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Lezárult a Raiffeisen bankvásárlása, ezzel Románia harmadik legnagyobb bankja lett
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Lezárult a Raiffeisen bankvásárlása, ezzel Románia harmadik legnagyobb bankja lett

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Lezárult a romániai Garanti BBVA csoport felvásárlása, amelynek köszönhetően a Raiffeisen Bank International helyi leányvállalata az ország harmadik legnagyobb pénzintézetévé lép elő. A tranzakcióval az egyesült bank ügyfélszáma eléri a 2,6 milliót, az új szerzemény pedig november elején kerül be az anyavállalat konszolidált mérlegébe.

A Raiffeisen Bank International AG (RBI) bejelentette, hogy romániai leánybankja, a Raiffeisen Bank S.A.

sikeresen lezárta

a Garanti BBVA Group Romania százszázalékos tulajdonrészének megvásárlását. Az ügylet révén a Garanti Bank S.A., valamint a Motoractive IFN S.A. lízingcég a spanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) leányvállalataitól teljes egészében a Raiffeisenhez került.

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Az idei negyedik negyedévben elszámolt akvizíció mintegy 60 bázisponttal csökkenti az RBI-csoport oroszországi érdekeltségek nélkül számított elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatóját (CET1). A Garanti BBVA romániai csoportját 2026. november 2-ával konszolidálják az anyabank mérlegébe.

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A felvásárlásnak köszönhetően a Raiffeisen Bank S.A. mérlegfőösszeg alapján várhatóan Románia

harmadik legnagyobb bankjává válik

a 2025 első félévében mért piaci részesedések alapján. A kibővült pénzintézet így már megközelítőleg 2,6 millió ügyfelet szolgál ki a román piacon.

Michael Höllerer, az RBI vezérigazgatója az ügylet kapcsán kiemelte, hogy a tranzakció jól tükrözi a bankcsoport hosszú távú elköteleződését Románia mint az egyik legfontosabb kulcspiacuk iránt. Hozzátette, hogy a harmadik legnagyobb piaci szereplővé válva még erősebb alapokat teremtettek az ügyfelek kiszolgálásához és az ország gazdasági növekedésének támogatásához.

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Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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