz lakáscélú hitelek befogadását, amelyek új és használt ingatlanok vásárlására egyaránt igénybe vehetők - közölte a hitelintézet. A 18 és 45 év közöttiek számára elérhető konstrukció akár 50 millió forintos finanszírozást biztosít, miközben a kifutó Otthon Start program igényléseit szigorú határidők mellett még november közepéig fogadja a pénzintézet.

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A 2026. október végén megjelent jogszabály alapján elindított Wekerle Plusz hitelprogram keretében legfeljebb 25 éves futamidőre lehet kölcsönt igényelni. Az ügyfél által fizetendő kamat új lakás vásárlásakor legfeljebb évi 3 százalék, használt ingatlan esetén pedig maximum évi 5 százalék. A támogatás előnye, hogy nem kötik sem házassághoz, sem gyermekvállaláshoz, ugyanakkor feltétel, hogy az igénylő öt évig életvitelszerűen a megvásárolt ingatlanban lakjon.

A szabályozás szigorú értékhatárokat is meghatároz. A megvásárolni kívánt lakás vételára nem haladhatja meg a 100 millió, míg az egylakásos lakóépületé, azaz a családi házé a 150 millió forintot. Emellett a négyzetméterár felső korlátját 1,5 millió forintban húzták meg.

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a korábbi támogatott konstrukció, az Otthon Start program kivezetése. A Raiffeisen Bank 2026. november 15-ig még befogadja az ehhez kapcsolódó hitelkérelmeket, de kizárólag abban az esetben, ha az érintett adásvételi szerződést legkésőbb 2026. október 31-ig megkötötték, és teljesülnek a jogszabályban előírt átmeneti feltételek. Az új rendszer bevezetése a már korábban megkötött Otthon Start szerződéseket nem érinti, azok változatlan feltételekkel érvényben maradnak.