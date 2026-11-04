Bárki horogra akadhat: átlagosan 1,4 millió forintot csalnak ki egy-egy áldozattól a kiberbűnözők

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A modern banki informatikai rendszerek feltörése ma már szinte lehetetlen, legalábbis mértéktelen erőforrást igényel, ezért a kiberbűnözők fókusza teljesen áthelyeződött a legsebezhetőbb pontra, az emberek pszichológia manipulálására - ezen az alapszik az OTP Bank legújabb figyelemfelkeltő kisfilm-sorozata, ami a Kiberbűnök Krónikája címmel jelent meg a YouTube-on.

A sorozatot bemutató sajtóeseményen Sonjic László, az OTP Bank biztonsági igazgatóságának vezető tanácsadója elmondta, hogy a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése ráadásul ijesztően hitelessé tette ezeket a támadásokat, hiszen a csalók ma már tökéletes nyelvezettel, illetve mesterségesen generált hangokkal és képekkel tévesztik meg az áldozatokat.

"Kitalálnak egy olyan történetet, amire az online térben megtalált áldozat fogékony. Az emberi tulajdonságokat – a jogkövető magatartást, a segíteni akarást vagy éppen egy hirtelen krízishelyzetet – kihasználva, pszichológiai manipulációval, sürgetéssel vagy akár nyomásgyakorlással rendkívül hatékonyan tudják befolyásolni az ügyfeleket" - mondta el a módszerekről.

A szakember kiemelte, hogy az elkövetők a digitális lábnyomok aprólékos elemzésével egyedi profilokat építenek fel a kiszemelt áldozatokról, legyenek azok magánszemélyek vagy vállalkozások. Ezen ismeretek birtokában rendkívül hatékonyan működik az ügyfelek megtévesztése, hiszen olyan információk birtokába kerülnek az elkövetők, amelyeket az áldozatok saját maguk tettek közzé.

Legtöbbször maga az áldozat utal a csalóknak

Sonjic László friss adatokkal illusztrálta, hogy a banki csalások köré mekkora iparág épült ki: az MNB közlése szerint 2026 második negyedévében 5,4 milliárd forintot ért el a sikeresen végrehajtott átutalásos csalások értéke a vállalati és a lakossági szektorban együttesen.

A csalók az esetek háromnegyedében magát az áldozatot veszik rá az utalásra, átlagosan alkalmanként 1,4 millió forint értékben”

- tette hozzá a szakember.

Az átutalásos banki csalások leggyakoribb módszerei közé továbbra is a pszichológiai manipuláció, a banki felhasználói fiókokhoz való közvetlen hozzáférés megszerzése és az adathalászat tartozik.

A csalók a leggyakrabban banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy más hivatalos személynek adják ki magukat, és telefonon vagy e-mailben próbálják rávenni az áldozatot arra, hogy saját maga utalja át a pénzét egy általuk megadott, állítólag biztonságos számlára. Az adathalászat során hamis banki üzenetekkel, e-mailekkel vagy weboldalakkal igyekeznek megszerezni a belépési és hitelesítési adatokat, illetve távoli hozzáférést biztosító alkalmazást letöltetni az ügyfelekkel, majd a felhasználói fiókok közvetlen kompromittálásakor a megszerzett hozzáféréssel maguk indítanak tranzakciókat.

Csalók a filmvásznon és a valóságban

Az OTP filmrendezőket is meghívott a sajtóeseményre: a Kiberbűnök Krónikáját jegyző Nyitrai Marci mellett a beszélgetésben részt vett az Oscar-díjas Deák Kristóf, aki a saját nagyapjának átverését dolgozta fel az Unoka című filmben, és Tasnádi István, aki Az Örökség címmel frissen megjelent thrillerében boncolgatja az időseket célzó romantikus csalások témakörét. Az alkotásokban az a közös, hogy mindegyik valós rendőrségi ügyekből táplálkozik.

Sonjic László üdvözölte, hogy egyre több filmes foglalkozik a témával, mert a szórakoztató iparon keresztül a hagyományos figyelemfelkeltő kampányoknál szélesebb célközönséghez eljut a prevenció fontossága.

A kerekasztal résztvevői egyetértettek abban, hogy a szórakoztatóiparnak komoly felelőssége és lehetősége van a figyelemfelhívásban, valamint a témát övező tabuk lebontásában.

Deák Kristóf kiemelte, hogy az áldozattá válás feldolgozását leginkább a társadalomban jelen lévő áldozathibáztatás és az ehhez társuló mély szégyenérzet nehezíti. Az Oscar-díjas filmrendező saját családi érintettsége okán készítette el a filmjét, miután a saját nagyapja is egy unokázós csaló áldozata lett.

"A legnagyobb kihívás az volt, hogy ne egy oktatófilm legyen az egész, de közben mégis megtörténjen az oktatás, és nem is csak a csalások ellen, hanem igazából az áldozathibáztatók ellen is" – fogalmazott. Hozzátette, hogy ő maga is kriminalisztikai szakemberek és ügyvédek bevonásával igyekezett megérteni a manipuláció pszichológiáját, hogy megmutassa a nézőknek, egy adott sérülékeny élethelyzetben valójában bárki könnyedén áldozattá válhat.

A higgadtság a legjobb védekezés

A filmrendezők és a szakember egyetértettek abban, hogy a bűnözők pszichológiai fegyvertára rendkívül széles, hiszen a legalapvetőbb emberi ösztönökre, félelemre és vágyakra építenek, ezért a legfontosabb védvonal az egészséges gyanakvás és a higgadtság megőrzése.

Sonjic László arra hívta fel a figyelmet, hogy ahogyan a fizikai térben is gyanakodva fogadjuk az ajtón kopogtató idegeneket, úgy az online világban is résen kell lennünk. A csalók gyakran teremtenek olyan helyzeteket, ahol egy stresszhelyzetben gyors döntést kell hozni, így, ha egy ilyen szituációval találkozunk, fontos megőrizni a hidegvért és több csatornán megbizonyosodni az elhangzottak hitelességéről.

Ha valakit a bank vagy a rendőrség nevében hívnak, vagy az unoka megváltozott számáról, esetleg balesetéről érkezik SMS, a legbiztonságosabb azonnal megszakítani a kapcsolatot. Ezután érdemes önállóan feltárcsázni az adott intézményt vagy a hozzátartozót"

- foglalta össze.

Kivétel nélkül mindenki csalás áldozatává válhat, az elkövetők nem válogatnak, de egyes generációk és társadalmi csoportok a szükséges technológiai ismeretek hiánya miatt kiszolgáltatottabbak. A szakember kiemelte, hogy a technológiai szakadék áthidalásában az edukáció , a családi és egyéb közösségek megtartó ereje kulcsfontosságú. Jó eszköz lehet erre egy közös csevegőcsoport, ahová az idősebbek beküldhetik a gyanús üzenetekről készült képernyőfotókat, vagy egy titkos jelszó, amit csak a családtagok ismernek.

A szakember kiemelte a bank által nyújtott technológiai megoldásokat, amelyek szintén segítséget nyújtanak abban, hogy ne váljunk csalás áldozatává: kétlépcsős hitelesítés, limitbeállítás, a hívás közbeni ellenőrzés lehetősége annak, hogy valóban a banktól hívtak, a tranzakciókról történő értesítések beállítása, a bankkártyák digitalizálása és azzal történő fizetés, az ún. második jóváhagyó beállítása nagyobb összegek utalásánál.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Címlapkép forrása: OTP Bank