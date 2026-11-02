A bankokat is elérte az El Niño, világszerte vizsgálják felül hiteleiket

A spanyol BBVA – amely az Ibériai-félsziget mellett Peruban, Argentínában és Kolumbiában is jelentős ügyfélkörrel rendelkezik – már utasította a helyi kockázatkezelési csapatait a hitelállományok átvilágítására.

A bank kétlépcsős elemzést alkalmaz, amelynek során először historikus adatok alapján vizsgálja a legszélsőségesebb időjárási események hatásait, majd szezonális meteorológiai modellek segítségével korai előrejelző rendszert épít ki. A pénzintézet

a leginkább veszélyeztetett ügyfeleknél a hitelek átütemezését is kilátásba helyezte.

A klímaváltozás által súlyosbított El Niño már most is komoly terméskieséssel járó aszályokat és áradásokat okoz, különösen a dél-afrikai régióban, Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában. Az európai uniós bankokra emellett a szigorodó szabályozói elvárások – az úgynevezett 3. pillér szerinti közzétételi kötelezettségek – is kötelzettséget rónak a klímakockázatok pontos jelentése érdekében. A Bloomberg Intelligence elemzője szerint az európai mezőgazdaság alacsony biztosítási lefedettsége miatt a bankok

könnyen rákényszerülhetnek arra, hogy törlesztési moratóriumot biztosítsanak az agrárhitelek esetében.

A kockázatok azonban jóval túlmutatnak a mezőgazdaságon és a nyersanyagpiacokon. A Danske Bank arra figyelmeztetett, hogy az ellátási láncokon keresztül a közvetlenül nem érintett földrajzi régiók vállalatai – például a tengeri szállítmányozási és logisztikai cégek – is veszélybe kerülhetnek. A JPMorgan és a Citigroup elemzői szerint a jelenség az energiaágazaton keresztül a teljes gazdaságra kihat, miközben a hagyományos meteorológiai indexek nem fedik le az időjárási ciklus minden aspektusát, ami tovább nehezíti a banki kockázatok modellezését.

A közvetlenül érintett régiók pénzintézetei már konkrét lépéseket tettek. A limai székhelyű Credicorp augusztusi becslése szerint a hitelállományának mintegy 9 százaléka van kitéve az El Niño közvetlen hatásainak, míg a szintén perui Intercorp Financial Services már speciális klauzulákat, türelmi időszakokat és átütemezési lehetőségeket épített be a halászati és mezőgazdasági hitelekbe. Az Afrikában, a Közel-Keleten és Ázsiában is aktív brit Standard Chartered a portfóliószintű elemzések után már az egyes vállalati ügyfelek szintjén vizsgálja a klímakockázatokat, miközben a saját adatközpontjait és irodáit fenyegető fizikai veszélyeket – például az áradásokat és a hőstresszt – is folyamatosan figyeli.

A spanyol nagybankok közül a BBVA mellett a CaixaBank és a Banco Santander is jelentős mezőgazdasági kitettséggel rendelkezik, ebben a szektorban pedig a fizikai kockázatok gyorsabban ronthatják a hitelminőséget, mint az ingatlanhitelek esetében. A Santandernek 1,7 milliárd eurónyi olyan agrár-, erdészeti és halászati hitele van, amely ki van téve a szélsőséges időjárásnak, ami az adott szektorbeli portfóliójának az 56 százalékát teszi ki. A CaixaBanknál ugyanez az arány eléri a 60 százalékot az agrár- és halászati hiteleken belül, a pénzintézet azonban hangsúlyozta, hogy maga az ágazat a teljes hitelállományuknak kevesebb mint az 1 százalékát adja, így

a bank egészére nézve a kockázat korlátozott marad.

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