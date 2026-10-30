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Otthon Start-hajrá: megnöveli az ügyintézők létszámát a nagybank
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Otthon Start-hajrá: megnöveli az ügyintézők létszámát a nagybank

Portfolio
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Elindította a regisztrációt és a tanácsadást a Wekerle Program iránt érdeklődők számára az MBH Bank, ezzel párhuzamosan pedig november közepéig kedvezményes kamattal kínálja az Otthon Start hitelt.

A pénzintézet honlapján már elérhetők az új támogatott otthonteremtési programmal kapcsolatos kezdeti információk, az ügyfelek pedig előzetesen is jelezhetik érdeklődésüket. A megfelelő finanszírozási megoldás kiválasztásához a bank telefonos ügyfélszolgálatán, valamint a fiókokban is tájékoztatást nyújtanak. A folyamatba az MBH Csoporthoz tartozó Otthon Centrum és a Fundamenta tanácsadói hálózata is bekapcsolódik - közölte a hitelintézet.

A Wekerle Program előkészítése mellett a hitelintézet átmenetileg kedvezményes feltételeket biztosít az Otthon Start hitel igénylői számára. Az október 29. és november 15. között befogadott, a program feltételeit teljesítő hitelkérelmek esetében egységesen 2,5 százalékos kamattal (2,61–2,62 százalékos THM mellett) teszik elérhetővé a kölcsönt.

A várhatóan megnövekedő ügyfélforgalom zökkenőmentes kiszolgálása érdekében a bank

erre az időszakra megerősített ügyintézői létszámmal készül.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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