Megérkezett a Wekerle Plusz: az interneten már most látványosat alakított a program

Szigorít a kormány a lakástámogatások terén
A Tisza-kormány első költségvetésében jelentősen átrendezi a kiadásokat és a bevételeket. Ahogy Magyar Péter maratoni hosszúságú parlamenti felszólalásából kiderült, a változások az otthontámogatásokat is érintik, az Otthon Start Program helyébe ugyanis a Wekerle Plusz lép.
Az Otthon Start egy év alatt átrendezte a magyar lakáshitelpiacot. A 2025 szeptemberi indulás előtt havonta 100-150 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződés született, utána 250 milliárd forint körüli lett a jellemző. Ahogy korábbi elemzésünkben kifejtettük, márciusig 33,2 ezer szerződést kötöttek mintegy 1161 milliárd forint értékben, a hitelek kilenctizedét pedig használt lakások vásárlására vették fel.
Magyar Péter azzal indokolta a program leváltását, hogy a hitelek 59 százaléka a leggazdagabb jövedelmi tizedhez került, és sokan befektetési céllal vásároltak belőle. A Wekerle Plusz ezért szűkebb kört céloz. Csak a 18 és 45 év közötti, első lakásukat szerzők kaphatják meg, és öt évig kötelező a bentlakás.
Az Otthon Startból ismerős vásárlási és építési hitel mellett a Wekerle Plusz visszahozza a lakás-takarékpénztári megtakarítások 2018-ban megszüntetett állami támogatását, harmadik pillére pedig a lakások energetikai korszerűsítését célzó támogatás és hitel lesz.
Az internetezőknek is volt
A Google Trends adatai alapján a „Wekerle” keresési kifejezés iránti érdeklődés az elmúlt hónapban két hullámban ugrott meg. Az első kiugrás október 19-én, a parlamenti bejelentés napján jelentkezett, a keresési intenzitás azonban igazán a program indulása körül, október 27–28-án lőtt ki.
Hogy látható legyen, mekkora érdeklődést váltott ki az új program, összevetettük az Otthon Start iránti keresésekkel is, a tavaly júliusi bejelentéstől kezdve. Az Otthon Start iránti érdeklődés tavaly nyár végén, még a szeptemberi indulás előtt tetőzött, utána pedig jóval alacsonyabb szinten stabilizálódott.
A Wekerle iránti keresési intenzitás néhány nap alatt az Otthon Start tavalyi csúcsának mintegy négyötödét érte el.
A lakástámogatási rendszer megváltoztatásának bejelentését követően láthatóan megélénkült az Otthon Start iránti érdeklődés, ami azzal magyarázható, hogy sokan szeretnék igénybe venni a Wekerlénél kedvezőbb, 3%-os Otthon Start hitelt.
A térképes adatok alapján az elmúlt hónapban a fővárosban kerestek rá legnagyobb arányban a Wekerle keresési kifejezésre.
Budapest után Pest, Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegyében volt a legnagyobb arányú érdeklődés az új program iránt.
Ezzel szemben, ha tavaly óta nézzük az Otthon Start iránti érdeklődést, Budapest mellett Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar megyékben volt követte a fővárost, és Vas megye is az első ötbe került.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
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