Csendes fordulat a magyar bankoknál: nem a bankszámlát viszik el az ügyfelek, csak a fizetést

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Nem a bankszámlát viszik el. Csak a fizetést.

A bankváltás macerás. Másik szolgáltató kártyájával vásárolni sokkal kevésbé az. A magyar pénzforgalmi piac egyik fontos változása éppen ez: az ügyfél megtarthatja a régi bankszámláját, miközben a mindennapi fizetéseinek egyre nagyobb részét máshová viszi. A külföldi szolgáltatók számláit a prezentáció szerint jellemzően még másodlagos számlaként használják, főként online és külföldi vásárlásokhoz. Ettől azonban a verseny már nagyon is valóságos.

A legfrissebb fizetésirendszer-jelentés 2025-ös adatai alapján nem egyszerűen a készpénz és az elektronikus fizetés között zajlik az átrendeződés. Az elektronikus fizetéseken belül is változik, hogy ki szolgálja ki az ügyfelet, mennyiért, és kinél keletkezik bevétel.

A második számla nem másodrangú versenytárs

A külföldi pénzforgalmi szolgáltatók ügyfélköre a bemutatott adatok szerint 2025 végére 2,7 millióra nőtt. Együttes ügyfélszámukkal a hazai intézmények között a második, kártyás forgalmukkal az ötödik helyen állnának. Ez nem egyetlen szereplő helyezése, hanem az érintett szolgáltatók összesített súlya.

Még beszédesebb a pénzmozgás: a külföldi online számlafeltöltések értéke egy év alatt 55,6 százalékkal, 2600 milliárd forintra emelkedett. Ez nem ugyanekkora betétkivonást vagy elveszített banki bevételt jelent. Azt viszont mutatja, hogy jelentős és gyorsan növekvő összeg kerül át ezekre a számlákra.

A hazai banknál maradó számla tehát önmagában nem bizonyítja, hogy az ügyfélkapcsolat változatlanul erős. A fizetés helye már akkor megváltozhat, amikor a fizetés érkezési helye még nem. A másodlagos szolgáltató pedig minden vásárlásnál újabb lehetőséget kap arra, hogy az ügyfél megszokott pénzügyi alkalmazásává váljon.

Több digitális fizetés, magasabb számla

Közben a hazai pénzforgalmi bevételek 2025-ben 18 százalékkal, 1145 milliárd forintra nőttek. Ebből a lakossághoz 344 milliárd, a vállalatokhoz 588 milliárd forint kapcsolódott. Az átutalások indításából származó bevételek 23,6, a kártyaelfogadási bevételek 26,5 százalékkal emelkedtek.

Ezek bevételi adatok, nem profitadatok. A pénzforgalom működtetésének költsége van, és a tranzakciós illeték is jelentős teher. A bevételnövekedésből ezért nem lehet automatikusan arra következtetni, hogy ugyanilyen ütemben javult a bankok jövedelmezősége. Arra viszont igen, hogy az elektronikus fizetések terjedése mellett a szolgáltatók pénzforgalmi bevétele is számottevően nőtt.

Innen nézve kockázatos válasz lehet az elvesző forgalomra az újabb díjemelés. Rövid távon pótolhat bevételt, de tovább növelheti az olcsóbb alternatívák vonzerejét. Ez nem bizonyított, már lefutott díjspirál, hanem üzleti kockázat:

a megmaradó ügyfelekre terhelt magasabb költség újabb tranzakciókat terelhet más szolgáltatókhoz.

A qvik igazi érve: nem kell fizetni érte

Ebben a versenyben a qvik nem pusztán újabb fizetési márka. Az azonnali átutalásra épülő megoldások egyik lényeges előnye, hogy a lakossági fizető fél számára díjmentesek. A riport számai szerint 2025-ben összesen 7,6 millió qvik-tranzakció történt, 2300 milliárd forint értékben.

A számokat azonban érdemes szétszedni. A QR-kóddal, NFC-vel vagy hivatkozással kezdeményezett fizetésekből 2,2 millió, a fizetési kérelem alapján indított átutalásokból 5,4 millió teljesült. Vagyis a teljes qvik-forgalmat messze nem szabad bolti és webáruházi vásárlásként bemutatni.

A díjmentesség jelentőségét jól mutatja, hogy 2025-ben a lakossági átutalások 48 százalékához nem kapcsolódott külön tranzakciós díj. Ez hét százalékpontos javulás egy év alatt, de még mindig messze van a bemutatott 80 százalékos stratégiai céltól. A külön tranzakciós díj hiánya ráadásul nem jelenti azt, hogy maga a bankszámla is ingyenes.

A kereskedői oldalon szintén van tere az árversenynek. A negyedévente egymillió forint alatti kártyás forgalmú kereskedők kártyaelfogadási költsége a forgalom arányában 3,7 százalékra nőtt. Ez nem minden kereskedőre érvényes kártyadíj, hanem a legkisebb forgalmú kategória mutatója. Éppen ebben a körben lehet különösen fontos egy olcsóbb elfogadási lehetőség. A qvik ugyanakkor a kereskedőnek nem szükségképpen ingyenes: a tényleges megtakarítás a szolgáltatói árazástól függ. (És ennél is fontosabb, még megoldásra váró kérdés: a vásárló fizetési élménye. Amíg az érintéses kártya tranzakció kényelmével, gyorsaságával nem veszi fel a versenyt, nem is érdemes reménykedni a jelentősebb felfutásban.)

Több ATM mellett is kevesebb készpénzfelvétel

A készpénznél közben figyelemre méltó változás történt. Az ATM-ek száma 5179-ről 5690-re, közel 10 százalékkal nőtt, miközben az ATM-es készpénzfelvételek darabszáma és összértéke is csökkent. A visszaesést tehát országos szinten biztosan nem az automaták számának csökkenése magyarázza.

Valószínűleg az sem következik, hogy a készpénz kiszorulóban van, vagy hogy bizonyítottan a magasabb díjak miatt veszünk fel kevesebbet. A készpénzfelvétel nem azonos a készpénzes vásárlással, a készpénzt pedig tartalékolásra is használják. A jelentésben szereplő adatok szerint a háztartások 61,6 százaléka említette a váratlan kiadásokra képzett tartalékot készpénztartási indokként.

Az elektronikus fizetések térnyerése ettől még egyértelmű: darabszám szerinti arányuk a teljes gazdaság pénzforgalmában 2021. és 2025. között 31-ről 46 százalékra emelkedett. Ez nem kizárólag a bolti vásárlásokat méri. A közelmúlt – évi nagyjából – négy százalékpontos növekedésének fennmaradásával a 2030-ra kitűzött 60-67 százalékos célsáv alsó széle akár 2029-ben elérhető lenne. Ez azonban trendkivetítés, messze nem garantált eredmény.

Nem elég megtartani a számlát

A magyar bankok számára így nem pusztán az a kérdés, hogyan tereljék elektronikus csatornára az ügyfeleket. Az is, hogy az ügyfelek az ő szolgáltatásaikkal akarnak-e fizetni, amikor már több lehetőség közül választhatnak.

A külföldi szolgáltatók növekvő forgalma, a díjmentes átutalások terjedése és a qvik megjelenése ugyanabba az irányba mutat: a számlavezetés és a mindennapi fizetés kapcsolata lazul. Ebben a helyzetben a díj nem mellékes kondíció a hirdetmény végén, hanem versenytényező. A bank pedig akkor is veszíthet, ha az ügyfél papíron nála marad.

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