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Erste: 1000 milliárd forinttal eshet vissza a lakáshitelpiac, továbbra is vár a rendszerváltásra a bankszektor
Bank

Erste: 1000 milliárd forinttal eshet vissza a lakáshitelpiac, továbbra is vár a rendszerváltásra a bankszektor

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A szokásoshoz képest megduplázta a lakáshitel-befogadásokat az Otthon Start kifutása az elmúlt három hétben az Erste Banknál. Az előrehozott keresletnek is szerepe lehet abban, hogy a 3000 milliárd forintot is meghaladhatja a bankszektor lakáshitel-kihelyezése, jövőre viszont 2000 milliárd forint környékére eshet vissza a bank várakozásai szerint az idei abszolút történelmi csúcsról, ennek mintegy 45%-át adhatja a Wekerle Plusz, teret engedve a piaci hiteleknek is. A társaság szerdai sajtótájékoztatóján kiderült: 25%-kal 84,5 milliárd forintra esett vissza a bank nyeresége az első három negyedévben, részben az extraprofitadó növekedésre, részben a kamatstop határidejének eltörlése miatt. A különterhek szempontjából Jelasity Radován szerint továbbra is vár a bankszektor a „rendszerváltásra”.

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató a bank sajtótájékoztatóján elmondta:

  • 84,5 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta az év első kilenc hónapot az Erste Bank, ami 25%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest az extraprofitadó 26 milliárdos növekedése és a kamatstop határidejének eltörléséből származó több mint 13 milliárd forintos átértékelődési veszteség miatt.
  • A tőkearányos nyereség 17,6%, a költség/bevétel arány 34,5% volt a banknál az első három negyedévben, a legtöbb mutató szempontjából meghaladták a bankszektor teljesítményét.
  • Az ügyfélhitelek állománya 21%-kal, az ügyfélbetéteké 19%-kal emelkedett, előbbihez az új kihelyezések 55%-os növelése kellett, amiből 60%-ot a lakossági és mikro üzletág teljesített.
  • A nettó kamatbevételek 13%-kal, a díj- és jutalékbevételek 4%-kal emelkedtek a banknál az első három negyedévben.
  • 37,6 milliárd forint extraprofitadót, 8,8 milliárd forint bankadót és 38,2 milliárd forint tranzakciós illetéket fizetett a bank.
  • A bevételek 6,5%-kal 300 milliárd forint közelébe, a kiadások 8,9%-kal 103 milliárd forintra nőttek, a működési eredmény így 5,2%-kal 196 milliárd forintra emelkedett.
  • A vállalati hitelállomány 13%-kal, az új kihelyezés 47%-kal nőtt 2025 harmadik negyedévéhez képest. A kkv-k új folyósítása 8%-kal, a nagyvállalatoké és önkormányzatoké 191%-kal emelkedett, a kereskedelmi célú ingatlanoké pedig 14%-kal nőtt.
Jelasity Radován
Magyar Bankszövetség, Erste Bank, elnök, elnök-vezérigazgató
Jelasity Radován 2011. június 1-je óta az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. Széles körben elismert bankár, aki alaposan ismeri a kelet-közép-európai régiót. Kiemelkedő szakmai pályafutása
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Kérdésre válaszolva elmondta:

a különterhek szempontjából továbbra is vár a bankszektor a „rendszerváltásra”, és bízik a mielőbbi változtatás elérésében.

erste

Harmati László lakossági vezérigazgató-helyettes elmondta:

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  • A jelzáloghitelek képezték a lakossági hitelezés motorját: ezek kihelyezése 105%-kal, a személyi kölcsönöké 40%-kal nőtt, a babaváró- és munkáshiteleké viszont 13%-kal csökkent, a mikrohiteleké 36%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.
  • Idén 3000 milliárd forint új kihelyezést vár a magyar lakáshitelpiacon az Erste, jövőre ez az Otthon Start kifutásával és a Wekerle Plusz bevezetésével 1000 milliárd forinttal 2000 milliárd forint környékére csökkenhet, miközben a piaci hitelezés aránya az idei 23%-ról 45% környékére emelkedhet, és ekörül lehet a Wekerle Plusz aránya is.
  • Az Otthon Start három héttel ezelőtt bejelentett kivezetése előrehozott keresletet generált, nagyjából megduplázva a befogadásokat a szokásoshoz képest.

A bank várakozásai szerint a Wekerle Plusz felújítási program 3%-os kamatozású, családi házaknak járó kamattámogatott hiteleit a bankszektor nyújthatja

(a 0%-os kamatozású társasházi hitelek várhatóan az MFB mérlegében szerepelnek) majd, ezek a lakáshitel-folyósításokon belül legjobb esetben 8-10%-os arányt képviselhetnek majd.

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  • A lakás-takarékpénztári piac új szerződésszáma várakozásaik szerint jövőre 60%-kal 60 ezerről 96 ezerre emelkedhet. Kifejezetten jó konstrukciónak tűnik az ezt lehetővé tevő Wekerle Plusz Lakástakarék, hiszen egyszerre fenntartható és ösztönzi hatékonyan a hosszú távú megtakarítást.
  • A digitális ügyfélaktivitás folyamatosan bővül, teret nyitva a digitális értékesítés előtt. Az egy évvel korábbi 54%-ról 70%-ra emelkedett a digitális értékesítés aránya, és a 2024 végi 73%-ról illetve tavaly év végi 75%-ról 77%-ra emelkedett a digitálisan aktív lakossági ügyfelek platformhasználata.
  • Az Erste által kezel lakossági betétállomány 12%-ot, az értékpapírállomány 24%-ot nőtt egy év alatt.
  • A teljes, 8500 milliárd forintos lakossági ügyfélvagyonban 73% a befektetések aránya, amelyek 72%-a befektetési jegy, 13% részvény, 6% állampapír. A vagyon 31%-át TBSZ-en tartják az ügyfelek, az értékpapírszámlák értékesítése pedig 74%-ban digitálisan zajlik.
Harmati László
Erste Bank, vezérigazgató-helyettes
Harmati László jelenleg az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, 2002-től az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. vezérigazgatója volt. 1999-2002-ig a Magyar Nemzeti Bank szabályozási fõosztályvezetõje, ezt mege
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Zsiga Krisztina vezérigazgató-helyettes elmondta:

  • nemteljesítő hitelállományuk egy év alatt 42,8 milliárdról 42,5 milliárd forintra csökkent, ami 1,7%-ról 1,4%-ra mérséklődő arányt jelent, a lakossági NPL-ráta 2,0%-ról 1,7%-ra, a vállalati 1,3%-ról 0,9%-ra mérséklődött,
  • az Erste Bank 1,4%-os NPL-rátája a legalacsonyabb az Erste Csoport összes régiós leánybankja között, a teljes csoporté 2,3%-on áll,
  • az első három negyedévben 71 ezer csalási kísérlet (2025-ben 35 ezer) történt a banknál 11 milliárd forintértékben (tavaly 7,7 milliárd forint), ebből 9,1 milliárd forintot tudtak megmenteni az ügyfeleknek, ami 83%-os arányt jelent,
  • a 11 milliárd forintnyi csalási kísérletből 8,7 milliárd forint irányult átutalásra és 2,3 milliárd forint kártyára.

Az osztrák anyabank gyorsjelentéséről itt írtunk:

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