Erste: 1000 milliárd forinttal eshet vissza a lakáshitelpiac, továbbra is vár a rendszerváltásra a bankszektor

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató a bank sajtótájékoztatóján elmondta:
- 84,5 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta az év első kilenc hónapot az Erste Bank, ami 25%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest az extraprofitadó 26 milliárdos növekedése és a kamatstop határidejének eltörléséből származó több mint 13 milliárd forintos átértékelődési veszteség miatt.
- A tőkearányos nyereség 17,6%, a költség/bevétel arány 34,5% volt a banknál az első három negyedévben, a legtöbb mutató szempontjából meghaladták a bankszektor teljesítményét.
- Az ügyfélhitelek állománya 21%-kal, az ügyfélbetéteké 19%-kal emelkedett, előbbihez az új kihelyezések 55%-os növelése kellett, amiből 60%-ot a lakossági és mikro üzletág teljesített.
- A nettó kamatbevételek 13%-kal, a díj- és jutalékbevételek 4%-kal emelkedtek a banknál az első három negyedévben.
- 37,6 milliárd forint extraprofitadót, 8,8 milliárd forint bankadót és 38,2 milliárd forint tranzakciós illetéket fizetett a bank.
- A bevételek 6,5%-kal 300 milliárd forint közelébe, a kiadások 8,9%-kal 103 milliárd forintra nőttek, a működési eredmény így 5,2%-kal 196 milliárd forintra emelkedett.
- A vállalati hitelállomány 13%-kal, az új kihelyezés 47%-kal nőtt 2025 harmadik negyedévéhez képest. A kkv-k új folyósítása 8%-kal, a nagyvállalatoké és önkormányzatoké 191%-kal emelkedett, a kereskedelmi célú ingatlanoké pedig 14%-kal nőtt.
Kérdésre válaszolva elmondta:
a különterhek szempontjából továbbra is vár a bankszektor a „rendszerváltásra”, és bízik a mielőbbi változtatás elérésében.
Harmati László lakossági vezérigazgató-helyettes elmondta:
- A jelzáloghitelek képezték a lakossági hitelezés motorját: ezek kihelyezése 105%-kal, a személyi kölcsönöké 40%-kal nőtt, a babaváró- és munkáshiteleké viszont 13%-kal csökkent, a mikrohiteleké 36%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.
- Idén 3000 milliárd forint új kihelyezést vár a magyar lakáshitelpiacon az Erste, jövőre ez az Otthon Start kifutásával és a Wekerle Plusz bevezetésével 1000 milliárd forinttal 2000 milliárd forint környékére csökkenhet, miközben a piaci hitelezés aránya az idei 23%-ról 45% környékére emelkedhet, és ekörül lehet a Wekerle Plusz aránya is.
- Az Otthon Start három héttel ezelőtt bejelentett kivezetése előrehozott keresletet generált, nagyjából megduplázva a befogadásokat a szokásoshoz képest.
A bank várakozásai szerint a Wekerle Plusz felújítási program 3%-os kamatozású, családi házaknak járó kamattámogatott hiteleit a bankszektor nyújthatja
(a 0%-os kamatozású társasházi hitelek várhatóan az MFB mérlegében szerepelnek) majd, ezek a lakáshitel-folyósításokon belül legjobb esetben 8-10%-os arányt képviselhetnek majd.
- A lakás-takarékpénztári piac új szerződésszáma várakozásaik szerint jövőre 60%-kal 60 ezerről 96 ezerre emelkedhet. Kifejezetten jó konstrukciónak tűnik az ezt lehetővé tevő Wekerle Plusz Lakástakarék, hiszen egyszerre fenntartható és ösztönzi hatékonyan a hosszú távú megtakarítást.
- A digitális ügyfélaktivitás folyamatosan bővül, teret nyitva a digitális értékesítés előtt. Az egy évvel korábbi 54%-ról 70%-ra emelkedett a digitális értékesítés aránya, és a 2024 végi 73%-ról illetve tavaly év végi 75%-ról 77%-ra emelkedett a digitálisan aktív lakossági ügyfelek platformhasználata.
- Az Erste által kezel lakossági betétállomány 12%-ot, az értékpapírállomány 24%-ot nőtt egy év alatt.
- A teljes, 8500 milliárd forintos lakossági ügyfélvagyonban 73% a befektetések aránya, amelyek 72%-a befektetési jegy, 13% részvény, 6% állampapír. A vagyon 31%-át TBSZ-en tartják az ügyfelek, az értékpapírszámlák értékesítése pedig 74%-ban digitálisan zajlik.
Zsiga Krisztina vezérigazgató-helyettes elmondta:
- nemteljesítő hitelállományuk egy év alatt 42,8 milliárdról 42,5 milliárd forintra csökkent, ami 1,7%-ról 1,4%-ra mérséklődő arányt jelent, a lakossági NPL-ráta 2,0%-ról 1,7%-ra, a vállalati 1,3%-ról 0,9%-ra mérséklődött,
- az Erste Bank 1,4%-os NPL-rátája a legalacsonyabb az Erste Csoport összes régiós leánybankja között, a teljes csoporté 2,3%-on áll,
- az első három negyedévben 71 ezer csalási kísérlet (2025-ben 35 ezer) történt a banknál 11 milliárd forintértékben (tavaly 7,7 milliárd forint), ebből 9,1 milliárd forintot tudtak megmenteni az ügyfeleknek, ami 83%-os arányt jelent,
- a 11 milliárd forintnyi csalási kísérletből 8,7 milliárd forint irányult átutalásra és 2,3 milliárd forint kártyára.
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