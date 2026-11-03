Bombaformában a CIB Bank tulajdonosa, megkaparinthatja a világ legrégebbi bankját is

A júliustól szeptemberig tartó harmadik negyedévben az Intesa nettó nyeresége elérte a 2,65 milliárd eurót, ami meghaladja az LSEG által megkérdezett elemzők 2,50 milliárd eurós konszenzusát - jegyzi meg a Reuters.

A negyedéves bevétel a prognózisoknak megfelelően 7 milliárd euró körül alakult, miközben a bank sikeresen féken tartotta a költségeit.

A működési költségek az előző negyedévhez képest nem változtak, éves összevetésben pedig 2,5 százalékkal csökkentek. A kockázati költségek is alacsonyabbak voltak, mint egy évvel korábban.

A kedvező számok hatására a menedzsment javított az idei évre vonatkozó előrejelzésén. A korábbi prognózis még 10 milliárd euró feletti eredményről szólt, a mostani tájékoztatás szerint

a 2026-os nettó profit jóval meghaladja majd ezt a szintet.

A bank ezt úgy tudja elérni, hogy közben az olasz kormány jövő évi költségvetési törvénye és a megemelt bankadók miatt 900 millió eurós extra teher sújtja az idei eredményt. A pénzintézet emellett 2027-re a nettó kamatbevétel – vagyis a hitel- és betéti kamatok közötti különbözetből származó jövedelem – jelentős növekedését vetítette előre.

A részvényesek számára kedvező hír, hogy az Intesa

az idei nyereség 95 százalékát tervezi visszajuttatni a befektetőknek.

A kifizetés 75 százalékát készpénzes osztalék, 20 százalékát pedig részvény-visszavásárlás formájában teljesítik.

Mivel az Intesa tevékenységének nagy része Olaszországhoz kötődik, ahol a gyorsan fogyó és elöregedő népesség fékezi a gazdasági növekedést, a bank a technológiai fejlesztések révén elért költségcsökkentésekre, valamint a belföldi akvizíciókra építi stratégiáját. Ennek része a toszkánai székhelyű MPS megszerzése is, amelyre az Intesa egy 33 milliárd eurós, készpénzt és részvényeket kombináló vételi ajánlatot tett.

Miután az Intesa egy kedvezőbb ajánlattal, valamint a visszalépés kilátásba helyezésével sikeresen meggyőzte az MPS részvényeseit, hogy utasítsák el a célbank védekező stratégiáját,

az olasz tőzsdefelügyelet jövő hét elején hagyhatja jóvá a tranzakciót.

Az ajánlattételi időszak várhatóan három hét múlva indul. A novemberben esedékes évközi osztalékfizetés miatt az Intesa módosította a cserearányt is, így a korábban tervezett 1,6 helyett 1,664 darab új Intesa-részvényt adnak minden egyes felajánlott MPS-papírért.

A kezdeti csökkenés után jelenleg már 0,8%-os pluszban van a bank árfolyama a milánói tőzsdén.

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