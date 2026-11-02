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Leválthatják a zártkörű magántőkealapok kezelőit, átveszi az állam a takarékintegráció vagyonát
Bank

Leválthatják a zártkörű magántőkealapok kezelőit, átveszi az állam a takarékintegráció vagyonát

MTI
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Módosul a zártkörű kockázati és magántőkealapok szabályozása az Országgyűlésnek hétfőn benyújtott törvényjavaslat alapján. A módosítás értelmében a zártkörű befektetési alapok alapkezelője köteles átruházni az alap kezelését, amennyiben ezt a befektetési jegyek tulajdonosainak legalább 60 százaléka (például egy állami szervezet mint befektető) kifejezetten kezdeményezi. A törvénytervezet jogutód nélkül megszüntetné a takarékszövetkezetek integrációja miatt felállt Integrációs Szervezetet (IHKSZ) is, megszünteti a tagbankok közötti egyetemleges felelősséget, és a szervezet teljes vagyonát az államra ruházza át.

Leválthatják a legalább 60%-ban állami tőkealapok kezelőjét

A módosító javaslat indoklása szerint a Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott javaslat a tőkepiacról szóló törvény módosításával rendezi

  • a zártkörű kockázati és magántőkealapok kezelőjének megváltozásával összefüggő nyilvános vételi ajánlattételi kérdéseket (az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelv nemzeti kivétel keretében), továbbá
  • a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény módosításával a zártkörű alapok kezelésének befektetői kezdeményezésre történő átruházását.

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló törvény módosítása a zártkörű alapok kezelésének átruházási szabályait módosítja annak érdekében, hogy az átruházási folyamatok egyértelműbbek és világosabbak legyenek a zártkörű befektetési alapok esetében, ideértve a kockázati és magántőkealapokat is.

A módosítás értelmében

a zártkörű befektetési alapok alapkezelője köteles átruházni az alap kezelését, amennyiben ezt a befektetési jegyek tulajdonosainak legalább 60 százaléka kifejezetten kezdeményezi.

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A javaslat rögzíti azt is, hogy amennyiben az alapkezelés átruházásáról rendelkező szerződés 20 napon belül nem jön létre, a felügyeletnek joga van hatósági jogkörében fellépni.

Az elmúlt években az állami tőkebefektetések jelentős része zártkörű alap formájában valósult meg, leggyakrabban 70 százalékos állami (pl. MFB) részvétellel és 30 százalék magántőke-arányban. A törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy az állam javaslatára az ilyen esetekben a meglévő alapkezelőt leváltsák, és új szereplőt jelöljenek ki az alap kezelőjeként.

Megszűnik az egykori takarékszövetkezetek integrációs szervezete, az államra száll a vagyon

A javaslat kitér a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosítására is. Az indoklás emlékeztet arra, hogy a törvény 2021. évi módosítása már megteremtette a sajátos integrációs intézményrendszer fokozatos kivezetésének kereteit. A szektorban végbement szervezeti összevonások és a hitelintézetek bankcsoporti működése következtében a korábban széttagolt szövetkezeti szektor működésének összehangolására létrehozott külön intézményrendszer fenntartása a javaslat szerint már nem indokolt. A törvény a megkezdett átalakítás lezárását szolgálja az Integrációs Szervezet jogutód nélküli megszüntetésével és a kapcsolódó jogviszonyok rendezésével.

A törvénytervezet

  • jogutód nélkül megszünteti az Integrációs Szervezetet (IHKSZ),
  • megszünteti a tagbankok közötti egyetemleges felelősséget, és
  • a szervezet teljes (a korábbi években 140-150 milliárd forintra rúgó) vagyonát a Magyar Államra ruházza át.

„Az Integrációs Szervezettel szemben bejelentett és elismert követeléseket az elszámolási biztos az állami vagyon terhére elégíti ki. E követelések kielégítéséért a Magyar Állam az Integrációs Szervezettől rá átszállt vagyon értékének erejéig felel.”

A módosítás indoklása leszögezi, hogy a vagyoni rendezés az integráció kialakításához nyújtott állami hozzájárulásra és a fennmaradó vagyon államra szállásáról korábban meghozott jogalkotói döntésre épül. A közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal való átlátható, felelős és költségtakarékos gazdálkodás követelményeit szolgálja, hogy az államra szálló vagyon kezelése a külön integrációs szervezet fenntartása helyett az állami vagyongazdálkodás keretei között történjen. A törvény ezért a hitelezői érdekek védelme mellett megteremti a megszűnéshez kapcsolódó elszámolás és vagyonátadás rendezett, ellenőrizhető lebonyolításának feltételeit - áll az indoklásban.

A Integrációs Szervezet vagyonának döntő részét az a kötvényállomány képezi, amelyet az MBH Bank jogelődjeinek a tulajdonosa, a Magyar Bankholding 2022-ben bocsátott ki 2042-es lejárattal, csaknem 190 milliárd forint összegben. Az Integrációs Szervezet korábbi állampapír-állományát cserélte le ezekre a kötvényekre, eredeti forrását pedig az államtól eredetileg 2013-ban kapott 136 milliárd forintos tőkeemelés jelentette. Ezek a magas besorolású, tőketörlesztést még nem teljesítő kötvényekből származó források jelentős részben az MBH Bank (2025 végén 1153 milliárdos) szavatoló tőkéjének a részévé váltak a 2022-es kötvénykibocsátással: a felügyelet "határozata alapján a szavatoló tőke tartalmazza az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetének tartalékait is" - írja az MBH Bank 2025-ös éves jelentése. Ezek a tőkeelemek tehát a ma 15%-os tulajdonosnak számító államhoz kerülnek át, ha elfogadja az Országgyűlés a módosítást.

Változnak az Eximbanknál is a szabályok

A javaslatban szerepel a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról (Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló törvény módosítása is.

A rendelkezés

hatályon kívül helyezi azt szabályt, amely az Eximbank meghatározott, állami készfizető kezességgel érintett kötelezettségeinél a jogosultat mentesíti további biztosíték előírásának kötelezettsége alól.

A módosítás az állami kezességvállalás fennállása esetén is lehetővé teszi a kockázat nagyságához, jellegéhez és a megtérülési kilátásokhoz igazodó kiegészítő biztosítékok következetes alkalmazását.

Az érintett rendelkezés hatályon kívül helyezése nem keletkeztet automatikus többletbiztosítéki kötelezettséget, hanem megszünteti annak külön törvényi alapját, hogy az állami kezességre tekintettel a további fedezet bevonása szükségességének vizsgálata mellőzhető legyen.

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