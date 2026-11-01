Újabb hullámot vetett a szerbiai bankcsőd
Trajko Szlaveszki jegybankelnök sajtótájékoztatóján közölte, az intézkedést azt követően vezették be, hogy szombaton mintegy 2 millió eurót (nagyjából 732 millió forintot) vontak ki az Alta Bank bitolai leányvállalatából készpénzfelvétellel és banki átutalásokkal.
Az ideiglenes felügyelet legfeljebb három hónapig tarthat. Ez idő alatt a bank vagyonának kezelését a központi bank által kijelölt személyek veszik át. Az ügyfelek a bank által kibocsátott kártyákkal
hetente legfeljebb 10 ezer dinárt vehetnek fel, a bankon belüli számlák közötti átutalások azonban korlátozás nélkül folytatódhatnak.
A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy az Alta Bank északmacedóniai leányvállalata megfelelő likviditással és tőkeellátottsággal rendelkezik, és teljesíti a bankfelügyeleti követelményeket. Az intézkedések kizárólag átmeneti jellegűek, céljuk a bank vagyonának és a betétesek érdekeinek védelme - húzta alá.
A jegybankelnök közölte azt is, hogy a szerbiai Alta Banknak meghatározott határidőn belül értékesítenie kell a bitolai pénzintézetben birtokolt részvényeit. A határidőt nem pontosította, de jelezte, hogy belföldi és külföldi befektetők is érdeklődnek a részesedés megvásárlása iránt.
A Szerb Nemzeti Bank (NBS) szombaton közölte, hogy visszavonta a belgrádi székhelyű Alta Bank működési engedélyét, miután megállapította, hogy a pénzintézet pénzügyi helyzete jelentősen romlott, és további likviditási problémák veszélyeztethetik a betétesek érdekeit. A bank felszámolásával kapcsolatos feladatokat a szerbiai betétbiztosítási ügynökség látja el.
Az Alta Bank ügye Észak-Macedóniában is politikai vitát váltott ki. Az ellenzéki Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) korábban azt állította, hogy több mint 50 millió eurót (nagyjából 18,3 milliárd forintot) utalhattak át a szerbiai pénzintézetből az északmacedóniai leányvállalathoz, és annak tisztázását követelte, hogy az országot felhasználhatták-e további, Oroszországba irányuló pénzátutalásokra.
Trajko Szlaveszki pénteken ellenőrizetlen állításoknak nevezte az értesüléseket, és hangsúlyozta, hogy a nemzetközi pénzmozgások önmagukban nem jelentenek szabálytalanságot.
Fokozódik a versenyfutás az idővel Ukrajnában: a lejáró tűzszünet előtt menekítik a civileket
Gyerekek és sérültek is kijutottak az ostromlott városból.
Hatalmas veszteséget szenvedett az orosz hadsereg
Zelenszkij közlése szerint.
Bolgár elnökválasztás: megjöttek az exit poll eredményei
Kényelmesen vezet Ilijana Jotova.
Riadót fújtak a balti államban: azonosítatlan eszköz lépett be a légtérbe Oroszország határánál
Egymásra mutogat Moszkva és Kijev.
Mutatjuk a legfrissebb számokat: megalázó vereséget szenvedhet Donald Trump – Vagy van még kiút?
Ezeken a helyeken dőlhet el, milyen irányt vesz Amerika.
Négy magyar vasúti fővonalon is nagy felújítások kezdődnek: így pótolják majd a kieső InterCityket
105 új, emeletes busz érkezhet.
Titokban készült el a Meta új humanoid robotja
Már a második verzión dolgoznak.
Eljött a határidő, messze a céltól a német gáztárolók – Megszólalt a hatóság
Jelentősen drágult a gáz, már készítik a fogyasztókat.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.