Hivatalosan is megalakult az Afrikai Energiabank az Afrikai Export-Import Bank (Afreximbank) és az Afrikai Kőolajtermelők Szervezete (APPO) közös kezdeményezéseként. Az ötmilliárd dolláros jegyzett tőkével induló pénzintézet célja a kieső források pótlása egy olyan időszakban, amikor a hagyományos hitelezők fokozatosan kivonulnak a fosszilis energiahordozók finanszírozásából, miközben a kőolaj és a földgáz továbbra is meghatározó szerepet játszik a kontinens energiaellátásában - írja a Reuters.

A szombaton kiadott közlemény szerint a bank alakuló közgyűlését a nigériai fővárosban, Abujában tartották meg. Az ülésen felállították az intézmény első igazgatótanácsát, a pénzintézet első elnökévé pedig Helmy Ghazit nevezték ki.

Az új bank a teljes energetikai értékláncot átfogó projekteket finanszírozza majd,

beleértve a kutatást és a kitermelést, a finomítást, valamint az elosztást is. A bejelentés alapján a kontinens energetikai beruházási igényét jelenleg 200 milliárd dollárra becsülik.

A Reuters hírügynökség korábbi értesülései szerint az új pénzintézet 120 milliárd dolláros mérlegfőösszeg elérését tűzte ki célul. Bár az indulást eredetileg 2025 közepére tervezték, a hivatalos megalakulásra csak most került sor. A kezdeményezéshez korábban

a Dél-afrikai Köztársaság is jelezte

csatlakozási szándékát, annak ellenére, hogy az ország nem tagja az APPO-nak.

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