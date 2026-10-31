Öt ponton törné át Magyarország versenyképességi üvegplafonját a Magyar Bankszövetség

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A magyar gazdaság versenyképességi üvegplafonba ütközött

Magyarország az európai uniós csatlakozás óta jelentősen bővítette a foglalkoztatást és az exportkapacitásait, amihez a beruházások növekedése társult. A munkaerőpiaci tartalékok és az állami keresletélénkítés lehetőségei mára kimerültek, ezért

a további felzárkózás motorja a termelékenység és az innováció javulása lehet,

amelyhez hatékonyabb erőforrás-allokációra van szükség. A tanulmány ezt az állapotot versenyképességi „üvegplafonnak” nevezi, amely arra utal, hogy a gazdaság strukturális problémái miatt az időszakos növekedési szakaszok sem vezetnek tartósan magasabb hozzáadott értékű, tudásalapú pályához.

A hazai vállalkozások termelékenysége látványosan elmaradt a régiós versenytársakétól. Lengyelország és Románia 2004 és 2024 között 41–55 százalékos termelékenységjavulást ért el, Magyarországon pedig ugyanebben az időszakban mindössze 15 százalék körül alakult a növekedés.

A termelékenységi lemaradást innovációs és digitális érettségi deficit kíséri.

Az MNB 2024-es termelékenységi jelentése szerint Magyarország digitális alapinfrastruktúrája több területen meghaladja az uniós átlagot. A vállalatok K+F-ráfordításai és a digitális technológiák üzleti alkalmazása azonban továbbra is gyenge. Ehhez társul a munkaképes korú népesség csökkenése, a munkaerőhiány, a geopolitikai bizonytalanság és a klímaváltozásból fakadó gazdasági kockázatok erősödése.

A szerzők szerint a magyar gazdaságpolitika az elmúlt időszakban egyfajta „

intervenciós spirálba

került. A gyorsan változó jogszabályi környezet és a piaci folyamatokba való gyakori állami beavatkozás, köztük a különadók, gyengítették a befektetői bizalmat, amit az állam sokszor újabb, egyre bonyolultabb támogatási programokkal próbált ellensúlyozni. Ezek a támogatások rövid távon mérséklik a feszültségeket, hosszabb távon azonban növelik az adminisztrációs terheket és torzítják a piacot, így tartósan fenntartják a szabályozási bizonytalanságot.

A tanulmány alapállítása szerint Magyarország akkor tudja áttörni a közepes jövedelem csapdáját és a versenyképességi üvegplafont, ha a gazdaságpolitika a kiszámíthatóságra, a célzott ösztönzőkre, az adatvezérelt döntésekre, a digitalizációra és a pénzügyi közvetítőrendszer hatékonyabb működésére épül.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 15. Már nagyon várják a bankok az új kormány konkrét döntéseit - Megszólal a Magyar Bankszövetség főtitkára

Kiszámítható gazdaságpolitika és a különadók kivezetése

A Magyar Bankszövetség javaslatcsomagjának első pillére a választási ciklusoktól független, kiszámítható gazdaságpolitikai és jogi környezet megteremtése, mivel a tanulmány szerint a beruházások és az innováció egyik legfontosabb előfeltétele, hogy a gazdasági szereplők több évre előre tervezhető szabályozási környezetben működhessenek. A szerzők Philippe Aghion és szerzőtársai innovációs növekedésről szóló kutatásaira hivatkozva hangsúlyozzák, hogy a tartós gazdasági növekedés elsődleges forrása a termelékenység javulása és az innováció. Ehhez stabil intézményi környezetre, megfelelő hatásvizsgálatokra, érdemi szakmai konzultációra és a gazdasági tárgyú jogszabályok hatálybalépése előtt elegendő felkészülési időre van szükség.

A pénzügyi szektort érintő adóterhek különösen erősen rontják a hitelezési kapacitást. A tanulmány szerint 2026-ban a magyar hitelintézeti szektor előzetes kalkulációk alapján 494 milliárd forint bankadót és extraprofitadót fizet. A társasági adóval és a helyi iparűzési adóval együtt, az innovációs járulékot is beszámítva, a szektor effektív adórátája eléri a 44 százalékot, ha azt a rendkívüli adók és az osztalék nélkül számított adózás előtti eredményre vetítjük.

A magas adóterhelés drágítja a finanszírozást és csökkenti a bankok kockázatvállalási képességét, ezért végső soron a vállalati és a lakossági hitelezést is visszafogja.

A rendkívüli szektorális terhek, köztük a tranzakciós illeték, rövid távon költségvetési bevételt biztosítanak. Tartós fennmaradásuk azonban a szerzők szerint fékezi a beruházásokat és rontja Magyarország tőkevonzó képességét.

A Bankszövetség ezért előre rögzített, átlátható kivezetési pályát javasol a rendkívüli szektorális terhekre. A kamatstopot és a többi piactorzító intézkedést a szerzők átalakítanák, a kamatvédelmet a valóban rászoruló adósokra szűkítenék, elkülönítve őket a jelentős ingatlanvagyonnal vagy az átlagfizetés többszörösét kitevő jövedelemmel rendelkezőktől.

Indokoltnak tartják a kistelepülési ATM-telepítési kötelezettség és a bankfióki működéshez kapcsolódó kényszerek felülvizsgálatát is, mivel ezek a szabályok folyamatos piaci beavatkozásként rontják a működési hatékonyságot, ami végső soron az ügyfelek költségeit növeli.

A lakáshitelezés stratégiai ágazattá válhat

A javaslatcsomag második pillére, a lakáshitelezés és a lakáspiac átfogó reformja abból indul ki, hogy a lakhatás makrogazdasági jelentőségű terület, amely közvetlenül hat az építőiparra, a belső fogyasztásra, a munkaerő mobilitására, a háztartások vagyoni helyzetére és az energiahatékonyságra.

A magyar lakáspiacon a 2014 óta tartó áremelkedést a kínálat szűkössége táplálja, a lakásállomány jelentős része pedig energetikailag elavult. Az MNB 2026. májusi lakáspiaci jelentése szerint 2025-ben az ingatlanárak reálértéken 19 százalékkal emelkedtek. A szerzők szerint az olyan keresletélénkítő programok, mint az Otthon Start Program, szűkös kínálat mellett elsősorban további áremelkedést okoznak.

A magyar jelzáloghitel-piac nemzetközi összevetésben kifejezetten alulfejlett.

Az Európai Jelzálogszövetség 2024 végi adatai szerint a lakáscélú hitelállomány GDP-hez viszonyított aránya Magyarországon mindössze 7,5 százalék, ami a Magyarország nélküli V4-átlag (22,1 százalék) nagyjából harmada, és az EU-27 38,3 százalékos átlagának ötödét sem éri el. Ez jelentős növekedési tartalékot jelez, amelynek kiaknázása fenntartható, digitalizált keretek között bővülő hitelezést igényel.

A lakástámogatásban a szerzők a választási ciklusokhoz igazodó programokat hosszú távon kiszámítható, célzott rendszerrel váltanák fel, amely elsősorban az új lakások vásárlását és a használt lakások energetikai korszerűsítését ösztönözné. Hosszabb távon az euró bevezetése is átalakítaná a lakásfinanszírozást, mivel a devizakockázat nélkül kialakuló alacsonyabb kamatszint részben kiválthatná a költségvetés számára drága kamattámogatási programokat.

A statisztikai értékbecslés alkalmazási körének kiterjesztését szintén javasolják. Az OTP Bank által elsőként alkalmazott megoldás kockázatnövekedés nélkül eredményez alacsonyabb díjakat és akár egy héttel gyorsabb hitelügyintézést. A 25/1997. PM rendelet korlátai miatt azonban jelenleg a hiteligénylések mindössze 6 százalékánál használható, főként Budapesten, a megyeszékhelyeken, a megyei jogú városokban és a fővárosi agglomerációban. A szerzők szerint jogszabály-módosítással az arány 15 százalék fölé emelhető lenne, ha valamennyi városban engedélyeznék az alkalmazást, bizonyos településtípusokon pedig az előírt összehasonlító tranzakciók számát 10-ről 5-re csökkentenék. Az adatok frissességét javítaná, ha az „előző naptári év” tranzakciós adatai helyére az „előző 12 hónap” adatai lépnének.

A támogatott hitelekhez kapcsolódó életesemények, például a 12 hetes várandósság vagy a gyermekszületés igazolása ma sok esetben személyes ügyintézést igényel. A szerzők ezért

automatikus, ügyfél-hozzájáruláson alapuló állami adatátadást javasolnak,

amelynek a DÁP-ra és az állami adatbázisokra épülő automatizmusai csökkentenék az ügyfelek adminisztrációját és a mulasztásokból fakadó szankciók kockázatát.

A közjegyzői folyamatok digitalizálására és újrapozicionálására a közjegyzői működés 2026. májusi felülvizsgálata adhat lehetőséget, amely az 1157/2026. (V. 18.) Korm. határozat alapján indult. A szerzők szerint a lassú és költséges adminisztrációt egy központi fogyasztói jelzáloghitel-nyilvántartás válthatná fel. A közjegyzők díjai mérséklődnének, szerepük a jelzálogjog-bejegyzésben erősödne, munkájuk súlypontja pedig a formális felolvasási kötelezettségről az érdemi jogi tájékoztatásra helyeződne át.

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, az E-ING stabilizálását a tanulmány azért sürgeti, mert az új rendszer a gyakorlatban több esetben lassította és drágította a lakáshitelezést. A szerzők teljes technikai auditot követő finomhangolást és közvetlen banki adatkapcsolatot javasolnak. Az 1997. évi CXLI. törvény 32. § (5) bekezdésének korábbi logikáját követve biztosítani kellene, hogy a hitelintézetek továbbra is külső jogi képviselő nélkül járhassanak el a jelzálogjog-bejegyzési folyamatok során.

15 éves energetikai stratégia a Breuer Marcell Otthonfelújítási Program keretében

A javaslatcsomag harmadik pillére a hazai épületállomány energetikai megújítása, amelyet a tanulmány ellátásbiztonsági és versenyképességi kérdésként kezel. Az Európai Unióban az épületek felelnek a teljes energiafogyasztás 40 százalékáért és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 36 százalékáért. Az uniós épületállomány 85 százaléka 2001 előtt épült, és kétharmada korszerűtlen, évente pedig mindössze 1 százaléka esik át energetikai felújításon.

A hazai helyzet ennél is súlyosabb, mivel a lakóingatlan-állomány közel 80 százaléka 1990 előtt épült. Az 1959 előtt épült ingatlanok energiafogyasztása háromszorosa, fűtési energiaigénye négyszerese az új építésű lakásokénak. Az 1976 és 1989 között épült lakások energiafogyasztása még mindig kétszerese, fűtési energiaigénye két és félszerese az új ingatlanokénak.

A KSH 2016–2023 közötti energetikai tanúsítványokon alapuló statisztikái szerint a 2023-ig hatályos osztályozásban a lakások alig több mint 9 százaléka tartozott a legkedvezőbb AA–CC kategóriába, 15 százaléka pedig a legrosszabb II–JJ besorolásba. A 2023-tól hatályos új ÉKM-rendelet szerinti besorolás ennél is kedvezőtlenebb képet mutat, hiszen az A–C osztályokba mindössze a lakások 8 százaléka, a korszerűtlen I osztályba pedig 28 százaléka került.

A korábbi hazai felújítási programok a szerzők szerint a választási ciklusokhoz való erős kötődésük és bonyolult adminisztrációjuk miatt nem hoztak áttörést. A támogatási feltételeket sokszor rosszul kalibrálták, hiszen egyes programok valódi energetikai feltétel nélkül finanszíroztak esztétikai felújításokat, más konstrukciók pedig olyan mélyfelújítást írtak elő, amelyhez a háztartások többségének nem volt elegendő önereje.

A javasolt Breuer Marcell Otthonfelújítási Program legalább 15 éves időtávra szólna, és a legrosszabb állapotú köz- és magánépületek mélyfelújítását a kevésbé rossz állapotú ingatlanok fokozatos korszerűsítésével kapcsolná össze. Mivel a kivitelezést döntően helyi vállalkozások végeznék, a program iparpolitikai és kkv-stratégiai hatással is járna, a számlázási és finanszírozási követelmények pedig az építőipar fehérítését segítenék.

A program központi eleme a modularitás, vagyis a támogatás a több év alatt, több lépésben megvalósítható korszerűsítésekre is kiterjedne. Ehhez országos egyablakos, úgynevezett One-Stop-Shop tanácsadói hálózatra lenne szükség, amely műszaki, energetikai, kivitelezési és finanszírozási támogatást nyújtana az ügyfeleknek, és amelynek kiépítéséhez a hazai RenoPont kezdeményezés és az uniós jó gyakorlatok adhatnak alapot.

Az EPBD IV, vagyis a 2024/1275/EU irányelv 22. cikk (2) bekezdésének hazai implementációjakor biztosítani kellene, hogy a pénzügyi intézmények könnyen és díjmentesen hozzáférjenek a teljes energetikai tanúsítványokhoz, ami lehetővé tenné célzott, személyre szabott zöld finanszírozási ajánlatok kidolgozását. A szerzők szerint a hitelintézetek és a szakosított hitelintézetek önállóan vagy az ingatlan-értékbecslési tevékenység részeként energetikai tanúsítványt is kiállíthatnának.

A társasházi felújításokat az egyhangúságot vagy rendkívül magas hozzájárulást igénylő döntéshozatali szabályok és a rezsitámogatások miatt alacsony tulajdonosi motiváció akadályozza, a dömpingszerű támogatási programok pedig felhajtják a kivitelezési árakat.

A szerzők a litván JESSICA-program adaptálását javasolják.

A litván modellben a döntéshez elegendő volt a tulajdonosok egyszerű többsége, a hitelkötelezettség pedig az ingatlanhoz tapadt, így tulajdonosváltáskor átszállt az új vevőre. A törlesztőrészleteket úgy kalibrálták, hogy az energiamegtakarítással együtt a lakók összes havi terhe ne haladja meg a felújítás előtti rezsiköltséget.

A finanszírozásban a tanulmány egy 5+15 millió forintos konstrukciót javasol, amely 5 millió forint vissza nem térítendő támogatásból és 15 millió forint kamattámogatott zöld hitelből állna. A konstrukció áthidalná a kezdőtőke hiányát, és magántőkét mozgósítana. A francia éco-PTZ, vagyis a kamatmentes energetikai felújítási hitel mintája alapján az eurócsatlakozást követően akár évi fix 0 százalékos ügyfélkamat is elérhető lehetne. A tanulmány javasolja egy államilag támogatott Zöld Lakástakarékpénztár bevezetését, amelynek forrásait kizárólag energiahatékonysági célokra, így szigetelésre, nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre, hőszivattyúra, hővisszanyerős szellőztetésre vagy megújuló energiára lehetne fordítani.

Az MNB zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programját a szerzők legalább öt évre előre rögzített időhorizonttal tartanák fenn, hogy a bankok kiszámíthatóan fejleszthessenek zöld hiteltermékeket.

A tanulmány még a Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel bejelentése előtt készült - a szerk.

A kkv-finanszírozás allokációs problémája

A javaslatcsomag negyedik pillére a kis- és középvállalkozások finanszírozásának átalakítása. A magyar kkv-szektor a foglalkoztatás és a hozzáadottérték-teremtés meghatározó szereplője, az Európai Bizottság 2026-os országjelentése szerint ugyanis a foglalkoztatottak 71,2 százaléka és a bruttó hozzáadott érték 52,8 százaléka kapcsolódik ehhez a vállalati körhöz.

A szektor reálértéken számított hozzáadott értéke azonban 2025-ben sorozatban harmadik éve csökkent, méghozzá 4,5 százalékkal, ami a tanulmány szerint az Európai Unió legrosszabb értéke volt, a foglalkoztatás pedig stagnált. A digitális ökoszisztémában működő kkv-k ugyanebben az évben 0,2 százalékkal növelték hozzáadott értéküket és 2,6 százalékkal a foglalkoztatásukat, ami a tudás- és technológiaintenzív ágazatok válságállóságát jelzi.

A szerzők szerint a bankrendszer likvid, és a hitelezési kapacitás rendelkezésre áll. A kkv-k fejlődését ezért a munkaerőköltségek és a szakemberhiány, a piacszerzési és menedzsmentnehézségek, a fedezeti elvárások, valamint a támogatott források nem kellően hatékony elosztása korlátozza.

A támogatott hitelezés súlya jelentősen megnőtt, az MNB 2026-os adatai alapján a teljes kkv-hitelkibocsátás mintegy egyharmada, a teljes kkv-hitelállomány nagyjából fele támogatott konstrukció. A tanulmány szerint ez a támogatási rendszer torzítja a piacot. 2020-ban még jóval több beruházási hitelt folyósítottak, mint forgóeszközhitelt, 2022 végétől azonban a trend megfordult, és

2025-ben már tartósan a forgóeszközhitelek domináltak.

A támogatott likviditási hitelek 2026. június közepi kivezetésükig kamatarbitrázsra is lehetőséget adtak, vagyis egyes vállalkozások az olcsó támogatott hitelt magasabb kamatozású bankbetétben tartották. Az MNB 2026. júniusi Pénzügyi Stabilitási Jelentése szerint aggregált szinten a támogatott hitelek lejáratait jórészt fedezné ugyanezen vállalatok betétállománya, ami arra utal, hogy a források egy része beruházásként vagy termelékenységnövelő fejlesztésként sem hasznosult.

A KAVOSZ-modell, különösen a Széchenyi Kártya Program, fontos szerepet játszott a hitelezés fenntartásában a válságidőszakokban. A szerzők szerint azonban a jelenlegi fejlettségi szinten

a kizárólagos közvetítői modell több hátránnyal jár,

mivel visszafogja a bankok önálló termékfejlesztését, többletadminisztrációt okoz, lassítja a támogatások lehívását, és konzerválja a papíralapú folyamatokat.

A Bankszövetség a kamattámogatást közvetlenül a hitelnyújtó bankok számára is elérhetővé tenné, megszüntetve a kizárólagos közvetítői monopóliumot, a KAVOSZ-rendszer pedig piaci alapon, a közvetlen banki csatornával párhuzamosan működne tovább. A támogatást a hitelfelvevő által elérni kívánt üzleti célhoz kötnék, így a vállalkozás szabadon választhatná meg a finanszírozási konstrukciót, legyen az hitel vagy lízing.

A támogatások célzottságának szigorítását empirikus kutatások indokolják. Elemzések szerint az általános hitelbőség hatása átmeneti eszközbővülésre korlátozódik. A tanulmányban idézett hazai kutatás alapján 1 százalékpontnyi általános hitelbővülés 0,355 százalékpontos, egy célzott program pedig 0,441 százalékpontos kibocsátásnövekedést eredményez. A szerzők ezért állami kamattámogatást csak jól definiált nemzetgazdasági célokra, így energiahatékonyságra, digitalizációra, termelékenységnövelő beruházásokra vagy generációváltásra adnának.

A szellemi tulajdonon alapuló (IP-alapú) finanszírozás nemzeti keretrendszerének kiépítését a tudásintenzív kkv-k helyzete teszi szükségessé, hiszen esetükben a szoftverek, a know-how, a K+F-eredmények és az egyéb immateriális javak jelentik a vállalat tényleges értékét. Ezek azonban hagyományos banki fedezetként nehezen kezelhetők. Az EUIPO 2026-os adatai szerint az EU-ban a szellemitulajdon-intenzív kkv-k finanszírozási rése 70–150 milliárd euró, megfelelő infrastruktúrával pedig évi 30–120 milliárd euró új finanszírozás lenne mozgósítható, ami az EU GDP-jét 0,4–4,2 százalékkal növelné.

A Garantiqa InvestEU Garanciaprogram révén Magyarországon már létezik IP-alapú garancia, amely a szerzők szerint az EUIPO ötlépcsős modellje harmadik fázisának felel meg. Az előző lépcsők pótlásához a szellemi tulajdont láthatóbbá kellene tenni a vállalati beszámolókban. Egységes IP-értékelési standardokra és olyan módszertani útmutatókra is szükség van, amelyek alapján a bankok az immateriális javakat a hitelbírálatban értelmezhető fedezetként tudják kezelni.

A versenyképességi fordulat feltétele a digitális állam és a készpénzmentes gazdaság

A javaslatcsomag ötödik pillére a szolgáltató állam digitális ügyintézésének és a készpénzmentes gazdaságnak a fejlesztése. Magyarország a tanulmány szerint fontos eredményeket ért el az elektronikus fizetésekben. Több jogalkotói lépés azonban a készpénzhasználatot ösztönözte, ami gazdaságpolitikai ellentmondást teremt.

A tanulmány Becsei és szerzőtársai, valamint Bódi-Schubert és Ritzlné kutatásaira hivatkozva rámutat, hogy a készpénzhasználat jelentős társadalmi-gazdasági költséggel jár, és szorosabban kapcsolódik a szürkegazdasághoz. A banki szolgáltatások árát Magyarországon a különadók és a tranzakciós illeték is növelik, ezek hatását kiszűrve a magyar bankok működési költség/mérlegfőösszeg mutatója megegyezik a régiós átlaggal.

Pálné 2024-es európai összehasonlító kutatása a készpénzhasználat és a korrupció-észlelési index között erős negatív összefüggést talált, a GDP-vel pedig gyenge negatív kapcsolatot mutatott ki. A készpénzmentes észak- és nyugat-európai országokban jellemzően alacsonyabb a korrupció és a szürkegazdaság aránya, mint a készpénzt preferáló dél- és kelet-európai államokban.

A Bankszövetség korábbi javaslatai nyomán megjelent a hozzájárulás-alapú adatszolgáltatás, fejlődik a DÁP eAláírás, 2027-ben indul az ePosta szolgáltatás,

az Igazságügyi Minisztérium deregulációs kerekasztala pedig tárgyalja a NAV jövedeleminformációs rendszerének és a KHR-nek a reformját.

Ezek a fejlesztések azonban gyakran szigetszerűek maradtak, és nem kapcsolódnak végponttól végpontig a banki ügyfélutakhoz.

A szerzők a DÁP-alapú ügyintézést közvetlenül beépítenék a banki ügyfélutakba, így az ügyfél egyetlen digitális felületen intézhetné állami és banki ügyeit, a személyes adatváltozás- és életesemény-bejelentések pedig kiválthatók lennének. Az elektronikus üzenetküldést a papíralapú kommunikáció olcsóbb és teljes joghatású alternatívájává tennék, hogy a bankok saját digitális csatornáikon vagy a 2027-ben induló DÁP ePostán keresztül egy helyen, visszakereshető módon kommunikálhassanak az ügyfelekkel.

A NAV és a bankok között valós idejű, biztonságos jövedeleminformációs adatbázisra van szükség. Az ügyfél-hozzájáruláson alapuló, valamennyi jövedelemtípusra kiterjedő rendszer teljesen kiváltaná a papíralapú jövedelemigazolásokat, ami a lakáshiteleknél is gyorsabb és pontosabb hitelbírálatot tenne lehetővé.

Az OECD 2026-os országjelentése szerint Magyarországon a hiteladatokon kívül kevés más adat áll rendelkezésre a hitelbírálathoz. A szerzők a német SCHUFA modelljét, valamint a szlovén SISBON és a bolgár RegiX tapasztalatait alapul véve a Központi Hitelinformációs Rendszer szerepének újragondolását javasolják.

A szélesebb adatkör pontosabb kockázatértékelést tenne lehetővé, ami a jobb árazáson keresztül alacsonyabb ügyfélkamatokat eredményezne.

Az AVDH kivezetése óta a magyar kisvállalkozások többsége nem rendelkezik könnyen elérhető elektronikus aláírási megoldással, a DÁP eAláírás pedig jelenleg nem használható cégjegyzésre. A szerzők szerint a DÁP eAláírás kkv-szektorra, különösen cégképviseleti célokra történő kiterjesztése jelentősen csökkentené a kkv-hitelezés adminisztratív terheit.

A pénzügyi szektor mint modernizációs motor

A szerzők szerint a pénzügyi közvetítőrendszer megfelelő szabályozási és digitális infrastruktúra birtokában képes katalizálni a technológiai megújulást, a lakhatási mobilitást, az energetikai korszerűsítést, a kkv-k beruházásait és a gazdaságfehérítést. A Bankszövetség javaslatai a tudásalapú felzárkózási pálya feltételének a pénzügyi szektor, az állam és a vállalkozások olyan együttműködését tekintik, amely hosszú távú, adatvezérelt reformokra épül. Ennek előfeltétele az "intervenciós spirálból" való kilépés és a tartósan fennmaradó rendkívüli terhek leépítése, amelyet a szerzők szerint

végponttól végpontig digitalizált, európai szinten is versenyképes ügyfélfolyamatok kiépítésének kell kísérnie.