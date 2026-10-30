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A magyar Eximbanktól kapott egymilliárd eurónyi hitel volt a téma az északmacedón parlamentben
Bank

A magyar Eximbanktól kapott egymilliárd eurónyi hitel volt a téma az északmacedón parlamentben

MTI
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A Magyarországtól kapott hitel felhasználása, valamint Orbán Viktorhoz és Aleksandar Vucichoz fűződő kapcsolatai miatt bírálta Hrisztijan Mickoszki északmacedón miniszterelnököt Venko Filipcse ellenzéki pártvezető pénteken a parlamentben. A kormányfő visszautasította a vádakat, és a számvevőszék jelentésére hivatkozva védelmébe vette a hitel felhasználását.

A Telma televízió tudósítása szerint a Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) elnöke kifogásolta Hrisztijan Mickoszki kapcsolatait Orbán Viktor volt magyar miniszterelnökkel és Aleksandar Vucic volt szerb köztársasági elnökkel. Venko Filipcse azt állította, hogy a kormányfő propaganda- és lejárató kampányokat folytat politikai ellenfelei ellen, miközben nem válaszol az ellenzék kérdéseire.

Venko Filipcse a Magyarországtól kapott egymilliárd eurós hitel körülményeit is kifogásolta.

Észak-Macedónia 2024-ben két, egyenként 500 millió eurós hitelszerződést kötött a magyar Eximbankkal, 15 éves futamidővel és 3,25 százalékos rögzített kamattal. Az ellenzéki politikus szerint felmerül a gyanú, hogy a magyar Eximbank által folyósított kölcsön mögött valójában kínai források állnak, és a hitelhez kapcsolódó jutalék elérhette a 100 millió eurót.

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A magyar hatóságok az Eximbank négy korábbi ügyletét vizsgálják hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanújával, köztük az Észak-Macedóniának nyújtott kölcsönt. Filipcse szerint a vizsgálatnak a pénz felhasználására is ki kell terjednie.

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Az ellenzéki pártelnök a szerbiai Alta Bank szerepére is rákérdezett.

Ivan Ninic szerb ügyvéd október 27-én egy állítólagos banki belső bejelentésre hivatkozva azt közölte, hogy egy belgrádi pénzintézet a szerbiai parlamenti választás másnapjától jelentős összegeket kezdett külföldre, egyebek mellett Moszkvába és Szkopjéba utalni. A Serbian Times hírportál névtelen banki forrásokra hivatkozva az Aleksandar Vucic köreihez köthető Alta Bankot nevezte meg érintettként. A pénzintézet 2025-ben megszerezte a bitolai Stopanska Banka részvényeinek több mint 88 százalékát, így jelentős érdekeltséggel rendelkezik az északmacedóniai bankszektorban.

A szerb ügyvéd a Szerb Nemzeti Bank rendkívüli ellenőrzését kérte, mert a bejelentés szerint a pénzmozgások állami vállalatok és közintézmények betéteit is veszélyeztethetik. A jegybank közölte, hogy folyamatosan felügyeli a pénzintézetek működését, a konkrét átutalásokra vonatkozó állításokat azonban nem erősítette meg. Venko Filipcse a parlamentben azt mondta: néhány nappal korábban dokumentumokat látott az állítólagos pénzmozgásokról, és magyarázatot követelt Hrisztijan Mickoszki miniszterelnöktől.

Az SDSM elnöke szerint a miniszterelnök egyre inkább elveszíti külföldi politikai támaszait, és a felvetett kérdésekre a parlamenten kívül is válaszolnia kell majd.

Hrisztijan Mickoszki hazugságnak és politikai konstrukciónak nevezte azokat az állításokat, amelyek a szerbiai politikai fejleményeket vele és kormányával kapcsolják össze - írta a Nova Makedonija című lap az internetes oldalán. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy az ellenzék fél évvel korábban az Orbán Viktorral fenntartott kapcsolatai miatt is hasonló vádakat emlegetett.

Jó pénzügyi hitelt vettünk fel Magyarországtól

- jelentette ki, hozzátéve, hogy az összeget megfelelően használták fel. Ennek bizonyítékaként a számvevőszék jelentését nevezte meg, és azt mondta: az ellenzék által kilátásba helyezett botrányok helyett az igazolódott be, hogy a kormány az ország gazdasági érdekeit szolgálta.

Az északmacedón számvevőszék jelentése a hazai vállalatok beruházásait támogató, 250 millió eurós hitelkeret kezelését vizsgálta. A testület megállapította, hogy a fejlesztési bank tevékenysége minden lényeges szempontból megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak és szerződéseknek. A jelentés ugyanakkor folyósítási késedelmeket is rögzített: a pénzügyminisztérium 2025 májusától egyes részleteket a szerződésben előírt határidőn túl, 10-48 munkanapos késéssel utalt át a fejlesztési banknak, ami veszélybe sodorhatja az érintett fejlesztéseket.

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