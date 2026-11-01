Bankcsődöt hozott az elbukott választás Magyarország szomszédjában

Néhány nappal Aleksandar Vucic és a Szerb Haladó Párt (SNS) választási veresége után összeomlott az a szerbiai bank, amelynek tulajdonosát a korábbi elnök legszűkebb környezetéhez kötik. A Szerbiai Nemzeti Bank (NBS) szombaton bevonta az Alta Bank működési engedélyét, miközben a hatóságok már a pénzintézetből indított feltételezett külföldi pénzátutalásokat és a jegybank esetleges mulasztásait is vizsgálják.

A NBS indoklása szerint

a pénzintézet pénzügyi helyzete jelentősen romlott, likviditási problémák fenyegettek, és veszélybe kerültek a betétesek érdekei.

A Nova Ekonomija gazdasági hírportálnak névtelenül nyilatkozó banki dolgozók szerint hétfőig rendben zajlott a munka, kedden azonban megkezdődött a tömeges pénzkivonás. Az ügyfelek milliós euróösszegeket váltottak át és utaltak más bankokhoz. Pénteken megjelentek a jegybank ellenőrei. A vezetőség a lap forrásai szerint továbbra is nyugalomra intett, majd előre kifizette a béreket, és arra kérte a dolgozókat, hogy pénzüket haladéktalanul utalják más bankhoz.

A bank összeomlása azért is keltett feltűnést, mert korábbi pénzügyi adatai gyors növekedést mutattak. Az Alta Bank a szerbiai bankszektor kilencedik legnagyobb szereplője volt: a 19 pénzintézet közül a jegybank június végi adatai szerint 2,95 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett, mérlegfőösszege pedig megközelítette az 1,84 milliárd eurót. Mérlegfőösszege 2025-ben csaknem 60 százalékkal, ügyfeleinek száma pedig közel 40 százalékkal nőtt, miközben éves nyeresége 15 százalékkal csökkent. A pénzintézetet idén áprilisban még a leggyorsabban növekvő szerbiai bankként tüntették ki, június végén pedig 17,92 százalékos tőkemegfelelési mutatóról számolt be, ami jelentősen meghaladta a nyolcszázalékos alapkövetelményt.

Az NBS négy alelnöke szerint azonban

a bank valós helyzete jelentősen eltért a benyújtott jelentésektől,

erről azonban csak az október 30-án értesültek. Ügyészségi vizsgálatot kértek az ügy tisztázására. Jorgovanka Tabakovic jegybankelnök október 29-én még a folyamatos ellenőrzést hangsúlyozta, és a megalapozatlan híresztelések veszélyére figyelmeztetett. Ognjen Radonjic közgazdász professzor a Nova.rs hírportálnak azt mondta: amennyiben bebizonyosodik, hogy a tulajdonos külföldre menekített pénzt, tisztázni kell, hogy a jegybank vezetése tudott-e erről, és miért nem akadályozta meg. Ivan Ninic ügyvéd október 26-tól gyorsuló, Moszkvába és Szkopjéba irányuló átutalásokról beszélt. A szervezett bűnözés elleni ügyészség 27-én adatokat kért a külföldi tranzakciókról, pénteken pedig a bank és a jegybank felelőseinek tevékenységét is ellenőriztetni kérte a rendőrséggel.

Szombaton megérkezett az NBS feljelentése az Alta Bank és több felelős személy ellen. A tulajdonos, Davor Macura 2008-ban nyitott pénzváltót a Belgrádhoz tartozó Zimonyban. 2014-ben céggé szervezte vállalkozását, 2016-ban pénzforgalmi engedélyt kapott. Az Alta Pay 2019-ben mintegy ötmillió euróért megvette az állam 28,51 százalékos részesedését a JUBMES bankban. Az 1979-ben alapított intézmény 2020-ban vette fel az Alta nevet, 2023-ra teljesen Macura csoportjához került. A növekedéshez állami üzletek társultak. Az Alta Pay az áramszolgáltató internetes számlafizetésének közvetítője lett.

Macura érdekeltségei emellett az ingatlanpiacra és a kereskedelemre is kiterjedtek. Egyik vállalata mintegy 70 millió euróért megvásárolta az egykori belgrádi IMT traktorgyár ingatlanvagyonát. Októberben az Alta Retail megszerezte az Idea, a Roda és a Mercator szerbiai üzletláncokat is. Davor Macurát a szerb sajtó az SNS-hez és Aleksandar Vucic volt köztársasági elnök környezetéhez köti. A balkáni oknyomozó újságírói hálózat (BIRN) feltárása szerint Macura Danica Park nevű cége két telket birtokolt Belgrád előkelő Dedinje negyedében, amelyeket 2024 márciusában már Nikola Petrovicnak, Vucic közeli barátjának a nevére jegyeztek be. További kapcsolódási pontot jelentenek a Vista Rica befektetési alapjai. A Radar hetilap szerint Macura magánszemélyként, az Alta Pay Group pedig céges befektetőként helyezett pénzt ezekbe az alapokba. Ugyanezen alapkezelő ügyfelei között szerepelt Andrej Vucic, Aleksandar Vucic testvére is. Marinika Tepic ellenzéki politikus korábban azt állította, hogy Macura a Vucic fivérek pénzügyi műveleteinek fedőembere, ám ezt nem támasztotta alá bizonyítékokkal. Aleksandar Vucic sajtótanácsadója 2024-ben a Financial Timesnak azt mondta, az elnöknek sem magán-, sem üzleti kapcsolata nem volt Macurával. Az üzletember szintén elutasította a vonatkozó állításokat.

A mostani válságot külföldi figyelmeztetések előzték meg. Az osztrák felügyelet 2024-ben 154 560 euróra bírságolta az Alta Payt az Addiko bankban szerzett részesedések késedelmes bejelentése miatt. Az Európai Központi Bank a szavazati jogokat is felfüggesztette egy időre. A Financial Times pénzmosás-megelőzési aggályokról is beszámolt, amelyeket Macura vitatott. Észak-Macedóniában az Alta 2025-ben átvette a bitolai Stopanska Bankot. Az ellenzéki Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) több mint 50 millió euró Szerbiából történő átutalásáról beszélt, Moszkvát lehetséges végső célállomásként említve. Trajko Szlaveszki jegybankelnök ellenőrizetlennek nevezte az állításokat. Montenegróban a központi bank megerősítette, hogy már korábban vizsgálni kezdte, az Alta Pay Group továbbra is megfelel-e a működési feltételeknek.

Macurát október 14-én biztonsági okokra hivatkozva visszafordították a podgoricai repülőtérről. Az Alta Bank bukása nem csupán egy gyorsan növekvő pénzintézet összeomlása. A választási vereség után néhány nappal bekövetkezett válság arra is ráirányította a figyelmet, milyen szoros üzleti kapcsolatok alakultak ki az elmúlt években az állami vállalatok, a pénzügyi intézmények és a korábbi politikai vezetéshez kötött vállalkozói körök között.

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