Felvásárlások, nyertes per, szerb bankcsőd: van minden a Raiffeisen gyorsjelentésében, de a bank szépen nőtt

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Az egy évvel korábbihoz képest tíz százalékkal, 1,127 milliárd euróra növelte az oroszországi érdekeltség nélkül számolt konszolidált nyereségét a Raiffeisen Bank International (RBI) 2026 első kilenc hónapjában. A pénzintézet a harmadik negyedévet az előző kettőnél alacsonyabb, 382 millió eurós teljes profittal, viszont történelmi mélyponton lévő nemteljesítő hitelállománnyal zárta, eközben lezárta a romániai Garanti BBVA felvásárlását, továbbá jelentős előrelépést ért el az Addiko Bank megszerzésében és a Rasperia elleni kártérítési perben is.

A teljes bankcsoport 1,638 milliárd eurós adózott eredménnyel zárta az első három negyedévet, ebből a harmadik negyedév hozta a legalacsonyabb, 382 millió eurós profitot. A társaság közlése szerint

az Oroszország nélkül számított tevékenység 1,127 milliárd eurós profittal zárta az év első 9 hónapját, ami évi 10%-os növekedésnek felel meg.

Az alaptevékenység főbb bevételei

8 százalékkal 4,971 milliárd euróra bővültek az előző év azonos időszakához képest.

Ezen belül

a nettó kamatbevétel 7 százalékkal 3,347 milliárd euróra,

a nettó díj- és jutalékbevétel pedig 10 százalékkal 1,624 milliárd euróra emelkedett.

A bankcsoport ügyfélhitel-állománya az orosz leánybankot nem számítva az év eleje óta 8 százalékkal gyarapodott, így elérte a 109 milliárd eurót.

A teljes hitelállomány 7,6%-os, a teljes betetétállomány 8,0%-os bővülést mutat idén.

A bank tőkehelyzete és a hitelportfólió minősége is stabil maradt. Az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (CET1) a harmadik negyedév végén 15,4 százalékon állt úgy, hogy a számításnál a legrosszabb forgatókönyvet vették alapul, vagyis az orosz leánybank teljes tőkevesztéssel járó kivonását a konszolidációból. A nemteljesítő kitettségek aránya (NPE-ráta) 1,5 százalékos történelmi mélypontra süllyedt, a pénzügyi eszközök értékvesztése pedig 159 millió eurót tett ki az első kilenc hónapban, ami 0,19%-os kockázatiköltség-rátát jelent az egy évvel korábbi 0,18% után. A működési költségek a teljes csoport szintjén 8,8%-kal kerültek feljebb az év eddigi részében, viszont 14,9%-kal a harmadik negyedévben.

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Rasperia elleni kártérítési per is, amelynek célja az Oroszországban elszenvedett veszteségek kompenzálása.

Az RBI jogerős ítéletet szerzett egy 3,15 milliárd eurós kártérítési követelésről.

A bank rövidesen kérelmezi az illetékes szankciós hatóságként eljáró osztrák pénzügyi felügyeletnél (FMA) a Rasperia zárolt ausztriai vagyonának feloldását, hogy végrehajthassák az ítéletet.

A bankcsoport az év első felében bejelentett akvizíciókkal is jól halad. Míg a romániai Garanti BBVA csoport felvásárlása sikeresen lezárult, addig az Addiko Bank részvényeinek 94,84 százalékára már elfogadó nyilatkozatot kapott az RBI.

Egy balkáni bankcsőd is bezavar



November 2-án délután 5 óráig a Raiffeisen összesen 18 493 867 Addiko-részvényre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot kapott az eddigi tulajdonosoktól, ami az összes Addiko-részvény 94,84%-ának felel meg. A szükséges hatósági engedélyek iránti kérelmeket benyújtották az illetékes felügyeleti hatóságokhoz Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, valamint Bosznia-Hercegovinában. Az RBI konstruktív párbeszédet folytat valamennyi érintett bankfelügyeleti hatósággal, az engedélyezési eljárások pedig a tervek szerint haladnak. Szerbiában a hatósági jóváhagyási folyamat már sikeresen lezárult. Miután a Szerb Nemzeti Bank visszavonta az Alta Banka d.o.o. banki engedélyét, jelenleg valószínűtlennek tűnik az Addiko Bank a.d. Beograd — Szerbia —, az Addiko Bank d.d. Sarajevo és az Addiko Bank d.d. Banja Luka — mindkettő Bosznia-Hercegovina —, valamint az Addiko Bank A.D. Podgorica — Montenegró — tervezett leválasztása. Az RBI ezért arra számít, hogy megtartja az Addiko valamennyi leányvállalatát.

A 2026-os év egészére vonatkozó, Oroszország nélküli előrejelzésében – amely már magában foglalja a Garanti felvásárlását és az Addiko negyedik negyedéves integrációját –

a bankcsoport 4,5 milliárd euró feletti nettó kamatbevétellel és mintegy 2,2 milliárd eurós nettó díj- és jutalékbevétellel számol.

A működési költségek 3,9 milliárd euró körül alakulhatnak, ami 55 százalékos költség-bevétel arányt eredményezhet. Az akvizíciók hatását kiszűrve a hitelezés 9 százalékkal bővülhet, a konszolidált sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) pedig várhatóan eléri a 13 százalékot (Oroszország, a lengyel devizahiteles ügyek és a Rasperia-ügy nélkül), miközben az év végére a CET1-mutató 14,5 százalék körül alakulhat.

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