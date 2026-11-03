Magyar Péter: államosítják a végrehajtói kart, átalakul a közjegyzői és a felszámolási rendszer is

Miután a Mi Hazánk frakcióvezetője közölte, hogy feljelentést tett a végrehajtói visszaélések ügyében, a miniszterelnök jelezte hétfőn az Országgyűlés ülésén, hogy hamarosan a parlament elé kerül a végrehajtói, a közjegyzői és felszámolási rendszer átalakításáról szóló kormányelőterjesztés.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában közölte: hétfőn a Központi Nyomozó Főügyészségen feljelentést tett bűnszervezetben elkövetett hivatali visszaélés, valamint jelentős értékre elkövetett csalás bűntette miatt, miután a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság előtt

egy korábbi bírósági végrehajtó "bűncselekmény-sorozatot" tárt fel.

Azt mondta: a bizottság előtt a "bűnbánó végrehajtó" arról beszélt, hogy a végrehajtói kar hamisan számolta azt az 1 százalékos költségátalányt, amelyet elsőként vontak le minden devizahitelestől, adóstól Magyarországon. Hangsúlyozta: ez a pénz - amelyet szerinte luxusutazásokra fordítottak - visszajár az érintetteknek. Toroczkai László a miniszterelnököt ezért arra kérte: módosítsák a költségvetést, és azonnal adják vissza ezt a több milliárd forintot azoknak az embereknek, akiktől jogtalanul elvette ezt az összeget a végrehajtói maffia.

Magyar Péter miniszterelnök a végrehajtási visszaélésekkel kapcsolatban úgy reagált: a Tisza-kormány meg fogja oldani ezt az ügyet. Görög Márta igazságügyi miniszterhez fordulva hozzátette:

nemsokára a parlament előtt lesz az előterjesztés a végrehajtói kar államosításáról, valamint a közjegyzői és a felszámolási rendszer teljes átalakításáról.

A végrehajtás esetleges államosításáról szóló elemzésünk itt olvasható:

A kormányfő ugyanakkor közölte: azzal nem ért egyet feltétlenül, hogy az adófizetőknek és az államnak kellene helytállnia ebben az ügyben. Vissza kellene venni ezeket a pénzeket,

ismert a magyar jogban a vagyonelkobzás és a jóvátétel intézménye

- hívta fel a figyelmet. Szerinte lesz dolga az üggyel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak.

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