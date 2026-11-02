Több mint háromszorosára ugrott a magyar lakosság fizetőképessége

Az Intrum és a GKI Gazdaságkutató Zrt. közös fizetőképességi indexe az idei harmadik negyedévben átlagosan 28,2 pontra emelkedett. Bár a havi adatok jelentősen ingadoztak, a mutató az előző negyedévhez képest 11,2 százalékos, az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva pedig több mint 200 százalékos bővülést jelez, így a magyar háztartások pénzügyi helyzete összességében egyértelműen stabilizálódott.
A fizetőképesség erősödését a mérséklődő infláció, a javuló fogyasztói bizalom, valamint a többek között a béremelésekből fakadó reáljövedelem-növekedés támogatta. A lakosság ugyanakkor a többletjövedelmet nem költötte el azonnal, hanem továbbra is a megtakarításokat helyezi előtérbe. A korábbi inflációs sokk hatására
a háztartások elsődleges célja a kimerült pénzügyi tartalékok újraépítése lett,
ami arra is magyarázatot ad, hogy a fizetőképesség miért javult lényegesen gyorsabb ütemben a tényleges hazai fogyasztásnál.
Ezt az óvatos magatartást az európai adatok is alátámasztják. Egy friss felmérés szerint
a hazai lakosság 61 százaléka a megtakarításokat részesíti előnyben a fogyasztással szemben,
a kockázatkerülők aránya pedig egy év alatt 56-ról 65 százalékra kúszott fel. A magyarok pénzügyi fegyelme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő, hiszen az európai átlagnál jóval kevesebben, a megkérdezettek mindössze negyede fizeti késve a számláit. Emellett a vizsgált húsz ország közül itthon a legalacsonyabb, mindössze 35 százalék azok aránya, akik hitelből egyenlítik ki a tartozásukat.
A mutatók gyors emelkedése mögött azonban makrogazdasági kettősség húzódik meg. A javulást szinte kizárólag a belső kereslet és a kedvező jövedelmi folyamatok fűtik, miközben az általános gazdasági fellendülést visszafogja a gyenge beruházási aktivitás és a lanyha exportteljesítmény, különös tekintettel a német és az európai ipari kereslet gyengélkedésére. A fizetőképesség a közeljövőben várhatóan ezen a magasabb szinten marad, ám a további meredek emelkedés helyett a következő időszakban inkább a mutató stabilizálódására lehet számítani.
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