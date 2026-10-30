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Rendkívüli közgyűlést hívott össze az MBH Bank
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Rendkívüli közgyűlést hívott össze az MBH Bank

Portfolio
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November 30-án rendkívüli közgyűlést tart az MBH Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közleménye szerint.

A közgyűlés

  • időpontja: 2026. november 30-a, 10 óra,
  • helye: MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)
  • megtartásának módja: személyes megjelenés

A közgyűlés napirendje:

  1. A társaság auditbizottsági tagjának megválasztása és díjazásásának megállapítása.
  2. A társaság igazgatósági tagjának megválasztása és díjazásásának megállapítása.

Gózon Gergely vezérigazgató-helyettessel készült friss interjúnk itt olvasható:

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