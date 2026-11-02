Mobilbank, neobank, bizalom – mit várnak valójában az ügyfelek a bankjuktól?

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Mobilbank mellé is kellhet bankfiók

Tízből kilenc válaszadó legalább alkalmanként használja a mobilbanki alkalmazást, de csaknem ugyanennyien azért a bankfiókba is ellátogatnak alkalmanként – noha jellemzően ritkábban, mint amilyen gyakran a mobil appot használják. A mobilappokat már annyira megszoktuk, hogy sokkal jobban fájna, ha megszűnne a mobilbanki alkalmazás használatának a lehetősége, mint ha bezárnának a bankfiókok – az előbbi a válaszadók 80 százalékának jelentene komoly problémát, míg az utóbbi csak a felének. Ugyanakkor egy rosszul működő vagy nehezen használható mobilbanki alkalmazás miatt az ügyfelek 41 százaléka megfontolná a bankváltást – nagyon nem mindegy tehát, hogy mitől lesz elégedett az ügyfél a mobilalkalmazással. Ebből a szempontból pedig a felhasználók véleménye alapján magasan a biztonság a legfontosabb szempont, közel kétszer akkora a fontossága, mint a könnyű kezelhetőségnek.

Neobankok: elég az árelőny?

A kutatásban részt vevő banki ügyfelek 39 százaléka jelezte, hogy használ használ neobankot is. Az összes válaszadót tekintve (tehát a neobankot nem használókat is beleértve) egyértelműen az olcsóságot tartják az ügyfelek a neobankok fő előnyének, emellett jóval innovatívabbnak is látják a neobankokat. A “hagyományos” bankok és a neobankok összehasonlításában a neobankokat 22%, a hagyományos bankokat 6% tartja kevésbé biztonságosnak, míg a nagy többség (72%) nem lát különbséget a kettő között. Az előnyök és a hátrányok kiegyenlíteni látszanak egymást, hiszen összességében a neobankokban közel ugyanolyan szinten bíznak a válaszadók, mint a “hagyományos” bankokban – mi több, a válaszadók mintegy harmada elképzelhetőnek tartja, hogy néhány éven belül egy neobank legyen az elsődleges pénzügyi szolgáltatója.

A digitális bizalom több kérdésből áll

A tranzakciók pontos végrehajtásába vetett hit mellett az adatvédelem, a kontrollérzet és a banktól baj esetén kapható segítség, bár különböző mértékben, de egyaránt hozzájárulnak a bankba vetett bizalomhoz. A válaszadók számára a legfontosabb a digitális szolgáltatások (így az online webes banki felület és a mobilbanki alkalmazás) biztonságos működése, meglepő módon azonban az aktív védelem, így például a gyanús tranzakciók kiszűrése, bár önmagában is hozzájárul a bankba vetett bizalomhoz, fontosságát tekintve háttérbe szorul az ügyfelek gondolkodásában a reaktív védelemhez képest, vagyis fontosabb, hogy a bank segítsen, ha már megtörtént a baj.

A Digitális Bizalmi Index ezeket a különféle szempontokat a fontosságuk szerint súlyozva összesíti és mutatja meg az ügyfelek által a saját bankjukba vetett bizalom mértékét, valamint állítja fel ennek alapján a bankok bizalmi rangsorát.

Az aktív védelem is bizalmat építhet

Közel minden második válaszadó találkozott banki vagy pénzügyi csalási kísérlettel az elmúlt két évben, és ugyanennyien tartanak attól, hogy a jövőben banki csalás áldozatává válhatnak. Mit várunk ilyenkor a banktól? A kutatás eredményei alapján az ügyfelek elsősorban a banktól várják az ezzel szembeni védelmet – bár saját bevallásuk szerint az ügyfelek háromnegyede nagyon tudatosan kezeli a saját digitális pénzügyeinek a biztonságát, ez a többségüknél kimerül egy erős jelszó beállításában a banki alkalmazáshoz, míg átutalási limiteket csak az ügyfelek fele, külön virtuális vagy online vásárlási kártyát csak a negyede használ.

Egy hipotetikus helyzetben az ügyfelek 500 ezer forintot utalnának új, a korábbi partnerek közt nem szereplő számlaszámra, amit a bank rendszere szokatlannak ítél. A tranzakció beavatkozás nélküli teljesítése - még ha egyébként valós, a felhasználó szándékai szerint való és általa kezdeményezett tranzakcióról van is szó - az ügyfelek 38%-ánál csökkentené a bankba vetett bizalmat, míg az aktív védelem, például az utalás felfüggesztése telefonos megerősítésig a válaszadók közel felénél bizalomnövekedést eredményezne.

A Portfolio Banking Technology 2026 rendezvény előadásán a mobilbanki elvárások, a neobankok és a digitális bizalom összefüggéseit, valamint az egyes ügyfélcsoportok eltéréseit is bemutatja Rigler András, a 21 Kutatóközpont piackutatási igazgatója. A bankok bizalmi rangsora mellett szó lesz a biztonságtudatosságról és arról, mikor elfogadható, mikor bosszantó a banki védelem.

Rigler András 21 Kutatóközpont, piackutatási igazgató Rigler András szociológus, statisztikus és adattudós; tanulmányait az ELTE-n, a University of Stirlingen (Skócia), valamint a Johns Hopkins Universityn (USA) végezte. 2026 júliusa óta a 21 Kutatóközpo … Tovább

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Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

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