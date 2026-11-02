MNB: csökkent a magyar lakosság pénzügyi optimizmusa, viszont négyéves csúcsra ugrott a hitelfelvételi kedv

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A Magyar Nemzeti Bank lakossági megtakarítási felmérésének 2026 harmadik negyedéves adatai szerint a háztartások inflációs érzékelése és inflációs várakozása is tovább csökkent. A családok anyagi helyzetükkel kapcsolatos várakozásaiban ugyanakkor korrekció történt: a korábbi rekordmagas optimizmus mérséklődött, különösen a nyugdíjas főkeresővel rendelkező háztartások körében. Ehhez képest a megtakarítási szándék továbbra is erős, miközben a hitelfelvételi tervek aránya négyéves csúcsra emelkedett.

Csökkent a lakossági optimizmus, főleg a nyugdíjasok körében

A 2026 harmadik negyedéves eredmények alapján mérséklődtek a háztartások anyagi helyzetük alakulására vonatkozó várakozásai a korábbi rekord szintről. A munkaképes korú főkeresővel rendelkező háztartások körében

a második negyedévben mért csúcsról enyhén visszaesett az optimizmus.

A javuló anyagi helyzetre számítók aránya 30 százalékról 27 százalékra csökkent. A munkaképes korú háztartások körében ugyanakkor a javulást várók aránya továbbra is jelentős maradt.

A nyugdíjas főkeresővel rendelkező háztartások körében erőteljesebb volt a korrekció. A következő évben javuló anyagi helyzetre számítók aránya 26 százalékról 18 százalékra csökkent. Ezzel a második negyedévben mért növekedés fele eltűnt. A nyugdíjaskorúak körében tehát a korábbi optimizmus nagyobb arányban csökkent, mint a munkaképes korú főkeresővel rendelkező háztartások esetében.

Csökkentek az inflációs és a forintgyengülési várakozások

Eközben az inflációs érzékelés és az inflációs várakozás is tovább mérséklődött.

Az elmúlt egy évben érzékelt infláció szintje egy negyedév alatt 8,7 százalékról 6,6 százalékra esett vissza,

ami 2,1 százalékpontos csökkenést jelent. Az egy évre előretekintő inflációs várakozások mediánja a második negyedévi 4,8 százalékról 4,1 százalékra csökkent, vagyis további 0,7 százalékponttal mérséklődött, és rekordalacsony szintre került.

A forint-euró árfolyamra vonatkozó lakossági várakozások követték a piaci mozgásokat. Az egy évre előretekintő árfolyam-várakozások mediánja 361 forint/euróra emelkedett. Bár a lakosság lekövette a forint gyengülését, a 400 forint/euró fölé történő gyengülésre vonatkozó várakozások gyakorlatilag megszűntek.

A háztartások tehát nem számítanak a forint jelentős gyengülésére,

sőt inkább a forint további erősödésére látnak esélyt.

A megtakarítási tervek magas szinten stabilizálódtak:

a következő egy évben megtakarítást tervezők aránya 2026 során csaknem 60 százalékon stagnált.

Ezzel párhuzamosan 2025 második felétől

csökkent a pénzügyileg sebezhető háztartások aránya.

Ebbe a körbe azok a háztartások tartoznak, amelyek az összes jövedelmük elvesztése esetén csak 1 hónapnál rövidebb ideig tudnák fenntartani jelenlegi életszínvonalukat. Az arány csökkenése kedvező fejlemény, mert arra utal, hogy mérséklődött a leginkább sérülékeny pénzügyi helyzetben lévő háztartások súlya.

Erősödött a hitelfelvételi szándék, főleg a lakáshitelekre

A hitelfelvételi szándék érdemben erősödött:

A hitelt felvenni tervezők aránya tovább nőtt, és négyéves csúcsra emelkedett.

A növekedés elsősorban a lakáscélú jelzáloghitelek, illetve általában a jelzáloghitelek iránti érdeklődés élénkülésével magyarázható. Ez azt jelzi, hogy a háztartások egy része ismét aktívabban tekint a hitelpiac felé, különösen az ingatlanhoz kapcsolódó finanszírozási formák esetében.

A felmérésről

A Magyar Nemzeti Bank 2021 júliusa óta negyedévente készít lakossági felmérést. A kutatás célja, hogy mélyebb képet adjon a háztartások megtakarítási döntéseiről, anyagi helyzetükkel kapcsolatos várakozásairól, inflációs érzékeléséről, árfolyam-várakozásairól, valamint hitelfelvételi és megtakarítási terveiről. A 2026 harmadik negyedéves adatfelvétel 2026. augusztus 27. és szeptember 4. között zajlott. A felmérés alapegysége a háztartás volt, a teljes minta pedig 1300 háztartást tartalmazott.

A minta két almintából állt: 1. 1000 elemű alminta: 18–65 éves főkeresővel rendelkező háztartások; 2. 300 elemű alminta: 66–80 éves főkeresővel rendelkező háztartások. A 66–80 éves főkeresővel rendelkező háztartásokra vonatkozó almintára a felmérést 2022 harmadik negyedévében terjesztette ki az MNB. Az adatfelvétel online kérdőívvel történt. A rétegzett mintavétel biztosította a reprezentativitást régió, településtípus, valamint a főkereső életkora, neme és iskolázottsága szerint.

Címlapkép forrása: Portfolio