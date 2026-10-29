Van olyan bank, ahol már elindult az előregisztráció a Wekerle Plusz lakáshitelre

Elindult az előregisztráció a Wekerle Plusz lakáshitelre az Erste Banknál, a tényleges hitelkérelmek befogadása pedig a tervek szerint már a jövő héten megkezdődik - közölte a társaság. Az új, legfeljebb 50 millió forintos konstrukció indulásával párhuzamosan a pénzintézet november 15-ig még befogadja a kifutó Otthon Start programhoz kapcsolódó utolsó igényléseket is.

Bár az előregisztráció elindítása még nem minősül hivatalos igénylésnek, az ügyfelek értesítést, illetve visszahívást kérhetnek az általuk kiválasztott bankfióktól a program tényleges indulásakor. A végleges jogszabályi feltételek hatálybalépését követően a bank várhatóan a jövő héten kezdi meg a hitelkérelmek érdemi befogadását.

A Wekerle Plusz kamattámogatott lakáshitelt legfeljebb

45 éves korig lehet igényelni. A maximális hitelösszeg 50 millió forint, a futamidő pedig elérheti a 25 évet.

A kamatozás a futamidő végéig fix, így a kamat mértéke új építésű ingatlanok vásárlása vagy építése esetén 3 százalék, használt lakások vásárlásakor pedig 5 százalék.

A korábbi Otthon Start Lakáshitel program eközben a végéhez ér. Azok, akik legkésőbb október 31-ig megkötötték az adásvételi szerződést, november 15-ig nyújthatják be a kérelmüket. A határidő közeledtével a bank a megszokottnál nagyobb ügyfélforgalomra számít, de a fiókhálózat felkészült a megnövekedett ügyszám kezelésére.

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