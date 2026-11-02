Átalakítják az MBH Bank felsővezetését, távozik Egerszegi Ádám

Az MBH közleménye szerint a bank előtt álló következő növekedési pálya nagyobb költséghatékonyságot, egyszerűbb és gyorsabb folyamatokat kíván, melynek előfeltétele egy olyan szervezeti és működési modell, amely
segíti a gyorsabb és hatékonyabb működést, tükrözi a bank prioritásait és céljait.
Az MBH Bank ezért a továbbiakban hat vezérigazgató-helyettessel és önálló divízióval működik:
- Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettes: Gózon Gergely, akivel a múlt héten jelent meg interjúnk.
- Csoport- és operatív irányításért felelős vezérigazgató-helyettes: Ginzer Ildikó
- Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes: Bakonyi András
- Sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes: Ákos Tamás, akinek érkezéséről itt írtunk.
- Egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes: Szabó Levente, akivel szintén interjúztunk még júniusban.
- Informatikáért és digitalizációért felelős vezérigazgató-helyettes: Both András (a vonatkozó MNB engedély kézhez vételét követően), akinek érkezéséről itt írtunk.
Ezzel párhuzamosan:
- Megszűnik a Digitalizációért és Operációért felelős vezérigazgató-helyettesi terület, Egerszegi Ádám távozik az MBH Bankból és a bank Igazgatóságából is, feladatai az Informatikáért és digitalizációért felelős vezérigazgató-helyetteshez és a Csoport- és operatív irányításért felelős vezérigazgató-helyetteshez kerülnek.
- A Humán erőforrás területet Dobi Kitti változatlan formában és hatáskörrel, közvetlenül az elnök-vezérigazgatónak jelentve, ügyvezető igazgatói státuszban viszi tovább.
- A Leányvállalatokért felelős üzleti vezérigazgató-helyettesi terület a Csoport- és operatív irányításért felelős vezérigazgató-helyettes alatt működik tovább.
- Az Államigazgatási, önkormányzati és egyházi ügyfélkapcsolatok terület az Egyedi kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettes divíziójában, Puskás András ügyvezető igazgató vezetésével folytatja munkáját. Ő egyébként az MBH Jelzálogbankot is irányítja a jövőben.
„Ügyfeleinknek és részvényeseinknek továbbra is jelentős értéket szeretnénk teremteni, ehhez fontos feladatok vannak még előttünk, viszont erős pénzügyi és szakmai alapokra, erős csapatra és most már egy még hatékonyabb, egyszerűbb szervezeti működésre tudunk építeni.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az MBH Bank vezetéséből távozó Egerszegi Ádámnak, aki kulcsszerepet játszott az MBH Bank létrejöttében, valamint külön köszönet illeti az elmúlt évek integrációs projektjeinek sikeres végrehajtásáért
– mondta Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a bejelentés kapcsán.
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