Bíróság elé citálták a Bank of Americát

A manhattani szövetségi bíróságon csütörtök késő este benyújtott keresetében Katherine Mackey egy 2024. novemberi belső szabályzatot támadott meg. Ez az előírás állítólag arra kötelezi a Bank of America és a Merrill Lynch alkalmazottait, hogy számos panaszukat – köztük a diszkriminációs és zaklatási ügyeket – a JAMS vitarendezési szervezeten keresztül, kötelező választottbírósági úton rendezzék. A szabályzat emellett kimondja, hogy a dolgozók
végleg lemondanak a rendes bírósági perindítás, valamint a csoportos keresetek benyújtásának jogáról.
Mackey szerint az új irányelv szembemegy a Merrill Lynch 2013 augusztusában tett ígéreteivel. A pénzintézet akkor 160 millió dolláros egyezséget kötött több száz fekete brókerrel, akik azért pereltek, mert a bérezés, az előléptetések és a kiemelt ügyfelek elosztása során hátrányos megkülönböztetés érte őket.
A nagyvállalatok általában azért részesítik előnyben a választottbírósági eljárást a rendes bírósági perekkel szemben, mert az nem nyilvános, megnehezíti a bizonyítékok begyűjtését a panaszosok számára, és költséghatékonyabb is. A cégek emellett a csoportos pereknél sokkal jobban kedvelik az egyéni eljárásokat, mivel így alacsonyabb kártérítési összegekre számíthatnak, az egyéni igények érvényesítése pedig
sokszor megfizethetetlenül drága a munkavállalóknak.
A kereset szerint Mackey 2023-ban, 65 évesen csatlakozott a Merrill Lynch leendő pénzügyi tanácsadóknak szóló programjához. Állítása szerint a fiatalabb férfi kollégák és felettesek a kora és a neme miatt zaklatták, hátrányos megkülönböztetésben részesítették, és megvonták tőle a munkájához szükséges erőforrásokat. Bár a teljesítménycélok elmaradása miatt eredetileg 2025 nyaráig kapott haladékot a felzárkózásra, a határidőt előrehozták, és 2025 februárjában elbocsátották. Mackey most azt szeretné elérni, hogy semmisítsék meg a bank választottbírósági szabályzatát, így a szövetségi bíróságra vihetné át az ügyét, amelyet elővigyázatosságból már a választottbíróságon is elindított.
A Bank of America szóvivője az üggyel kapcsolatban közölte, hogy a Kongresszus és a Legfelsőbb Bíróság régóta támogatja a munkaügyi viták választottbírósági rendezését. Hozzátette, hogy a bíróságok rendszeresen jóváhagyják a JAMS bevonásával működő eljárásrendeket – ahogyan ezt a konkrét szabályzatot is –, a bank pedig határozottan meg fogja védeni az álláspontját a per során. Mackey jogi képviseletét az a chicagói ügyvéd, Linda Friedman látja el, aki a 2013-as egyezség során is képviselte a brókereket. Az ő irodája pénteken nem reagált a megkeresésekre.
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