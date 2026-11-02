9°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Az OTP Bank kétszer vont le egyes kártyás vásárlásokat bizonyos ügyfeleknél
Bank

Az OTP Bank kétszer vont le egyes kártyás vásárlásokat bizonyos ügyfeleknél

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Technikai hiba miatt az OTP Bank kétszer vonta le bizonyos korábbi kártyás vásárlások összegét egyes ügyfelei számlájáról - írta az OTP az internetbankján és a mobilapplikációjában. A hitelintézet már dolgozik a probléma elhárításán és a téves terhelések rendezésén.
Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A bank az internetbanki és mobilbanki felületein keresztül értesítette az ügyfeleket a fennakadásról. A tájékoztatás szerint

a rendszerhiba az október 29-én késő délután indított kártyás fizetéseket érinti, amelyeket duplán könyvelt el a rendszer.

A tájékoztatóban azt írták:

Technikai hiba miatt előfordulhatott, hogy egyes, 2026. október 29-én, késő délután végrehajtott kártyás tranzakciókkal a rendszer duplán csökkentette az egyenleget. Szakértő kollégáink mindent megtesznek, hogy még a mai nap során csak a helyes tranzakciók szerepeljenek az elszámolásban. Az okozott kellemetlenségére elnézést kérünk.

Még több Bank

Szűkülnek a fizetési lehetőségek az Ersténél, két hetük maradt az érintetteknek az átállásra

MNB: csökkent a magyar lakosság pénzügyi optimizmusa, viszont négyéves csúcsra ugrott a hitelfelvételi kedv

Mobilbank, neobank, bizalom – mit várnak valójában az ügyfelek a bankjuktól?

A bank tájékoztatása szerint szakemberek tehát dolgoznak a hiba kijavításán. Azt nem közölték, hány ügyfelet érint a probléma.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Drasztikus lépésre kényszerítheti a vagyonadó a leggazdagabb magyarokat, itt a friss privátbanki lista!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility