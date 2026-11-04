Egyetlen nap alatt elkapkodták a magyar cégek az EXIM exportösztönző hitelét

Egyetlen nap alatt 93 milliárd forintnyi finanszírozási igény érkezett az EXIM megújított Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogramjára! Ezzel az igények már az első napon lefedték a teljes rendelkezésre álló keretet – közölte a gazdasági és energetikai miniszter.

Vállalkozói Klub 2026 Szakértőinkkel arra keressük a választ, hogy milyen tényezők és finanszírozási lehetőségek támogathatják a fenntartható növekedést a változó gazdasági környezetben, valamint feltérképezzük a kkv-hitelezés jelenlegi helyzetét és a legfrissebb finanszírozási forrásokat is. Gyere el te is.

Kapitány István (címlapképünkön) Facebook-oldalán azt írta: a program kedvező finanszírozással segíti a magyar vállalkozások exportcélú beruházásait:

a külföldi értékesítéshez szükséges kapacitások bővítését,

a technológiai fejlesztéseket és

a nemzetközi versenyképesség erősítését.

Mintegy 100 finanszírozási igény érkezett be, amelyek több mint fele zöld és fenntarthatósági célú beruházásokhoz kapcsolódik.

„A korszerűbb, energiahatékonyabb működés nemcsak a vállalkozások költségeit csökkentheti, hanem a nemzetközi versenyképességüket is erősítheti. A kiemelkedő érdeklődés azt mutatja, hogy a magyar vállalkozások készen állnak a fejlesztésekre, és nagy az igény a külföldi terjeszkedést segítő, kedvező hitelekre. Azon dolgozunk, hogy a fejlesztési tervekből valódi beruházások, azokból pedig növekvő export és új külföldi üzleti lehetőségek szülessenek a magyar vállalkozások számára” – kommentálta mindezt a miniszter.

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