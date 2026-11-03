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Újabb nagybank jelentette be a Wekerle Plusz elindítását
Bank

Újabb nagybank jelentette be a Wekerle Plusz elindítását

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A K&H Bank is elérhetővé teszi a Wekerle Plusz lakáshitelt, és induló költségkedvezményeket is biztosít hozzá – közölte a hitelintézet.

Az államilag kamattámogatott konstrukció új lakás vásárlására és építésére évi fix 3 százalékos, használt lakás vásárlására évi fix 5 százalékos ügyfélkamattal igényelhető, legfeljebb 50 millió forintig és maximum 25 éves futamidővel. A hitel összege legfeljebb 50 millió forint, futamideje maximum 25 év lehet. További részletek:

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A bank valamennyi lakossági ügyfélpontjában elérhető lesz a Wekerle Plusz lakáshitel, melyhez

induló költségkedvezményeket is biztosít.

Ezek között szerepel a közjegyzői és az értékbecslési díjhoz kapcsolódó visszatérítés, a tulajdoni lap és a szükséges térképmásolat költségének átvállalása, valamint számlacsomagtól függően a szerződéskötési díj teljes vagy 50 százalékos elengedése.

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A K&H Banknál az új lakásra és építésre elérhető konstrukció THM-e 3,2 százalék, a használt lakásra igényelhető változaté 5,3 százalék lesz. Már most időpontot lehet foglalni bármelyik K&H fiókba a finanszírozási lehetőségek és az igénylési feltételek áttekintésére – közölték.

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