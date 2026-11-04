Egyetlen nap alatt elkapkodták a magyar cégek az EXIM exportösztönző hitelét

Kapitány István (címlapképünkön) Facebook-oldalán azt írta: a program kedvező finanszírozással segíti a magyar vállalkozások exportcélú beruházásait:
- a külföldi értékesítéshez szükséges kapacitások bővítését,
- a technológiai fejlesztéseket és
- a nemzetközi versenyképesség erősítését.
Mintegy 100 finanszírozási igény érkezett be, amelyek több mint fele zöld és fenntarthatósági célú beruházásokhoz kapcsolódik.
„A korszerűbb, energiahatékonyabb működés nemcsak a vállalkozások költségeit csökkentheti, hanem a nemzetközi versenyképességüket is erősítheti. A kiemelkedő érdeklődés azt mutatja, hogy a magyar vállalkozások készen állnak a fejlesztésekre, és nagy az igény a külföldi terjeszkedést segítő, kedvező hitelekre. Azon dolgozunk, hogy a fejlesztési tervekből valódi beruházások, azokból pedig növekvő export és új külföldi üzleti lehetőségek szülessenek a magyar vállalkozások számára” – kommentálta mindezt a miniszter.
Címlapkép forrása: Portfolio
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