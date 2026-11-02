Az OTP Bank kétszer vont le egyes kártyás vásárlásokat bizonyos ügyfeleknél

Technikai hiba miatt az OTP Bank kétszer vonta le bizonyos korábbi kártyás vásárlások összegét egyes ügyfelei számlájáról - írta az OTP az internetbankján és a mobilapplikációjában. A hitelintézet már dolgozik a probléma elhárításán és a téves terhelések rendezésén.

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A bank az internetbanki és mobilbanki felületein keresztül értesítette az ügyfeleket a fennakadásról. A tájékoztatás szerint

a rendszerhiba az október 29-én késő délután indított kártyás fizetéseket érinti, amelyeket duplán könyvelt el a rendszer.

A tájékoztatóban azt írták:

Technikai hiba miatt előfordulhatott, hogy egyes, 2026. október 29-én, késő délután végrehajtott kártyás tranzakciókkal a rendszer duplán csökkentette az egyenleget. Szakértő kollégáink mindent megtesznek, hogy még a mai nap során csak a helyes tranzakciók szerepeljenek az elszámolásban. Az okozott kellemetlenségére elnézést kérünk.

A bank tájékoztatása szerint szakemberek tehát dolgoznak a hiba kijavításán. Azt nem közölték, hány ügyfelet érint a probléma.

Címlapkép forrása: Portfolio