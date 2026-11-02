Szűkülnek a fizetési lehetőségek az Ersténél, két hetük maradt az érintetteknek az átállásra

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Mivel a leállásig már csak nagyjából két hét maradt, az érintetteknek érdemes időben felkészülniük a változásra. A határidőt követően a Xiaomi Pay alkalmazásban korábban rögzített bankkártyák ugyan

láthatóak maradnak a felületen, de vásárlásra már nem lehet őket használni.

Maga az okosóra és a karkötő természetesen nem veszíti el az egyéb funkcióit, kizárólag az Erste által kibocsátott kártyákkal történő érintéses fizetési lehetőség szűnik meg az eszközökön.

Az intézkedés sem a hagyományos plasztikkártyák használatát, sem pedig a telefonos mobiltárcákat nem érinti. Azoknak az ügyfeleknek, akik a mindennapokban megszokták a digitális fizetést, a bank a Google Pay vagy az Apple Pay használatát javasolja alternatívaként. Ezek a megoldások az operációs rendszertől függően okostelefonon és a szolgáltatásokat támogató más okosórákon is zökkenőmentesen működnek.

Bár a felhasználóknak nincs semmilyen kötelező adminisztrációs teendőjük a kivezetés kapcsán,

az új mobiltárcák aktiválását célszerű mielőbb elvégezni.

Ezt a legegyszerűbben a George App bankkártyákra vonatkozó menüpontjában, néhány lépésben meg lehet tenni - közölték.

Címlapkép forrása: Portfolio