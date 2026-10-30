Rendkívüli közgyűlést hívott össze az MBH Bank

A közgyűlés
- időpontja: 2026. november 30-a, 10 óra,
- helye: MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)
- megtartásának módja: személyes megjelenés
A közgyűlés napirendje:
- A társaság auditbizottsági tagjának megválasztása és díjazásásának megállapítása.
- A társaság igazgatósági tagjának megválasztása és díjazásásának megállapítása.
Gózon Gergely vezérigazgató-helyettessel készült friss interjúnk itt olvasható:
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Jön a magyar-ukrán csúcstalálkozó - Fontos akadályt hárítunk el Kijev útjából
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