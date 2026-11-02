Már nem a látványos appokban dől el a fintech jövője: kijött a 2026-os top 100 lista

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A fintech szektor legígéretesebb startupjai már nem a látványos lakossági alkalmazásokban, hanem a pénzügyi rendszer háttérrétegeiben keresik a növekedést. Ez derül ki a CB Insights 2026-os Fintech 100 listájából, amely több mint 70 ezer cég közül került ki, és amelynek szereplői összesen 10,9 milliárd dollár tőkét vontak be. Az idei listára egy magyar alapítású cég is bekerült, a WealthTech területen motorozó Zocks. A blokklánc kilépett a kriptós szegmensből, és már a fizetésekben, az üzleti bankolásban és a hitelezésben is megjelenik. A bankok saját tranzakciós és historikus adatai a mesterséges intelligencia egyik legértékesebb nyersanyagává válnak, a szabályozási megfelelés pedig egyre inkább önálló termékként és a versenytársakkal szembeni védőárokként működik.

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A bankok háttérrendszereiben dőlhet el a fintech következő nagy korszaka

A CB Insights kilencedik alkalommal tette közzé a fintechszektor 100 legígéretesebb startupját bemutató rangsorát. A 2026-os Fintech 100 lista egyik legfontosabb üzenete, hogy a fintechpiac hangsúlya látványosan eltolódott:

a legígéretesebb cégek jelentős része már nem közvetlenül a lakossági ügyfeleknek fejleszt új pénzügyi alkalmazásokat, hanem bankoknak, hitelezőknek, vagyonkezelőknek és más pénzügyi intézményeknek épít infrastruktúrát.

A 2026-os Fintech 100 vállalatai összesen 10,9 milliárd dollárnyi részvényjellegű finanszírozást vontak be. Ebből több mint 3,2 milliárd dollár 2026-ban érkezett a cégekhez. A listán szereplő startupok 2025 óta több mint 330 partnerséget jelentettek be, köztük olyan nagy szereplőkkel, mint a JPMorganChase, a Mastercard és a Nasdaq. A listában jelentős a korai fázisú vállalatok aránya, a 100 kiválasztott cégből 51 korai fázisú startup, közülük 13 seed szakaszban van. A top 100 együttesen több mint 21 ezer embert foglalkoztat, a medián létszám 78 fő.

Forrás: CB Insights

A tanulmány szerint a fintech következő növekedési hulláma sok esetben azokban a kevésbé látványos, de üzletileg kritikus területekben rejlik, amelyek a pénzügyi szolgáltatások működését tartják fenn:

a határokon átnyúló fizetésekben,

a banki tranzakciós adatok értelmezésében,

a megfelelési és azonosítási folyamatokban,

a tokenizált pénzügyi termékekben,

valamint az intézményi AI-megoldásokban.

A hat fő szegmensből mindössze egy, a consumer finance, azaz a lakossági pénzügyek fókuszál közvetlenül a magánszemélyekre. A többi terület döntően vállalatokat és pénzügyi intézményeket szolgál ki. Különösen hangsúlyosak a financial services operations és a connectivity kategóriák, amelyek a pénzügyi szereplők szabályozási megfelelését, működési hatékonyságát, összekapcsolhatóságát és technológiai integrációját támogatják.

Hat nagy terület, 21 kategória

A CB Insights a 100 kiválasztott startupot hat fő piaci szegmensbe és 21 kategóriába sorolta. A lista alapján a fintechpiac ma már jóval szélesebb, mint a digitális bankolás vagy a fizetési alkalmazások világa:

Lakossági pénzügyek , ide tartozik például a fogyasztási hitelezés, a lakossági brókerszolgáltatás, a kriptoalkalmazások és tőzsdék, valamint a lakáshitelezés és ingatlanbefektetés.

, ide tartozik például a fogyasztási hitelezés, a lakossági brókerszolgáltatás, a kriptoalkalmazások és tőzsdék, valamint a lakáshitelezés és ingatlanbefektetés. Fizetések , ezen belül külön kategóriát kaptak a határokon átnyúló fizetések, a kereskedői fizetési megoldások, az agentic payments, vagyis az AI-alapú, autonóm fizetési megoldások, valamint a chargeback- és vitarendezési szolgáltatások.

, ezen belül külön kategóriát kaptak a határokon átnyúló fizetések, a kereskedői fizetési megoldások, az agentic payments, vagyis az AI-alapú, autonóm fizetési megoldások, valamint a chargeback- és vitarendezési szolgáltatások. Vállalati pénzügyek , amely magában foglalja az üzleti bankolást, a juttatási és bérszámfejtési megoldásokat, a vállalati hitelezést, valamint a könyvelési és pénzügyi automatizációt.

, amely magában foglalja az üzleti bankolást, a juttatási és bérszámfejtési megoldásokat, a vállalati hitelezést, valamint a könyvelési és pénzügyi automatizációt. Tőkepiacok és vagyonkezelés , ide sorolták a magánpiaci infrastruktúrát, a tokenizált alapműködtetést, a vagyonkezelői és tanácsadói eszközöket, az intézményi kereskedési infrastruktúrát, valamint a befektetési és tranzakciós munkafolyamatokat támogató megoldásokat.

, ide sorolták a magánpiaci infrastruktúrát, a tokenizált alapműködtetést, a vagyonkezelői és tanácsadói eszközöket, az intézményi kereskedési infrastruktúrát, valamint a befektetési és tranzakciós munkafolyamatokat támogató megoldásokat. P énzügyi szolgáltatások működtetése , amelyben a compliance, az azonosítás és a pénzügyi intézményeknek fejlesztett AI-ügynökök kaptak kiemelt szerepet.

, amelyben a compliance, az azonosítás és a pénzügyi intézményeknek fejlesztett AI-ügynökök kaptak kiemelt szerepet. Kapcsolódási infrastruktúra, amelybe az embedded finance, vagyis a beágyazott pénzügyek, valamint a blokklánchálózatok és interoperabilitási megoldások tartoznak.

A blokklánc kilépett a kriptós „dobozból”

A blokklánc-technológia egyre kevésbé különálló kriptós kategóriaként jelenik meg, és egyre inkább beépül a hagyományos pénzügyi szolgáltatásokba, például:

A CARI tokenizált betéti hálózatot épít, amelyet hét amerikai bank támogat, köztük a Huntington, a KeyBank és az M&T. A cég 2026 szeptemberében 32,5 millió dolláros Series A finanszírozási kört zárt.

A Superstate és a Spiko tokenizált alapokat és pénzpiaci termékeket kínál.

A Velocity és a Pave Bank a stablecoinokat és a programozható pénzt emeli be az üzleti bankolásba.

A Jia a kisvállalati hitelezésben alkalmaz onchain finanszírozási modelleket.

A banki adat lehet az AI nyersanyaga

A második kulcstéma az AI és a pénzügyi intézmények saját adatvagyona. A bankok, vagyonkezelők és hitelezők hatalmas mennyiségű belső adattal rendelkeznek, mint például tranzakciós előzményekkel, kutatási anyagokkal, ügyfélviselkedési mintákkal és kockázati modellekkel. Ezek jelentős része azonban továbbra is alulhasznosított, ám egyre több szereplő épít üzletet arra, hogy ezeket az adatokat az AI számára értelmezhetővé és üzletileg hasznosíthatóvá tegye:

A Spade abban segít a bankoknak, hogy a tranzakciók mögött azonosítani tudják a kereskedőket. A cég az Egyesült Államokat és Kanadát lefedő kereskedői adatbázisra épít.

A Smart Bricks egy vállalat korábbi ügyleteit, hitelbírálati modelljeit és befektetési bizottsági anyagait kapcsolja össze, hogy az AI a cég saját döntési logikájából tanulhasson.

A Stuut AI-ügynökei ERP-, CRM- és banki adatok alapján tanulják meg, hogyan fizetnek az egyes ügyfelek, majd ezt felhasználva segítik a számlázást és a követeléskezelést.

A szabályozásból termék és védőárok lett

A pénzügyi szolgáltatások nyújtásához helyi engedélyekre, jogi szakértelemre, folyamatos felügyeletre és piacismeretre van szükség. A CB Insights szerint több 2026-os listás fintech éppen ezt a komplexitást csomagolja termékké: olyan infrastruktúrát kínálnak, amely lehetővé teszi ügyfeleiknek, hogy új piacokon működjenek, vagy olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyeket önállóan nem tudnának biztosítani:

Az idei listára egy magyar alapítású cég is bekerült, a Zocks . A társaság egy mesterséges intelligenciát használó WealthTech startup, amely kifejezetten pénzügyi tanácsadók, vagyonkezelők és biztosítási szakemberek számára fejleszt AI-asszisztens platformot.

. A társaság egy mesterséges intelligenciát használó WealthTech startup, amely kifejezetten pénzügyi tanácsadók, vagyonkezelők és biztosítási szakemberek számára fejleszt AI-asszisztens platformot. A bunch Németországban, Luxemburgban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban építi be platformjába az alapkezeléshez szükséges jogi és szabályozási szabályokat.

Az Xflow az indiai vállalatok határokon átnyúló fizetési platformjába integrál szabályozási keretrendszereket.

A CredibleX az Egyesült Arab Emírségekben meglévő hitelezési engedélyét, technológiáját és likviditását csomagolja össze, hogy olyan disztribúciós partnerek, mint a Careem vagy a Talabat, forgóeszköz-finanszírozást kínálhassanak.

A Salient szabályozott AI-hangalapú ügynököket használ hitelszervizelési ügyfélszolgálati hívások kezelésére.

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