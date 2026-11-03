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Üzent az EKB vezetője: ne számítsanak nagy könnyítésre a bankok!
Bank

Üzent az EKB vezetője: ne számítsanak nagy könnyítésre a bankok!

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Az európai bankok nem számíthatnak arra, hogy a szabályozó hatóságok a bürokrácia csökkentésére hivatkozva felvizezik a válság után bevezetett tőkekövetelményeket. Pedro Machado, az Európai Központi Bank (EKB) felügyeleti testületének tagja kedden hangsúlyozta, hogy ezek a védőhálók elengedhetetlenek ahhoz, hogy a pénzintézetek ne becsülhessék alá a működésükből fakadó kockázatokat - írja a Reuters.

Miközben Európában élénk vita folyik az adminisztratív terhek csökkentéséről és a hitelezés felpörgetéséről, a jegybanki tisztviselő határozottan visszautasította a bankszektor egyes szereplőinek azon törekvését, hogy enyhítsenek a 2008-as globális pénzügyi válság után bevezetett szigorú tőkeszabályokon.

Machado külön védelmébe vette a tőkekövetelmény-küszöböt (output floor). Ez a globális előírás korlátozza, hogy a bankok a saját belső kockázatértékelési modelljeik alkalmazásával milyen mértékben csökkenthetik a számukra előírt tőkekövetelményt.

Egy pénzügyi konferencián felszólalva a szakember kifejtette, hogy

fenn kell tartani a szigorú tőkeszabályokat,

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a tőkekövetelmény-küszöbnek pedig továbbra is védőhálóként kell szolgálnia a belső modellek esetében. Hozzátette, hogy a szanálási költségek kérdését is folyamatosan kezelni kell, hogy a bankok mérete ne rójon terhet az adófizetőkre.

Az európai pénzintézetek az utóbbi időben egyre erőteljesebben lobbiznak a szabályok enyhítéséért. Érvelésük szerint versenyhátrányban vannak az amerikai riválisaikkal szemben, az előírások lazítása pedig több forrást szabadítana fel a gazdaság finanszírozására.

Az EKB felügyelője szerint azonban a tanulmányok alig támasztják alá, hogy az alacsonyabb tőkekövetelmények érdemi gazdasági előnyökkel járnának, és

azt is megkérdőjelezte, hogy a nagy amerikai bankok valóban jóval enyhébb szabályozási környezetben működnének.

Machado ugyanakkor megerősítette, hogy az EKB támogatja a kisebb pénzintézetek célzott tehermentesítését, ami a prudenciális követelmények csorbítása nélkül csökkentené a rájuk háruló adatszolgáltatási és felügyeleti terheket.

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Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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