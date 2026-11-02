Drasztikus lépésre kényszerítheti a vagyonadó a leggazdagabb magyarokat, itt a friss privátbanki lista!

Töretlenül emelkedik a privátbanki vagyon
A harmadik negyedévre sem enyhültek az iráni háború és az energiadrágulás miatti aggodalmak, miközben a részvénypiacokon sokáig kitartó mesterséges intelligencia-őrület épp most kezd megremegni. Itthon a gazdaságpolitikai irányváltás adott külön sztorit a piacnak; az uniós kapcsolatok rendezéséhez, a befagyasztott források felszabadításához és az euróbevezetéshez fűzött remények támogatták a magyar eszközök megítélését. Minderről bővebben itt írtunk:
A sok bizonytalanság ellenére a hazai privátbanki vagyon töretlenül emelkedik, a Portfolio összesítése szerint szeptember végén
a privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon meghaladta a 14 000 milliárd forintot, amely egy negyedév alatt közel 3%-os, egy év alatt pedig 12% feletti növekedést jelent.
Mindeközben a privátbanki ügyfélszámlák darabszáma stabilizálódott, 2026 első kilenc hónapjában közel 63 ezer ügyfélszámlát kezelt a szektor, ami 0,6%-os negyedéves növekedés, azonban éves összevetésben még mindig több mint 2%-os visszaesést látni. A csökkenés persze nem olyan meglepő, ha a számok mögé nézünk: több olyan szolgáltató is volt az utóbbi időben, ahol a limitemelés és portfóliótisztítás a számlaszámok visszaesését eredményezte.
Kérdés, hogy a nemrégiben részleteiben is bejelentett vagyonadó tervezet milyen hatással lesz majd a vagyonosabb magyarok megtakarítási szerkezetére és a privátbanki szolgáltatók piacára, minden esetre a hazai szolgáltatók jelentős kockázatként élik meg (részletek a cikk végén).
Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon (és párhuzamosan inkább csökkent a számlaszám), úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami szeptember végén megközelítette a 224 millió forintot.
Bár a harmadik negyedévben ezen a téren sok változás nem történt, mégis egyre több szolgáltatónál lehetett megfigyelni a privátbanki belépési limit emelését. Idén eddig összességében
- a Hold Alapkezelő emelte meg korábbi 120 milliós belépési limitjét 160 millióra,
- az OTP Private Banking is megemelte a digitális privátbank szolgáltatásának belépési küszöbét 20-ról 50 millióra,
- A Bank Gutmannál is váltakozik a küszöb, mivel az aktuális, forintban meghatározott limitet mindig az euró-forint árfolyama határozza meg (ezúttal forintban nézve nőtt a forint gyengülése miatt).
A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott:
- a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb jelenleg 363 millióval, ezt követi
- fej-fej mellett az OTP kiemelt privátbanki szegmense és az Apelso 300 millióval, majd
- a Hold Alapkezelő privátbanki szolgáltatása 160 millióval.
A legalacsonyabb belépési összeghatár így már nem az OTP Digitális Privát Bank ügyfeleinek van meghatározva a küszöbemelés után, hanem az SPB ügyfeleinek 40 millió forinttal.
Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet továbbra is a legmagasabb, 1,1 milliárd forintos átlagvagyonnal,
mögötte az Apelso Wealth Management a második 735 millió forinttal, majd a Concorde Értékpapír 658 millióval.
Mindemellett mostanra minden privátbanki szolgáltató esetében meghaladta a 100 millió forintot az átlagvagyon, ami az ügyfélszámlák vagyonhoz képesti visszafogottabb emelkedése mellett egyértelműen a limitemelési trendnek tudható be.
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Kis fellélegzés az ügyfélszámláknál
Bár negyedéves viszonylatban valamelyest növekedett, éves összevetésben továbbra is visszaesést mutat a privátbanki ügyfélszámlák száma, szektorszinten közel 1500 privátbanki számla szűnt meg egy év alatt. Maradva a negyedéves összehasonlításnál,
- a legkiugróbb növekedést negyedéves alapon az Erste privátbanki ügyfélszáma mutatta fel közel 3%-kal (az alacsony ügyfélszámmal bíró Apelsót leszámítva),
- ezt követően az MBH ügyfélszám-növekedése 2,6%-os bővülést mutatva jutott még fel a dobogóra.
Csökkenést láthatunk ugyanakkor az OTP és a CIB háza táján is, igaz, sok esetben ezeket a limitemelések és egyéb portfóliótisztítási lépések magyarázzák.
A legtöbb privátbanki ügyfélszámlával az OTP, a K&H és a Raiffeisen Private Banking hármasa rendelkezik.
14 000 milliárd felett a privátbanki vagyon
A hazai tőzsde és a forint jó teljesítménye mellett a hazai privátbanki vagyon is folytatta az emelkedést.
A legnagyobb arányú vagyonbővülést negyedéves összevetésben
- ezúttal a Hold Alapkezelő produkálta közel 5%-kal, mögötte
- a második legnagyobb bővülést a Concorde mutatta fel 4,5%-kal,
- a harmadik helyen pedig az Erste végzett 4,3%-kal.
A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, 3951 milliárd forinttal, vagyis elmondható, hogy a teljes privátbanki vagyon mintegy 28%-át az OTP kezeli a piacon.
Vannak még további érdekességek a negyedéves vagyontáblán, ugyanis több szolgáltató is helyet cserélt egymással. Bár az MBH pontos, 2026-os vagyonszámait nem ismerjük, feltételezhető, hogy a K&H és a Raiffeisen is megelőzte a szolgáltatót a rangsorban, a Concorde pedig a CIB privátbanki részlegét utasította maga mögé.
Miben tartják pénzüket a magyar gazdagok?
A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió kevesebb mint 20%-ban tart részvényt, és továbbra is a befektetési alapokban volt a legtöbb privátbanki vagyon közel 45%-kal, a kötvények csak a második helyet szerezték meg (20%). Érdemes megjegyezni, hogy a befektetési alapok sok esetben kötvény és részvény ETF-eket is jelentenek, tehát ezeken keresztül van tőzsdei és kötvénypiaci kitettségük a gazdagoknak.
Érdekességképp megnéztük, hogy az MNB legfrissebb, második negyedévre vonatkozó pénzügyi számlái alapján milyen arányt képvisel a hazai privátbankoknál lévő vagyon a háztartások megtakarításain belül (a privátbanki adatok esetében szektorátlagot néztünk). Ahogy az alábbi ábra is mutatja, a befektetési alapokban lévő megtakarítások mintegy harmada privátbanki ügyfelektől jöhet a becslésünk szerint, a kötvények mintegy 17%-át birtokolják a vagyonosok, a részvényeknél pedig az arány 6%. Úgy tűnik, a készpénz és betét tartása sem a privátbanki ügyfelekre a legjellemzőbb, miután a szolgáltatók adatainak átlaga szerint alig 5%-ot képvisel ez a likvid eszköz a háztartások összmegtakarításain belül.
Mindeközben az adatszolgáltatók számai alapján
a kezelt vagyon közel felét tartják a gazdagok forintban, bár a legutóbbi negyedévben kissé csökkent a hazai deviza aránya.
Kiemelkednek még az eurós vagyonelemek immár több mint 35%-kal, valamint a dollár közel 15%-kal.
Milyen kockázatok leselkednek a magyar privátbanki vagyonra?
Ismét sokasodnak a kockázatok a privátbanki szolgáltatók szerint, a mostani felmérésben ugyanis két tényező is legalább 4-es átlagpontszámot kapott az 5-ös skálán. A legfontosabbként ezúttal is a szabályozói és piaci környezetet jelölték meg, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között
- a pénz- és tőkepiaci környezet, valamint
- a magyar gazdaság általános helyzete is.
A szabadszavas válaszok alapján
- A tervezett vagyonadó, valamint az esetleges további adóváltozások jelentős hatással lehetnek a privátbanki ügyfelek befektetési, vagyontervezési és vagyonstrukturálási döntéseire.
- A vagyonadó miatt megnövekedő likviditási igény eszközértékesítéseket, portfólió-átsúlyozásokat és akár külföldi szolgáltatók felé történő vagyonkiáramlást is eredményezhet, veszélyeztetve a kezelt vagyonállományt és a szektor jövedelmezőségét.
- Mindezek mellett a globális hozamemelkedés, a kötvénypiaci turbulenciák, a részvénypiacok feszített értékeltsége és az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos bizonytalanság fokozhatják a piaci volatilitást és a befektetési veszteségek kockázatát.
- A háborús konfliktusok, az energia- és nyersanyagárak változása, valamint a nemzetközi pénzpiaci bizonytalanságok inflációs nyomást és jelentős árfolyammozgásokat idézhetnek elő, különösen az EUR- és USD-alapú portfóliókban.
- A magyar gazdaság gyenge teljesítménye, a vállalatok és a lakosság jövedelmi helyzetének alakulása, valamint a fogyasztás és beruházások változása megtörheti a megtakarítások elmúlt években tapasztalt növekedési trendjét.
- Nem utolsó sorban pedig egyes szolgáltatók szerint a vagyonadóhoz kapcsolódó alternatív vagyonkezelési és adótervezési megoldások megjelenése, valamint a külföldi privátbanki szolgáltatók vonzerejének növekedése fokozhatja az ügyfélmegtartási kockázatokat, és hosszabb távon a privátbanki üzleti modellekre is hatással lehet.
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