Felvásárlások, nyertes per, szerb bankcsőd: van minden a Raiffeisen gyorsjelentésében, de a bank szépen nőtt

A teljes bankcsoport 1,638 milliárd eurós adózott eredménnyel zárta az első három negyedévet, ebből a harmadik negyedév hozta a legalacsonyabb, 382 millió eurós profitot. A társaság közlése szerint
az Oroszország nélkül számított tevékenység 1,127 milliárd eurós profittal zárta az év első 9 hónapját, ami évi 10%-os növekedésnek felel meg.
Az alaptevékenység főbb bevételei
8 százalékkal 4,971 milliárd euróra bővültek az előző év azonos időszakához képest.
Ezen belül
- a nettó kamatbevétel 7 százalékkal 3,347 milliárd euróra,
- a nettó díj- és jutalékbevétel pedig 10 százalékkal 1,624 milliárd euróra emelkedett.
A bankcsoport ügyfélhitel-állománya az orosz leánybankot nem számítva az év eleje óta 8 százalékkal gyarapodott, így elérte a 109 milliárd eurót.
A teljes hitelállomány 7,6%-os, a teljes betetétállomány 8,0%-os bővülést mutat idén.
A bank tőkehelyzete és a hitelportfólió minősége is stabil maradt. Az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (CET1) a harmadik negyedév végén 15,4 százalékon állt úgy, hogy a számításnál a legrosszabb forgatókönyvet vették alapul, vagyis az orosz leánybank teljes tőkevesztéssel járó kivonását a konszolidációból. A nemteljesítő kitettségek aránya (NPE-ráta) 1,5 százalékos történelmi mélypontra süllyedt, a pénzügyi eszközök értékvesztése pedig 159 millió eurót tett ki az első kilenc hónapban, ami 0,19%-os kockázatiköltség-rátát jelent az egy évvel korábbi 0,18% után. A működési költségek a teljes csoport szintjén 8,8%-kal kerültek feljebb az év eddigi részében, viszont 14,9%-kal a harmadik negyedévben.
Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Rasperia elleni kártérítési per is, amelynek célja az Oroszországban elszenvedett veszteségek kompenzálása.
Az RBI jogerős ítéletet szerzett egy 3,15 milliárd eurós kártérítési követelésről.
A bank rövidesen kérelmezi az illetékes szankciós hatóságként eljáró osztrák pénzügyi felügyeletnél (FMA) a Rasperia zárolt ausztriai vagyonának feloldását, hogy végrehajthassák az ítéletet.
A bankcsoport az év első felében bejelentett akvizíciókkal is jól halad. Míg a romániai Garanti BBVA csoport felvásárlása sikeresen lezárult, addig az Addiko Bank részvényeinek 94,84 százalékára már elfogadó nyilatkozatot kapott az RBI.
Egy balkáni bankcsőd is bezavar
November 2-án délután 5 óráig a Raiffeisen összesen 18 493 867 Addiko-részvényre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot kapott az eddigi tulajdonosoktól, ami az összes Addiko-részvény 94,84%-ának felel meg. A szükséges hatósági engedélyek iránti kérelmeket benyújtották az illetékes felügyeleti hatóságokhoz Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, valamint Bosznia-Hercegovinában. Az RBI konstruktív párbeszédet folytat valamennyi érintett bankfelügyeleti hatósággal, az engedélyezési eljárások pedig a tervek szerint haladnak. Szerbiában a hatósági jóváhagyási folyamat már sikeresen lezárult. Miután a Szerb Nemzeti Bank visszavonta az Alta Banka d.o.o. banki engedélyét, jelenleg valószínűtlennek tűnik az Addiko Bank a.d. Beograd — Szerbia —, az Addiko Bank d.d. Sarajevo és az Addiko Bank d.d. Banja Luka — mindkettő Bosznia-Hercegovina —, valamint az Addiko Bank A.D. Podgorica — Montenegró — tervezett leválasztása. Az RBI ezért arra számít, hogy megtartja az Addiko valamennyi leányvállalatát.
A 2026-os év egészére vonatkozó, Oroszország nélküli előrejelzésében – amely már magában foglalja a Garanti felvásárlását és az Addiko negyedik negyedéves integrációját –
a bankcsoport 4,5 milliárd euró feletti nettó kamatbevétellel és mintegy 2,2 milliárd eurós nettó díj- és jutalékbevétellel számol.
A működési költségek 3,9 milliárd euró körül alakulhatnak, ami 55 százalékos költség-bevétel arányt eredményezhet. Az akvizíciók hatását kiszűrve a hitelezés 9 százalékkal bővülhet, a konszolidált sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) pedig várhatóan eléri a 13 százalékot (Oroszország, a lengyel devizahiteles ügyek és a Rasperia-ügy nélkül), miközben az év végére a CET1-mutató 14,5 százalék körül alakulhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?
Vendégünk volt Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
A dízel ára egészen 2022 novembere óta nem látott magasságba emelkedett.
Itt a legfrissebb célár az OTP-re, ez most az egyik legmagasabb!
Bőven látnak potenciált az OTP-ben az elemzők.
Figyelmeztetés érkezett, Európa súlyos csapdába sétál: bármikor elvághatják a kontinenst a legerősebb AI-modellektől
"Páneurópai stratégiára van szükség a technológiai szuverenitás megőrzéséhez."
Megjött a nyugdíjasok követelése: újfajta nyugdíjemelést várnak a Tisza-kormánytól
Korábban már volt példa hasonlóra.
Jó hírt közölt a Bayer!
A pozitív folyamatok miatt csökken az adósság is.
Több ezer dolgozóját rúgja ki a Magyarországon is aktív autóipari óriás
Emellett 5 telephelyet is bezárnak.
Kitálaltak Donald Trump emberei: ebből súlyos vereség lesz - Egyetlen ember okolható a kudarcért
"Köszönjük, Donald Trump."
EUDR 2026
Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait
Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt A Wekerle Plusz első bejelentése után sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a ne
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a leg
Több ország is átlépte az adósságpálya figyelmeztető vonalát
Olaszország kamatkiadások nélkül már többletet termel, az adósságpályája mégis kedvezőtlenebb lett. De Franciaország tízéves állampapírhozama is meghaladja a nominális GDP növekedését.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?
Vendégünk volt Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek
A hétfői Checklistben részletesen elemezzük a számokat.
Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?
Vendégünk volt Andó Gergely, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatója.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.