Újabb hullámot vetett a szerbiai bankcsőd

Ideiglenes felügyelet alá helyezte az északmacedón központi bank a szerbiai Alta Bank bitolai leányvállalatát, és heti 10 ezer dinárban (mintegy 59 ezer forint) korlátozta az ügyfelek pénzfelvételét, miután a szerb jegybank pénteken visszavonta az anyabank működési engedélyét - közölte a szkopjei jegybank vasárnap.

Trajko Szlaveszki jegybankelnök sajtótájékoztatóján közölte, az intézkedést azt követően vezették be, hogy szombaton mintegy 2 millió eurót (nagyjából 732 millió forintot) vontak ki az Alta Bank bitolai leányvállalatából készpénzfelvétellel és banki átutalásokkal.

Az ideiglenes felügyelet legfeljebb három hónapig tarthat. Ez idő alatt a bank vagyonának kezelését a központi bank által kijelölt személyek veszik át. Az ügyfelek a bank által kibocsátott kártyákkal

hetente legfeljebb 10 ezer dinárt vehetnek fel, a bankon belüli számlák közötti átutalások azonban korlátozás nélkül folytatódhatnak.

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A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy az Alta Bank északmacedóniai leányvállalata megfelelő likviditással és tőkeellátottsággal rendelkezik, és teljesíti a bankfelügyeleti követelményeket. Az intézkedések kizárólag átmeneti jellegűek, céljuk a bank vagyonának és a betétesek érdekeinek védelme - húzta alá.

A jegybankelnök közölte azt is, hogy a szerbiai Alta Banknak meghatározott határidőn belül értékesítenie kell a bitolai pénzintézetben birtokolt részvényeit. A határidőt nem pontosította, de jelezte, hogy belföldi és külföldi befektetők is érdeklődnek a részesedés megvásárlása iránt.

A Szerb Nemzeti Bank (NBS) szombaton közölte, hogy visszavonta a belgrádi székhelyű Alta Bank működési engedélyét, miután megállapította, hogy a pénzintézet pénzügyi helyzete jelentősen romlott, és további likviditási problémák veszélyeztethetik a betétesek érdekeit. A bank felszámolásával kapcsolatos feladatokat a szerbiai betétbiztosítási ügynökség látja el.

Az Alta Bank ügye Észak-Macedóniában is politikai vitát váltott ki. Az ellenzéki Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) korábban azt állította, hogy több mint 50 millió eurót (nagyjából 18,3 milliárd forintot) utalhattak át a szerbiai pénzintézetből az északmacedóniai leányvállalathoz, és annak tisztázását követelte, hogy az országot felhasználhatták-e további, Oroszországba irányuló pénzátutalásokra.

Trajko Szlaveszki pénteken ellenőrizetlen állításoknak nevezte az értesüléseket, és hangsúlyozta, hogy a nemzetközi pénzmozgások önmagukban nem jelentenek szabálytalanságot.