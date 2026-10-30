Évek óta nem láttunk ilyet a kínai bankoknál

Kína öt legnagyobb állami tulajdonú bankja 6 és 11 százalék közötti negyedéves profitnövekedésről számolt be a stabilizálódó nettó kamatmarzsnak és a javuló eszközminőségnek köszönhetően. A pénzintézetek a lassuló gazdaság és a gyenge hitelkereslet ellenére is a legerősebb negyedéves nyereségbővülést érték el 2021, illetve 2022 óta - írja a Reuters.

Az eszközállomány alapján a világ legnagyobb hitelezőjének számító Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) pénteken közölte, hogy harmadik negyedéves nettó nyeresége éves összevetésben 10 százalékkal emelkedett. Hasonló ütemű bővülésről számolt be az Agricultural Bank of China (10,8 százalék), a Bank of Communications (10,1 százalék) és a China Construction Bank (9,8 százalék) is. A legnagyobb külföldi kitettséggel rendelkező Bank of China esetében a kereskedelmi feszültségek és az árfolyam-ingadozások miatt ennél visszafogottabb, 6,4 százalékos volt a növekedés.

Az eredmények azt mutatják, hogy a nagybankok

kezdenek kilábalni az elhúzódó ingatlanpiaci válság okozta, évekig tartó jövedelmezőségi nyomásból.

A nyereség bővülését részben a drágább betétek év elején megkezdett átárazása hajtotta. Bár ez a hatás az év második felében már halványul, a közelmúltbeli monetáris lazítások és a jelzáloghitel-kamatokhoz nyújtott támogatások továbbra is segítik a forrásköltségek csökkentését. A döntéshozók szeptemberben célzott lépésekkel is igyekeztek élénkíteni a gazdaságot, ami némileg javította a hitelkeresletet, az elemzők szerint azonban ez önmagában még nem hoz jelentős fordulatot a hitelezésben.

A harmadik negyedévben a nettó kamatmarzs a legtöbb nagybanknál stabil maradt vagy enyhén javult, egyedül a China Construction Banknál (CCB) csökkent kis mértékben, 1,36 százalékra. Elaine Xu, a Fitch Ratings igazgatója szerint a kamatmarzsok vártnál korábbi helyreállása és a stabil kockázati költségek a kisebb versenytársakénál gyorsabb jövedelmezőségi fordulatot tesznek lehetővé a nagybankok számára. Ebben komoly szerepet játszik, hogy a nagy állami pénzintézetek közvetlenül hitelezhetik a megbízható központi és helyi állami vállalatokat, ami kedvezőbb kockázattal korrigált hozamot biztosít számukra.

A nemteljesítő hitelek (NPL) aránya mind az öt pénzintézetnél stabil maradt a rossz adósságok felgyorsított leírásának köszönhetően, az AgBank és a BoCom esetében a mutató 1,23, illetve 1,29 százalékra mérséklődött. A bevételek helyreállásával párhuzamosan a bankok növelték az értékvesztés-elszámolásokat, hogy feltöltsék a hitelezési veszteségekre képzett céltartalékaikat.

Eközben a Moody's elemzője arra figyelmeztetett, hogy a pekingi iránymutatások nyomán felpörgetett technológiai és innovációs célú hitelezés új kockázatokat hordoz, mivel az érintett, feltörekvő ágazatokban működő vállalatok még nem estek át egy teljes gazdasági cikluson.

A negyedéves eredményekhez a kötvényportfóliókon elért nyereség is nagyban hozzájárult, ám az alacsony hozamkörnyezet miatt a szakértők szerint ez a hatás nem lesz tartós. A nagybankok ezért

a kötvénypiacon túl a közvetlen részvénybefektetések felé is nyitottak, elsősorban a félvezetőipari tőzsdei bevezetéseken (IPO) keresztül.

A Bank of Communications például az év első kilenc hónapjában 22,7 százalékkal növelte a kereskedési nyereségét, amit nagyrészt a CXMT Technology júliusi tőzsdei debütálását követő felértékelődés hajtott, bár a részvényárfolyamok negyedik negyedéves esése már nagyobb ingadozást hozott az eredményekbe.

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