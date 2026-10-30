Nagyot alakított az Erste, még feljebb tornázták a várakozásokat Bécsben

Az Erste Csoport számait 2026-ban jelentősen torzítja az Erste Bank Polska konszolidációja. A teljes csoportszintű növekedés nagy része ebből fakad, ezért érdemes külön megnézni az összehasonlítható, Lengyelország nélküli adatokat is:
- az ügyfélhitelek év eleje óta 23,9%-kal 287,4 milliárd euróra nőttek, Lengyelország nélkül 5,8% volt a növekedés,
- az ügyfélbetétek 28,1%-kal 324,1 milliárd euróra bővültek, ez Lengyelország nélkül +4,5% lett volna,
- a nettó eredmény 3,1 milliárd euró volt az év első kilenc hónapjában (ez 20,6%-os éves növekmény), a lengyel piac ennek több mint 10%-át adta,
- az NPL-ráta 2,3%-ra csökkent a 2025 végi 2,4% után, a pro forma CET1 tőkeráta 15,0%.
A nettó kamatbevétel tovább nőtt az Ersténél, részben a hitel- és betétállomány bővülése, részben az Erste Bank Polska konszolidációja miatt. A lengyel szerzeménnyel együtt 43,4%-kal nőtt a nettó kamatbevétel, nélküle 7,0%-kal. A növekedésben Ausztria, Csehország és Magyarország is hangsúlyos szerepet játszott.
A nettó díj- és jutalékbevétel a lengyel leánybankkal együtt 24,0%-kal, nélküle 9,5%-kal emelkedett. A növekedés fő forrása az értékpapír-üzletág és a vagyonkezelés volt, a kezelt vagyon idén 103,9 milliárd euróról 120,3 milliárd euróra nőtt, az Erste TFI lengyel vagyonkezelő integrációja 8,0 milliárd euróval növelte az állományt.
Összességében az Erste Bank Polska nélkül: 8,6%-kal, vele együtt 40,1%-kal nőttek a beételek.
A működési költségek emelkedtek, de lassabban, mint a bevételek. az Erste Bank Polska nélkül 3,1%-kal, vele együtt 30,1%-kal. A költség/bevétel mutató tavaly még 47,4%-on állt, most az Erste Bank Polska nélkül: 45,0%-on, vele együtt 44,0%-on. A banki különadók érdemben emelkedtek, év eleje óta 284 millióról 529 euróra, ebből Magyarországon Magyarország: 141-ről 224 millióra, Romániában 41-ről 59 millió euróra, Szlovákiában 50-ről 56 millió euróra, és a lengyel leánybank is hozott magával egy 148 millió eurós újonnan konszolidált terhet. A társasági adóval együtt a bankcsoport effektív adókulcs a tavalyi 20,5%-ról 24,0%-ra ugrott az év első kilenc hónapjában.
A nemteljesítő hitelek aránya a tavaly év végi 2,4%-ról 2,3%-ra javult, a kockázati költségek viszont a bruttó hitelállomány arányában a tavalyi 19 bázispontról 21 bázispontra nőttek, euróban kifejezve 318 millióról 451 millióra, a lengyel konszolidációhoz kapcsolódó 302 millió euró nélkül számítva.
Miközben a magyar piacon a lakossági hitelezés jobban dübörög, a teljes Erste csoportnál pont fordítva van: a lakossági hitelek 5,1%-os növekedését felülmúlta a vállalati hitelek 6,5%-os bővülése Lengyelország nélkül nézve. Az ügyfélbetétek Lengyelország nélkül 4,5%-kal, vele együtt 28,1%-kal nőttek már idén. A lengyel bankvásárláson kívül a betétnövekedést elsősorban Csehország, Ausztria és Magyarország adta.
A magyar leánybank 161 millió eurós profitnál tart idén (az első negyedévben az extraprofitadó, a harmadiban vélhetően a kamatstop véghatáridejének az eltörlése rontotta lefelé a számokat), ami éppen fele a lengyel szerzemény idei nyereségének. Néhány hetes hír, hogy az Erste Csoport önkéntes vételi ajánlatot indít az Erste Bank Polska részvényeire, hogy jelenlegi 49%-os tulajdoni hányadát 50% fölé emelje, de 75% alatt kíván maradni. Az ajánlat november 2-án indulhat 713 zlotys részvényenként ár mellett, decemberi elszámolással. A tranzakció után a bank CET1-ráta várhatóan 14,25% felett marad.
A 2026 első kilenc hónapjában nyújtott üzleti teljesítmény
lehetővé tette az Erste Csoport számára, hogy az éves pénzügyi előrejelzését ismét felfelé módosítsa.
-írja a bank közleménye. Az élénk ügyfélkereslet hatására a hitelállományra vonatkozó célkitűzés az Erste Bank Polskával együtt 290 milliárd euró fölé emelkedett (szemben a korábbi előrejelzés szerinti „mintegy” 290 milliárd euróval). A kedvező volumenalakulásra és a támogató kamatkörnyezetre való tekintettel az Erste Bank Polska nélküli nettó kamatbevétel növekedése várhatóan meghaladja a 6 százalékot (szemben a korábbi mintegy 5 százalékkal). A vagyonkezelési termékek iránti továbbra is erős keresletnek köszönhetően az Erste Bank Polska nélküli díj- és jutalékbevétel várhatóan mintegy 10 százalékkal emelkedik (a korábbi 7–9 százalékkal szemben). Az alapvető bevételekre vonatkozó kedvezőbb kilátások és változatlan költségelőrejelzés mellett a költség/bevétel mutató (az Erste Bank Polska nélkül) várhatóan 46 százalék alá csökken (a korábban jelzett 47 százalékkal szemben). Minden egyéb irányadó paraméter változatlan marad – közölte a bankcsoport.
Az elmúlt egy évben 26,3%-ot emelkedett a bank árfolyama, idén viszont csak 3,4%-os pluszban jár az elmúlt hónap tőkepiaci hangulattal magyarázható lejtmenete miatt.
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