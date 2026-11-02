9°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Megalakult az Afrikai Energiabank
Bank

Megalakult az Afrikai Energiabank

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hivatalosan is megalakult az Afrikai Energiabank az Afrikai Export-Import Bank (Afreximbank) és az Afrikai Kőolajtermelők Szervezete (APPO) közös kezdeményezéseként. Az ötmilliárd dolláros jegyzett tőkével induló pénzintézet célja a kieső források pótlása egy olyan időszakban, amikor a hagyományos hitelezők fokozatosan kivonulnak a fosszilis energiahordozók finanszírozásából, miközben a kőolaj és a földgáz továbbra is meghatározó szerepet játszik a kontinens energiaellátásában - írja a Reuters.

A szombaton kiadott közlemény szerint a bank alakuló közgyűlését a nigériai fővárosban, Abujában tartották meg. Az ülésen felállították az intézmény első igazgatótanácsát, a pénzintézet első elnökévé pedig Helmy Ghazit nevezték ki.

Az új bank a teljes energetikai értékláncot átfogó projekteket finanszírozza majd,

beleértve a kutatást és a kitermelést, a finomítást, valamint az elosztást is. A bejelentés alapján a kontinens energetikai beruházási igényét jelenleg 200 milliárd dollárra becsülik.

A Reuters hírügynökség korábbi értesülései szerint az új pénzintézet 120 milliárd dolláros mérlegfőösszeg elérését tűzte ki célul. Bár az indulást eredetileg 2025 közepére tervezték, a hivatalos megalakulásra csak most került sor. A kezdeményezéshez korábban

Még több Bank

A bankokat is elérte az El Niño, világszerte vizsgálják felül hiteleiket

Bíróság elé citálták a Bank of Americát

Drasztikus lépésre kényszerítheti a vagyonadó a leggazdagabb magyarokat, itt a friss privátbanki lista!

a Dél-afrikai Köztársaság is jelezte

csatlakozási szándékát, annak ellenére, hogy az ország nem tagja az APPO-nak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervei
Hatalmas dróntámadás érte Ukrajnát, Kijev ellentámadása miatt lángokban áll az egyik legnagyobb finomító – háborús híreink vasárnap
Bankcsődöt hozott az elbukott választás Magyarország szomszédjában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility