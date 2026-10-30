13°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Nagyot alakított az Erste, még feljebb tornázták a várakozásokat Bécsben
Bank

Nagyot alakított az Erste, még feljebb tornázták a várakozásokat Bécsben

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Csaknem 21%-kal növelte eredményét az osztrák Erste bankcsoport 2026 első kilenc hónapjában, de a headline növekedési számok jelentős részét a tavaly megszerzett lengyel leánybank konszolidációja magyarázza. Összehasonlítható alapon így is jobban nőttek a bevételek, mint a költségek, a portfólióminőség pedig nem romlott: az NPL-ráta 2,3%-ra csökkent, de a kockázati költség emelkedett.  A kedvező számok hatására a menedzsment több idei célkitűzést is újra megemelt. A lengyel bank integrációja jelenleg a csoport legfontosabb strukturális feladata: jelentősen növeli a mérleget, javítja a csoportszintű bevételi számokat, de tőkét köt le, és új adóterheket is hoz. A magyar leánybank 161 millió eurós profitnál tart idén, ami éppen fele a lengyel szerzemény idei nyereségének.

Az Erste Csoport számait 2026-ban jelentősen torzítja az Erste Bank Polska konszolidációja. A teljes csoportszintű növekedés nagy része ebből fakad, ezért érdemes külön megnézni az összehasonlítható, Lengyelország nélküli adatokat is:

  • az ügyfélhitelek év eleje óta 23,9%-kal 287,4 milliárd euróra nőttek, Lengyelország nélkül 5,8% volt a növekedés,
  • az ügyfélbetétek 28,1%-kal 324,1 milliárd euróra bővültek, ez Lengyelország nélkül +4,5% lett volna,
  • a nettó eredmény 3,1 milliárd euró volt az év első kilenc hónapjában (ez 20,6%-os éves növekmény), a lengyel piac ennek több mint 10%-át adta,
  • az NPL-ráta 2,3%-ra csökkent a 2025 végi 2,4% után, a pro forma CET1 tőkeráta 15,0%.

A nettó kamatbevétel tovább nőtt az Ersténél, részben a hitel- és betétállomány bővülése, részben az Erste Bank Polska konszolidációja miatt. A lengyel szerzeménnyel együtt 43,4%-kal nőtt a nettó kamatbevétel, nélküle 7,0%-kal. A növekedésben Ausztria, Csehország és Magyarország is hangsúlyos szerepet játszott.

A nettó díj- és jutalékbevétel a lengyel leánybankkal együtt 24,0%-kal, nélküle 9,5%-kal emelkedett. A növekedés fő forrása az értékpapír-üzletág és a vagyonkezelés volt, a kezelt vagyon idén 103,9 milliárd euróról 120,3 milliárd euróra nőtt, az Erste TFI lengyel vagyonkezelő integrációja 8,0 milliárd euróval növelte az állományt.

Összességében az Erste Bank Polska nélkül: 8,6%-kal, vele együtt 40,1%-kal nőttek a beételek.

Még több Bank

Sebők, Vinnai, Lóska, Harmati, Ákos Tamás - Nagy nevekkel érkezik a Portfolio Banking Technology

Felháborodtak a közszolgák az egymilliós lakhatási támogatás megszüntetésén

A Wekerle Plusz helyett sokan a piaci lakáshiteleket választhatják

A működési költségek emelkedtek, de lassabban, mint a bevételek. az Erste Bank Polska nélkül 3,1%-kal, vele együtt 30,1%-kal. A költség/bevétel mutató tavaly még 47,4%-on állt, most az Erste Bank Polska nélkül: 45,0%-on, vele együtt 44,0%-on. A banki különadók érdemben emelkedtek, év eleje óta 284 millióról 529 euróra, ebből Magyarországon Magyarország: 141-ről 224 millióra, Romániában 41-ről 59 millió euróra, Szlovákiában 50-ről 56 millió euróra, és a lengyel leánybank is hozott magával egy 148 millió eurós újonnan konszolidált terhet. A társasági adóval együtt a bankcsoport effektív adókulcs a tavalyi 20,5%-ról 24,0%-ra ugrott az év első kilenc hónapjában.

A nemteljesítő hitelek aránya a tavaly év végi 2,4%-ról 2,3%-ra javult, a kockázati költségek viszont a bruttó hitelállomány arányában a tavalyi 19 bázispontról 21 bázispontra nőttek, euróban kifejezve 318 millióról 451 millióra, a lengyel konszolidációhoz kapcsolódó 302 millió euró nélkül számítva.

Miközben a magyar piacon a lakossági hitelezés jobban dübörög, a teljes Erste csoportnál pont fordítva van: a lakossági hitelek 5,1%-os növekedését felülmúlta a vállalati hitelek 6,5%-os bővülése Lengyelország nélkül nézve. Az ügyfélbetétek Lengyelország nélkül 4,5%-kal, vele együtt 28,1%-kal nőttek már idén.  A lengyel bankvásárláson kívül a betétnövekedést elsősorban Csehország, Ausztria és Magyarország adta.

A magyar leánybank 161 millió eurós profitnál tart idén (az első negyedévben az extraprofitadó, a harmadiban  vélhetően a kamatstop véghatáridejének az eltörlése rontotta lefelé a számokat), ami éppen fele a lengyel szerzemény idei nyereségének. Néhány hetes hír, hogy az Erste Csoport önkéntes vételi ajánlatot indít az Erste Bank Polska részvényeire, hogy jelenlegi 49%-os tulajdoni hányadát 50% fölé emelje, de 75% alatt kíván maradni. Az ajánlat november 2-án indulhat 713 zlotys részvényenként ár mellett, decemberi elszámolással. A tranzakció után a bank CET1-ráta várhatóan 14,25% felett marad.

A 2026 első kilenc hónapjában nyújtott üzleti teljesítmény

lehetővé tette az Erste Csoport számára, hogy az éves pénzügyi előrejelzését ismét felfelé módosítsa.

-írja a bank közleménye. Az élénk ügyfélkereslet hatására a hitelállományra vonatkozó célkitűzés az Erste Bank Polskával együtt 290 milliárd euró fölé emelkedett (szemben a korábbi előrejelzés szerinti „mintegy” 290 milliárd euróval). A kedvező volumenalakulásra és a támogató kamatkörnyezetre való tekintettel az Erste Bank Polska nélküli nettó kamatbevétel növekedése várhatóan meghaladja a 6 százalékot (szemben a korábbi mintegy 5 százalékkal). A vagyonkezelési termékek iránti továbbra is erős keresletnek köszönhetően az Erste Bank Polska nélküli díj- és jutalékbevétel várhatóan mintegy 10 százalékkal emelkedik (a korábbi 7–9 százalékkal szemben). Az alapvető bevételekre vonatkozó kedvezőbb kilátások és változatlan költségelőrejelzés mellett a költség/bevétel mutató (az Erste Bank Polska nélkül) várhatóan 46 százalék alá csökken (a korábban jelzett 47 százalékkal szemben). Minden egyéb irányadó paraméter változatlan marad – közölte a bankcsoport.

Az elmúlt egy évben 26,3%-ot emelkedett a bank árfolyama, idén viszont csak 3,4%-os pluszban jár az elmúlt hónap tőkepiaci hangulattal magyarázható lejtmenete miatt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bejelentették: visszahozzák a sorkötelezettséget 2032-től – Oroszország támadásától tart Litvánia
Tisza-kormány: sorjáznak a bejelentések a cseh-magyar kormányülés után, letartóztatás történt lélegeztetőgép-ügyben
Mégis mi történik az MBH Banknál a választások óta? - Az új vezérigazgató-helyettes elmondja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility